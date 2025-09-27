Звездные наряды недели: Пегова в обтягивающем платье, Кабак со ставкой на спорт-шик и стройная Арзамасова с мандариновой сумкой

Уходящая неделя была богата на светские события. И, безусловно, наши звезды не упустили возможности выгулять свои наряды.

Кологривый, Безруков и Долина сделали ставку на черное

В начале недели в кинотеатре "Октябрь" прошла премьера фильма "Август", рассказывающего о контрразведчиках, которые должны найти и обезвредить фашистскую группировку. В основу ленты лег роман Владимира Богомолова "Момент истины".

Главные роли в картине сыграли Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков, которые тоже посетили презентацию киноработы со своим участием.

Никита Кологривый с женой, актрисой Александриной Питиримовой, выбрали стиль total black. На избраннице актера — черный топ и такого же цвета юбка. Они взяли на премьеру маленькую дочку.