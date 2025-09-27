Звездные наряды недели: Пегова в обтягивающем платье, Кабак со ставкой на спорт-шик и стройная Арзамасова с мандариновой сумкой

Уходящая неделя была богата на светские события. И, безусловно, наши звезды не упустили возможности выгулять свои наряды.
Кологривый, Безруков и Долина сделали ставку на черное
В начале недели в кинотеатре "Октябрь" прошла премьера фильма "Август", рассказывающего о контрразведчиках, которые должны найти и обезвредить фашистскую группировку. В основу ленты лег роман Владимира Богомолова "Момент истины".
Главные роли в картине сыграли Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков, которые тоже посетили презентацию киноработы со своим участием.
Никита Кологривый с женой, актрисой Александриной Питиримовой, выбрали стиль total black. На избраннице актера — черный топ и такого же цвета юбка. Они взяли на премьеру маленькую дочку.
Никита Кологривый с женой и дочкой. Фото: Максим Кашин
Сергей Безруков для выхода в свет тоже предпочел черный цвет. А его жена, режиссер Анна Матисон, появилась на мероприятии в ассиметричном черном платье и объемном белом жакете.
Сергей Безруков и Анна Матисон. Фото: Максим Кашин
Лариса Долина надела на светское событие черный шелковый комбинезон с золотыми пуговицами. Очень экстравагантный образ!
Лариса Долина. Фото: Юрий Феклистов
Актриса Ирина Пегова пришла на премьеру в длинном ассиметричном кожаном платье с драпировками оттенка переспелой вишни. Через плечо у артистки — сумочка Chanel.
Ирина Пегова. Фото: Юрий Феклистов
Арзамасова с сумкой мандаринового цвета, а Родригез с мандариновыми полосками на пуловере
Еще одним крупным событием ушедшей недели, безусловно, стала презентация нового сезона канала СТС. В ее рамках телеканал познакомил широкую публику с фильмами и сериалами, которые выйдут в ближайшие несколько месяцев. Гостями светского события стали многие звезды кино, музыки и телевидения.
Эту презентацию нельзя было себе представить без появления Елизаветы Арзамасовой — Галины Сергеевны из сериала "Папины дочки". Этот сериал шел на канале СТС с 2007 по 2013 год. Продолжение проекта стартовало на том же месте, в тот же час, но 20 лет спустя.
Для выхода в свет Лиза Арзамасова выбрала костюм оттенка Tiffany, состоящий из юбки и полуприталенного жакета. Этот наряд артистка сочетала с сережками и акцентной сумкой мандаринового цвета, что, безусловно, отсылает к главному цвету телеканала СТС. Очень удачно подобранный образ!
Елизавета Арзамасова. Фото: канал СТС
Тимур Родригез и Катя Кабак также оделись очень грамотно, красиво и продемонстрировали окружающим family look. На Тимуре — белые брюки и пуловер в оранжевую полоску.
Катя же надела мандариновый костюм, который перекликается с полосками на одежде возлюбленного. Костюм Кати также не лишен полосок-лампасов. В целом стиль можно назвать спорт-шик.
Тимур Родригез и Катя Кабак. Фото: канал СТС
Телеведущая Юлия Барановская, также посетившая презентацию канала СТС, надела узкие брюки и приталенный жакет чернильного оттенка.
Юлия Барановская. Фото: канал СТС
Дарья Мороз с сумкой от Dior
Дарья Мороз, посетившая премьеру аудиодрам "Гоголь. Страшные сказки" и "Потомокъ", предпочла костюм, в котором можно позволить себе расслабиться: рубашка свободного кроя, брюки палаццо нежно-пудрового оттенка. В руках артистка сжимала сумку от Chtistian Dior.
Дарья Мороз. Фото: пресс-служба премьеры аудиодрамы "Гоголь. Страшные сказки"
В общем все наряды — шик, блеск, красота!
А какой из звездных образов выбрали бы вы? Делитесь в комментариях!