Звездные наряды недели: Гурцкая в кепи, Бузова в черном жакете, Повалий в балахоне а-ля Пугачева

Уходящая неделя была отмечена двумя крупными светскими событиями. Так, 14 октября состоялось препати премии "Жара Media Awards". Это своего рода репетиция перед самой премией, но наши звезды отнеслись к ней со всей серьезностью. И подобрали соответствующие образы.

Кстати, Ольга Бузова неоднократно признавалась, что подбирает наряд к каждому мероприятию. Ну а тут сам Бог велел. В этот вечер Ольга получила статуэтку "Легенда медиаиндустрии".

Ольга Бузова в юбке и жакете в стиле Chanel

Телеведущая надела юбку и жакет в стиле Chanel черного цвета, меланж с отложным воротником. В тон жакету — белые пуговицы.