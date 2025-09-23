Звездные наряды "Интервидения": Рудковская в пудровом Dior, Кудрявцева с трюком belt skirt, Жасмин в пижамном стиле и видом ночного неба

В столице отгремел музыкальный конкурс "Интервидение", в котором приняли участие 22 страны. Победителем вокального соревнования стал представитель Вьетнама Дык Фук.

Ну а перед финалом грандиозного события наши звезды блистали на красной дорожке. Готовясь к международному конкурсу, отечественные селебрити тщательно подбирали образы.

Ольга Бузова в блестящем черном

Так, Ольга Бузова выбрала стиль total black с акцентными переливающимися аксессуарами: браслетом, колье и серьгами. На Ольге — облегающий топ и пышная юбка. В руках у ведущей — маленькая сумочка-кисет, тоже вся в пайетках.