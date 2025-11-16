Звездные наряды недели: Чеботина в наряде а-ля соблазнительный полицейский, Жасмин в мужском фраке, Севиль в мини-платье

Одним из самых ярких событий недели стал концерт "Звезды Востока – 2025", объединивший более 10 000 зрителей. Организатором мероприятия выступило радио "Восток FM". Этим концертом радиостанция отметила свое 13-летие.
Поздравить любимое радио приехали и наши звезды, которые своими нарядами напомнили, что Восток — дело тонкое.
Севиль в мини-платье
Так, певица Севиль появилась на мероприятии в мини-платье по фигуре, с американской проймой и активной аппликацией из крупных камней.
Севиль. Фото: пресс-служба концерта "Звезды Востока"
Жасмин — ставка на сочетание мужского и женского
Жасмин, недавно ставшая бабушкой, надела шелковые шаровары, топ с камнями, а сверху укороченный мужской фрак. Образ словно символизирует сочетание инь и ян, мужского и женского.
Жасмин. Фото: пресс-служба концерта "Звезды Востока"
Зара в платье из пайеток
Зара предстала перед публикой в мерцающем платье из пайеток цвета брусничного варенья с накидкой в тон платью, но из гладкой ткани. Смотрится очень красиво.
Зара. Фото: пресс-служба концерта "Звезды Востока"
Согдиана — стилизация под леопардовый принт
Согдиана для выхода в свет выбрала розовое платье с черными пятнами, стилизованное под леопардовый принт, с американской проймой и драпировками.
Согдиана. Фото: пресс-служба концерта "Звезды Востока"
Люся Чеботина
Люся Чеботина выбрала наряд, вызывающий определенного рода ассоциации, например, с костюмом полицейской. Рубашка, галстук, мини-юбка…
В этом образе определенно присутствует сексуальный посыл.
Люся Чеботина. Фото: пресс-служба концерта "Звезды Востока"
Правда, туфли с перемычками выше щиколотки визуально укорачивают ноги Люси. Все-таки певица — девушка невысокая. Опасно, конечно…
