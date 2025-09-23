Звездные наряды "Интервидения": Рудковская в пудровом Dior, Кудрявцева с трюком belt skirt, Жасмин в пижамном стиле и видом ночного неба

В столице отгремел музыкальный конкурс "Интервидение", в котором приняли участие 22 страны. Победителем вокального соревнования стал представитель Вьетнама Дык Фук.
Ну а перед финалом грандиозного события наши звезды блистали на красной дорожке. Готовясь к международному конкурсу, отечественные селебрити тщательно подбирали образы.
Ольга Бузова в блестящем черном
Так, Ольга Бузова выбрала стиль total black с акцентными переливающимися аксессуарами: браслетом, колье и серьгами. На Ольге — облегающий топ и пышная юбка. В руках у ведущей — маленькая сумочка-кисет, тоже вся в пайетках.
Ольга Бузова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Юлия Барановская с модной прической
Элегантная Юлия Барановская сочетала в своем образе розовый и черный. Ведущая облачилась в стильный приталенный жакет без воротника, с расширенными рукавами. В руках Барановская сжимала черный клатч.
И даже в ее украшениях можно было заметить черный оттенок. Стоит также отметить, что у Юлии модная нынче зализанная прическа с волной.
Юлия Барановская. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Виктория Дайнеко в наряде цвета мякоти грейпфрута
Виктория Дайнеко вышла в свет в топе и длинной юбке цвета мякоти грейпфрута. На талии у певицы — акцентная роза. Артистку сопровождал ее муж Беркели.
Виктория Дайнеко. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Пелагея в стиле бохо
У Пелагеи платье в стиле бохо. Тут вам и воланы, и шнуровка, и кожаный ремешок на талии, и рукава свободного кроя. Этот наряд с малахитовым оттенком словно отражал направление фолк, в котором выступает певица.
Пелагея. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Яна Рудковская в пудровом Dior
А вот Яна Рудковская облачилась в платье Dior оттенка пудры и взяла с собой сумочку этого же бренда. Платье интересно своим разрезом, множеством драпировок и соблазнительной приспущенной лямочкой. Создается впечатление, что Яна хотела кого-то соблазнить.
Яна Рудковская. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Жасмин в пижамном стиле со звездами
Жасмин вместе с дочерью появилась на красной дорожке в переливающемся костюме в пижамном стиле, отсылающем нас к теме ночи и звездного неба. Глядя на певицу, захотелось упасть в объятия Морфея. А жакет Жасмин сделан в виде японского кимоно.
Жасмин с дочерью. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Лера Кудрявцева с трюком belt skirt
Лера Кудрявцева прибегла к такому styling-трюку, как belt skirt. Это когда ассиметричная юбка надевается поверх брюк. И кажется, что в этом же наряде Лера приходила к дочери-первокласснице Маше на линейку. Кстати, ведущая взяла дочку и на "Интервидение".
Для выхода в свет Кудрявцева выбрала наряд стального оттенка, где belt skirt сочетались с меланжевым жакетом и белой футболкой.
Лера Кудрявцева с дочерью. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Клава Кока к празднику готова
Клава Кока появилась на красной дорожке "Интервидения"в брюках и укороченном жакете с коротким рукавом, который, видимо, надела вместо топа. Вероятно, певица решила похвастаться своим плоским животиком.
Клава Кока. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Общее впечатление от наряда: все блестит, переливается и словно зовет праздновать. Оно и не мудрено, конкурс "Интервидение" подарил настоящий праздник не только звездам, но и простым россиянам.
