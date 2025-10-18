Звездные наряды недели: Гурцкая в кепи, Бузова в черном жакете, Повалий в балахоне а-ля Пугачева

Уходящая неделя была отмечена двумя крупными светскими событиями. Так, 14 октября состоялось препати премии "Жара Media Awards". Это своего рода репетиция перед самой премией, но наши звезды отнеслись к ней со всей серьезностью. И подобрали соответствующие образы.
Кстати, Ольга Бузова неоднократно признавалась, что подбирает наряд к каждому мероприятию. Ну а тут сам Бог велел. В этот вечер Ольга получила статуэтку "Легенда медиаиндустрии".
Ольга Бузова в юбке и жакете в стиле Chanel
Телеведущая надела юбку и жакет в стиле Chanel черного цвета, меланж с отложным воротником. В тон жакету — белые пуговицы.
Ольга Бузова. Фото: предоставлено организаторами препати "Жара Media Awards"
Для выхода в свет телеведущая Ассоль Васильева предпочла маленькое черное платье в азиатском стиле с пуговицами по всей длине и накладными карманами-обманками. Ассоль сопровождал ее муж — рэпер ST.
Рэпер ST и Ассоль Васильева. Фото: предоставлено организаторами препати "Жара Media Awards"
Прохор Шаляпин в футболке и кардигане
Прохор Шаляпин пришел на вечеринку в джинсах из разбеленного голубого денима. На нем также белая футболка и кардиган в зигзообразную полоску с переходом от бледно-голубого к более насыщенному синему оттенку.
Прохор Шаляпин. Фото: предоставлено организаторами препати "Жара Media Awards"
Певица, экс-участница группы "Фабрика" Саша Савельева надела белый жакет без рукавов с золотыми пуговицами и продемонстрировала очень стройную фигуру.
Саша Савельева. Фото: предоставлено организаторами препати "Жара Media Awards"
Диана Гурцкая и три ее образа
А 15 октября в концертном зале Москва прошел гала-концерт XVI Международного благотворительного фестиваля "Белая трость". Цель мероприятия — поддержать незрячих и слабовидящих артистов. Одним из организаторов фестиваля является певица Диана Гурцкая.
Диана собрала вокруг себя множество артистов, которые вышли на сцену вместе с юными звездочками, делающими первые шаги на большой сцене.
Диана Гурцкая очень ответственно отнеслась к подбору образов, которые меняла аж три раза. Один из таких необычных луков Дианы — это брюки с белым подолом, черный удлиненный приталенный жакет с нарочито большими плечами и декор в виде цветочка, в цвет подола. Образ дополнило черное выразительное кепи.
Можно было бы пошутить фразой из фильма "Самая обаятельная и привлекательная": "Сам Олег Попов к нам пожаловал". Но нет… На Диане этот кепи смотрится очень элегантно. В образе очень хорошо прочитывается сочетание инь и ян — женского и мужского.
Перед журналистами Диана Гурцкая появилась в белом платье с акцентными украшениями — браслетами на руках и крупными сережками.
А вот на сцену Диана вышла в ярко-красном наряде — топе свободного кроя и брюках в пол.
Таисия Повалий в балахоне а-ля Алла Пугачева
Участница гала-концерта Лариса Долина предстала перед публикой в белом декорированном платье с крупными каменьями в районе груди. Декор наряда поддерживали роскошные серьги.
Лариса Долина. Фото: предоставлено организаторами гала-концерта "Белая трость"
А вот наряд певицы Таисии Повалий брусничного оттенка напомнил знаменитый балахон Аллы Пугачевой, придуманный для нее Вячеславом Зайцевым.
Таисия Повалий. Фото: пресс-служба гала-концерта "Белая трость"
Певица Юлия Паршута появилась в кулуарах гала-концерта в белом платье-бодикон на бретелях, украшенным стразами. На шее у артистки — чокер с камнем, гармонирующий с этими стразами. Очень деликатное украшение.
Юлия Паршута. Фото: пресс-служба гала-концерта "Белая трость"
