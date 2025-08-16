Звездные наряды недели: Бузова — в пижаме, Варум — с "королевской" подвеской, Зудина — в комбинезоне

Лето подходит к концу. А россияне меж тем стремятся запрыгнуть в последний вагон уходящего тепла и успеть отдохнуть.
Кстати, вы можете это сделать в прямом смысле — сев в вагон тематического поезда "Кот Табакова", посвященного 90-летию со дня рождения Олега Табакова. Он непременно довезет вас до метро "Сокольники", откуда можно дойти до одноименного парка, подышать свежим воздухом и насладиться местными пейзажами.
Но наши звезды, конечно, отдыхают не в московских парках.
Ксения Бородина в платьях из одной ткани
Так, Ксения Бородина с удовольствием проводит время в Италии. И выложила в соцсетях целую галерею фотографий, где она предстает в разных образах.
Например, на одном снимке ведущая в блузе с баской и юбке с принтом в мелкий цветочек. В руках у нее — сумка Chanel, на ногах — туфли-лодочки. В качестве украшения она завязала ленточку в тон своему наряду.
На втором — Ксения Бородина надела платье в стиле baby-doll также с принтом в мелкий цветочек. Однако возникает ощущение, что это та же самая ткань, из которой сшиты оба платья. На ногах у ведущей — белые мюли. В общем, интересный прогулочный вид. Можно даже сказать, что идеальный пляжный вариант!
Ольга Бузова — на пляж в пижамном стиле
Ольга Бузова также собралась на пляж Ниццы в костюме в пижамном стиле цвета прокисшей малины с этаким глянцевым оттенком. На голове у светской дивы шляпка. В руках — плетеная сумка Marni.
Ольга Бузова. Фото: соцсети
Анжелика Варум — с "королевскими" подвесками
Если светские дивы предпочитают проводить время на пляже, то Анжелика Варум — на социально важном мероприятии. Речь идет о фест-форуме "Голоса мира". Артистка запечатлена совместно с гимнастками из спортивного клуба "Русичи".
В своем образе певица сочетала классическое черное и белое. У нее блестящий переливающийся наряд со стразами. К нему подобрано очень красивое ожерелье — подвеска в виде капли.
Невольно вспоминаются подвески королевы Анны Австрийской, которые она дарит своему возлюбленному — герцогу Бэкингему. И это в обход своего законного супруга, короля Людовика XIII. Эта история описывается в романе "Три мушкетера" Александра Дюма и одноименном фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича.
Анжелика Варум с гимнастками. Фото: группа во "ВКонтакте" "Художественная гимнастика СК "Русичи"
Марина Зудина
Как помнят зрители, роль короля играл актер Олег Табаков, которому 17 августа исполнилось бы 90 лет. На этой неделе по всей Москве проходят мероприятия, посвященные юбилею актера.
Как уже говорилось выше, в столичном метро запустили тематический поезд "Кот Табакова", оформленный в стилистике фильмов и мультфильмов, в которых принимал участие Олег Павлович. Ну а центральный образ, конечно, это неподражаемый кот Матроскин.
Марина Зудина. Фото: Global Look Press
На церемонию запуска поезда приехала и жена актера Марина Зудина.
Актриса надела комбинезон, состоящий из рубашки с пудровым воротником и такого же цвета манжетами и брюк. Хотя возникало впечатление, что наряд — с каким-то грязноватым оттенком. Но все-равно артистка выглядела очень ярко и экстравагантно.
