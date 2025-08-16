Звездные наряды недели: Бузова — в пижаме, Варум — с "королевской" подвеской, Зудина — в комбинезоне

Лето подходит к концу. А россияне меж тем стремятся запрыгнуть в последний вагон уходящего тепла и успеть отдохнуть.

Кстати, вы можете это сделать в прямом смысле — сев в вагон тематического поезда "Кот Табакова", посвященного 90-летию со дня рождения Олега Табакова. Он непременно довезет вас до метро "Сокольники", откуда можно дойти до одноименного парка, подышать свежим воздухом и насладиться местными пейзажами.

Но наши звезды, конечно, отдыхают не в московских парках.

Ксения Бородина в платьях из одной ткани

Так, Ксения Бородина с удовольствием проводит время в Италии. И выложила в соцсетях целую галерею фотографий, где она предстает в разных образах.

Например, на одном снимке ведущая в блузе с баской и юбке с принтом в мелкий цветочек. В руках у нее — сумка Chanel, на ногах — туфли-лодочки. В качестве украшения она завязала ленточку в тон своему наряду.