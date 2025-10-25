Звездные наряды недели: Бузова — хозяйка Медной горы, Чеботина в коротком кожаном платье и утонченная жена Петрова

На уходящей неделе состоялись сразу два крупных светских события. Одно из них — премьера шоу "Форт. Возвращение легенды" на телеканале СТС. Этот проект — наш ответ французскому "Форту Боярд". Программа снималась в Кронштадте, в форте "Император Александр I".

В шоу участвовали звезды, которым приходилось прыгать с 25-метровой высоты в Финский залив, стрелять из лука по живой мишени, есть тараканов и проходить прочие подобные испытания. Ведущий программы — актер Александр Петров.

Юлия Барановская — ставка на стрит-стайл

На премьеру проекта артист пришел со своей женой Викторией, которая надела черную бархатную блузу и джинсы. И выглядела очень утонченно в этом наряде.

Ведущая Юлия Барановская появилась на мероприятии в прогулочном наряде в стиле стрит-стайл — в джинсах с лампасами и клетчатой рубашке.