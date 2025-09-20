Звездные наряды недели: Довлатова — женщина-кошка, Стоцкая в коротком платье, дочь Успенской в будуарном стиле

16 сентября в пространстве событий "Матрешка" прошло вручение премии "Люди года" от журнала FB. Она вручалась тем личностям, которые за этот год прыгнули выше головы и добились больших успехов в своей сфере. Ну а приглашенные на светское событие звезды постарались не ударить в грязь лицом и правильно подобрать луки.

Тамара Глоба в платье с намеком на астрологию

Особенно это удалось астрологу Тамаре Глобе. В выбранном образе она словно подчеркнула род своих занятий, надев черное мерцающее платье. Явный намек на звездное небо.

На груди у астролога — украшение в виде подковы. Очень интересный образ.