Звездные наряды недели: Бузова — хозяйка Медной горы, Чеботина в коротком кожаном платье и утонченная жена Петрова

На уходящей неделе состоялись сразу два крупных светских события. Одно из них — премьера шоу "Форт. Возвращение легенды" на телеканале СТС. Этот проект — наш ответ французскому "Форту Боярд". Программа снималась в Кронштадте, в форте "Император Александр I".
В шоу участвовали звезды, которым приходилось прыгать с 25-метровой высоты в Финский залив, стрелять из лука по живой мишени, есть тараканов и проходить прочие подобные испытания. Ведущий программы — актер Александр Петров.
Юлия Барановская — ставка на стрит-стайл
На премьеру проекта артист пришел со своей женой Викторией, которая надела черную бархатную блузу и джинсы. И выглядела очень утонченно в этом наряде.
Ведущая Юлия Барановская появилась на мероприятии в прогулочном наряде в стиле стрит-стайл — в джинсах с лампасами и клетчатой рубашке.
Юлия Барановская. Фото: канал СТС
Виктория Лопырева облачилась в платье-бодикон с драпировками и с нарочито увеличенными плечами-пагодами.
Виктория Лопырева. Фото: канал СТС
Дана Борисова в черных колготках
А вот ведущая Дана Борисова почему-то надела черные колготки с короткой белой юбкой, что считается моветоном. Верх наряда Даны — черная блузка на шнуровке.
Дана Борисова. Фото: телеканал СТС
Нюша в платье с открытой спиной
Вторым крупным светским событием уходящей недели стал гала-ужин премии "Виктория". Это событие является знаковым для премии, поскольку после него начинается голосование за музыкальные произведения, созданные с октября 2024 по сентябрь 2025 года. За ходом и прозрачностью голосования следят участники комиссии — "академики" премии.
Гала-ужин собрал огромное количество звезд эстрады, именитых продюсеров, лидеров мнений. И, конечно, они блистали своими нарядами.
Так певица Нюша появилась на мероприятии в платье с открытой спиной, объемным рукавом свободного кроя цвета экрю.
Нюша. Фото: пресс-служба премии "Виктория"
Жена юмориста Александра Реввы Анжелика надела черную кожаную куртку и переливающуюся ассиметричную юбку из пайеток.
Александр Ревва. Фото: пресс-служба премии "Виктория"
Люся Чеботина и ее ставка на сексуальность
А вот Люся Чеботина, похоже, решила позлить поэта Илью Резника. Недавно мэтр пожаловался на то, что певица выступала на его творческом вечере в слишком открытом наряде — платье с глубоким декольте. Ну а сам служитель муз не уследил за ней. Похоже, молодая артистка решила показать, что Илья Рахмелиэвич ей не указ и она выбирает образы по своему вкусу.
Для гала-ужина премии Виктория Чеботина предпочла агрессивно-сексуальный стиль. Она пришла на мероприятие в очень коротком кожаном бандажном платье и в высоких туфлях с переплетами. И на красной дорожке прокомментировала заявление Ильи Резника.
Люся Чеботина. Фото: пресс-служба премии "Виктория"
«Мне кажется, я пока красивая, молодая, с хорошей фигурой, было бы странно все время появляться в брючных костюмах и с галстуками», — отметила артистка.
Ольга Бузова — хозяйка Медной горы
А вот ведущая Ольга Бузова выглядела очень элегантно в длинном платье малахитового оттенка. В этом образе она напоминала хозяйку Медной горы из одноименной сказки Павла Бажова.
Ольга Бузова с Филиппом Киркоровым и учредителем премии Михаилом Гуцериевым. Фото: пресс-служба премии "Виктория"
