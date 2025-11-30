Звездные наряды недели: Хилькевич с капельницей, роскошная Боярская в кружевном топе, Ассоль, похожая на Мерилин Монро

На уходящей неделе прошло два крупных светских события. Одно из них — Celebrity party woman, посвященное 27-летию издания Woman.ru. Мероприятия посетило немало звезд, которые являются поклонниками этого СМИ. При этом у события существовал дресс-код — Silver Chic.
Анна Хилькевич в мерцающем платье и с капельницей
Например, певица Алена Свиридова появилась в белом жакете и брюках свободного кроя с драпировками и защипами.
Алена Свиридова. Фото: Андрей Калмыков
Анна Хилькевич для выхода в свет выбрала мерцающее длинное платье оттенка капуччино с молоком, также с драпировками в области бедер. Но внимание к себе Анна привлекла не нарядом, а капельницей на колесиках, которую она с собой привезла.
К стойке были привязаны многочисленные пакетики с жидкостями, намекающими на кровь. Правда, почему-то голубого, розового и желтых цветов. У многих присутствующих возникли ассоциации с омолаживающими процедурами, которые делают женщины, чтобы оставаться красивыми в любом возрасте.
Анна Хилькевич. Фото: Андрей Калмыков
При взгляде на жену рэпера ST — телеведущую Ассоль Васильеву — возникало впечатление, что она пыталась повторить образ героини Мерилин Монро Душечки в знаменитом фильме "В джазе только девушки". Платье у Ассоль — оттенка металлик, с меховым боа, которое накидывается на плечи.
Ассоль и ST. Фото: Андрей Калмыков
Платье же Кати Кабак создавало ощущение, что она просто завернулась в фольгу. Хотя, возможно, и в таком выборе есть своя экстравагантность. Актрису сопровождал ее возлюбленный — телеведущий Тимур Родригез.
Катя Кабак и Тимур Родригез. Фото: Андрей Калмыков
Роскошная Елизавета Боярская в кружевном топе
Еще одним ярким событием стала премьера сериала "Тоннель" онлайн-кинотеатра Kion с Елизаветой Боярской в главной роли. Сериал рассказывает о честной сотруднице таможни, которая никогда не брала взяток. Но когда жизнь загоняет ее в тупик, героиня может и отказаться от своих принципов.
Елизавета приехала на мероприятие со своим супругом — актером Максимом Матвеевым. Пара выбрала стиль total black. Супруги выглядели очень гармонично в своих образах.
На Лизе Боярской — топ с кружевом в бельевом стиле и черные брюки.
Елизавета Боярская и Максим Матвеев. Фото: Геннадий Авраменко
Модель Елена Кулецкая надела платье, сверху кожаную куртку цвета "мокко-шоколад".
Елена Кулецкая. Фото: Максим Кашин
А Елизавета Базыкина со ставкой на милитари
Звезда сериала "Слово пацана" и спектаклей Константина Богомолова, актриса Елизавета Базыкина, выбрала стиль милитари. Она надела жакет цвета хаки, опоясала его ремнями, отсылающими к армейским, а также черную мини-юбку.
Елизавета Базыкина. Фото: Геннадий Авраменко
А какой наряд выбрали бы вы? Делитесь в комментариях!