Звездные наряды недели: Гурцкая в кепи, Бузова в черном жакете, Повалий в балахоне а-ля Пугачева

Диана Гурцкая. Фото: пресс-служба гала-концерта "Белая трость"

Какие образы выбирали наши звезды в уходящие семь дней.

Содержание

Уходящая неделя была отмечена двумя крупными светскими событиями. Так, 14 октября состоялось препати премии "Жара Media Awards". Это своего рода репетиция перед самой премией, но наши звезды отнеслись к ней со всей серьезностью. И подобрали соответствующие образы.

Кстати, Ольга Бузова неоднократно признавалась, что подбирает наряд к каждому мероприятию. Ну а тут сам Бог велел. В этот вечер Ольга получила статуэтку "Легенда медиаиндустрии".

Ольга Бузова в юбке и жакете в стиле Chanel

Телеведущая надела юбку и жакет в стиле Chanel черного цвета, меланж с отложным воротником. В тон жакету — белые пуговицы.

Ольга Бузова. Фото: предоставлено организаторами препати "Жара Media Awards"

Для выхода в свет телеведущая Ассоль Васильева предпочла маленькое черное платье в азиатском стиле с пуговицами по всей длине и накладными карманами-обманками. Ассоль сопровождал ее муж — рэпер ST.

Рэпер ST и Ассоль Васильева. Фото: предоставлено организаторами препати "Жара Media Awards"

Прохор Шаляпин в футболке и кардигане

Прохор Шаляпин пришел на вечеринку в джинсах из разбеленного голубого денима. На нем также белая футболка и кардиган в зигзообразную полоску с переходом от бледно-голубого к более насыщенному синему оттенку.

Прохор Шаляпин. Фото: предоставлено организаторами препати "Жара Media Awards"

Певица, экс-участница группы "Фабрика" Саша Савельева надела белый жакет без рукавов с золотыми пуговицами и продемонстрировала очень стройную фигуру.

Саша Савельева. Фото: предоставлено организаторами препати "Жара Media Awards"

Диана Гурцкая и три ее образа

А 15 октября в концертном зале Москва прошел гала-концерт XVI Международного благотворительного фестиваля "Белая трость". Цель мероприятия — поддержать незрячих и слабовидящих артистов. Одним из организаторов фестиваля является певица Диана Гурцкая.

Диана собрала вокруг себя множество артистов, которые вышли на сцену вместе с юными звездочками, делающими первые шаги на большой сцене.

Диана Гурцкая очень ответственно отнеслась к подбору образов, которые меняла аж три раза. Один из таких необычных луков Дианы — это брюки с белым подолом, черный удлиненный приталенный жакет с нарочито большими плечами и декор в виде цветочка, в цвет подола. Образ дополнило черное выразительное кепи.

Диана Гурцкая. Фото: пресс-служба гала-концерта "Белая трость"

Можно было бы пошутить фразой из фильма "Самая обаятельная и привлекательная": "Сам Олег Попов к нам пожаловал". Но нет… На Диане этот кепи смотрится очень элегантно. В образе очень хорошо прочитывается сочетание инь и ян — женского и мужского.

Перед журналистами Диана Гурцкая появилась в белом платье с акцентными украшениями — браслетами на руках и крупными сережками.

А вот на сцену Диана вышла в ярко-красном наряде — топе свободного кроя и брюках в пол.

Диана Гурцкая. Фото: пресс-служба гала-концерта "Белая трость"

Таисия Повалий в балахоне а-ля Алла Пугачева

Участница гала-концерта Лариса Долина предстала перед публикой в белом декорированном платье с крупными каменьями в районе груди. Декор наряда поддерживали роскошные серьги.

Лариса Долина. Фото: предоставлено организаторами гала-концерта "Белая трость"

А вот наряд певицы Таисии Повалий брусничного оттенка напомнил знаменитый балахон Аллы Пугачевой, придуманный для нее Вячеславом Зайцевым.

Таисия Повалий. Фото: пресс-служба гала-концерта "Белая трость"

Певица Юлия Паршута появилась в кулуарах гала-концерта в белом платье-бодикон на бретелях, украшенным стразами. На шее у артистки — чокер с камнем, гармонирующий с этими стразами. Очень деликатное украшение.

Юлия Паршута. Фото: пресс-служба гала-концерта "Белая трость"

А какой наряд выбрали бы вы? Делитесь в комментариях!

Читайте также:

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также