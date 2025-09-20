Звездные наряды недели: Довлатова — женщина-кошка, Стоцкая в коротком платье, дочь Успенской в будуарном стиле

16 сентября в пространстве событий "Матрешка" прошло вручение премии "Люди года" от журнала FB. Она вручалась тем личностям, которые за этот год прыгнули выше головы и добились больших успехов в своей сфере. Ну а приглашенные на светское событие звезды постарались не ударить в грязь лицом и правильно подобрать луки.
Тамара Глоба в платье с намеком на астрологию
Особенно это удалось астрологу Тамаре Глобе. В выбранном образе она словно подчеркнула род своих занятий, надев черное мерцающее платье. Явный намек на звездное небо.
На груди у астролога — украшение в виде подковы. Очень интересный образ.
Тамара Глоба. Фото: пресс-служба премии "Люди года"
Мария Погребняк в элегантном брючном костюме
Светская дива Мария Погребняк для выхода в свет выбрала черный атласный брючный костюм. Тем более приталенный удлиненный жакет сейчас в тренде.
В руках у Марии — сумочка Chanel, а позолоченная брошь на жакете делает акцент на ее стройной талии.
Мария Погребняк. Фото: пресс-служба премии "Люди года"
Анастасия Стоцкая с открытыми пальцами
Певица Анастасия Стоцкая появилась на мероприятии в укороченном белом платье. Однако возникало ощущение, что оно сделано из листочков для записей, которые обычно клеят на холодильник. На шее у певицы — чокер.
Анастасия Стоцкая. Фото: пресс-служба премии "Люди года"
На ногах — сапоги с открытыми пальцами, что считается моветоном. Конечно, если речь не идет о сильной жаре, когда женщина надевает босоножки. Но "за окном сентябрь провода качает", и жаркая погода осталась в недалеком прошлом.
Алла Довлатова в образе женщины-кошки
Радиоведущая Алла Довлатова словно намекает нам, что она женщина-кошечка. На премию "Люди года" она надела белый брючный костюм, под которым виднелся топ с леопардовым анималистичным принтом. А сумочка ведущей чем-то напоминала кошачью мордочку.
Алла Довлатова. Фото: пресс-служба премии "Люди года"
Анна Калашникова в платье бодикон
Постоянная участница всех светских событий Анна Калашникова предпочла платье бодикон и соорудила шлейф из белой ткани. Образ дополнило ожерелье из крупного жемчуга.
Анна ассиметрично украсила руки. Только на одну руку надела прозрачную перчатку из черного кружева. Хотя выглядит так, что она забыла про вторую…
Анна Калашникова. Фото: пресс-служба премии "Люди года"
Дочь Любови Успенской в будуарном стиле
Певица Любовь Успенская для выхода в свет выбрала платье золотисто-горчичного оттенка, дополненное пояском. Таким образом артистка сделала акцент на талии.
Любовь Успенская с дочерью и крестницей Николь. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
А вот ее дочь Татьяна Плаксина выбрала полупрозрачное платье оттенка недоспелой вишни. Татьяна показала открытые участки тела, слегка задрапировав их красным кружевом. Получился немного будуарный стиль!
