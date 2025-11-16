Звездные наряды недели: Чеботина в наряде а-ля соблазнительный полицейский, Жасмин в мужском фраке, Севиль в мини-платье

Одним из самых ярких событий недели стал концерт "Звезды Востока – 2025", объединивший более 10 000 зрителей. Организатором мероприятия выступило радио "Восток FM". Этим концертом радиостанция отметила свое 13-летие.

Поздравить любимое радио приехали и наши звезды, которые своими нарядами напомнили, что Восток — дело тонкое.

Севиль в мини-платье

Так, певица Севиль появилась на мероприятии в мини-платье по фигуре, с американской проймой и активной аппликацией из крупных камней.