Звездные наряды недели: Чеботина в наряде а-ля соблазнительный полицейский, Жасмин в мужском фраке, Севиль в мини-платье

Люся Чеботина. Фото: пресс-служба концерта "Звезды Востока"

Какие наряды выбирали наши артисты в уходящие семь дней?

Одним из самых ярких событий недели стал концерт "Звезды Востока – 2025", объединивший более 10 000 зрителей. Организатором мероприятия выступило радио "Восток FM". Этим концертом радиостанция отметила свое 13-летие.

Поздравить любимое радио приехали и наши звезды, которые своими нарядами напомнили, что Восток — дело тонкое.

Севиль в мини-платье

Так, певица Севиль появилась на мероприятии в мини-платье по фигуре, с американской проймой и активной аппликацией из крупных камней.

Севиль. Фото: пресс-служба концерта "Звезды Востока"

Жасмин — ставка на сочетание мужского и женского

Жасмин, недавно ставшая бабушкой, надела шелковые шаровары, топ с камнями, а сверху укороченный мужской фрак. Образ словно символизирует сочетание инь и ян, мужского и женского.

Жасмин. Фото: пресс-служба концерта "Звезды Востока"

Зара в платье из пайеток

Зара предстала перед публикой в мерцающем платье из пайеток цвета брусничного варенья с накидкой в тон платью, но из гладкой ткани. Смотрится очень красиво.

Зара. Фото: пресс-служба концерта "Звезды Востока"

Согдиана — стилизация под леопардовый принт

Согдиана для выхода в свет выбрала розовое платье с черными пятнами, стилизованное под леопардовый принт, с американской проймой и драпировками.

Согдиана. Фото: пресс-служба концерта "Звезды Востока"

Люся Чеботина

Люся Чеботина выбрала наряд, вызывающий определенного рода ассоциации, например, с костюмом полицейской. Рубашка, галстук, мини-юбка…

В этом образе определенно присутствует сексуальный посыл.

Люся Чеботина. Фото: пресс-служба концерта "Звезды Востока"

Правда, туфли с перемычками выше щиколотки визуально укорачивают ноги Люси. Все-таки певица — девушка невысокая. Опасно, конечно…

А какой из звездных образов выбрали бы вы? Делитесь в комментариях!

