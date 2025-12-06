Звезда «Ворониных» купила дом за 25 млн руб., а Кока ездит на Porsche за 24 млн руб.

Самые большие вложения в семьях знаменитостей - это недвижимость и автомобили. Подводим итоги уходящего года - кто сколько потратил, чтобы улучшить жилищные условия или поменять «железного коня».

Недвижимость

От 95 млн руб. - дом на Рублевке

15-летняя певица Милана Стар на день рождения получила в подарок от мамы Ирины Маирко ключи от квартиры в новостройке в престижном районе Москвы. Девочка выступает, снимается в рекламе, поэтому маме и по совместительству директору юной звезды было с чего насобирать на покупку. Папа ребенка актер Виталий Гогунский в воспитании девочки участия не принимает, они даже не общаются. Милана живет с мамой, а апартаменты в новостройке с панорамной террасой, где еще идет ремонт, - покупка на перспективу. Стоимость - от 30 млн руб. В прошлом году на гонорары Миланы, которая выступает с 4 лет, мама с дочкой купили таунхаус в Подмосковье. Когда завистники в соцсетях стали возмущаться столь дорогому подарку, Ирина Маирко ответила:

"Это результат совместного многолетнего труда, который подтверждает успешность нашего творческого союза".

24-летняя актриса Ника Здорик приобрела свое первое жилье в Москве. Звезде сериала «Ландыши» 18+ есть чем гордиться:

"Я сама в 24 года купила свою квартиру в Москве! Нет, это не просто покупка, это 7 лет скитаний по съемным квартирам. Это 7 лет страхов, переездов. И вот - я сделала это".

Артистка купила двушку в новостройке с черновой отделкой в хорошем районе столицы. Стоимость - от 20 млн руб.

43-летняя актриса Екатерина Волкова исполнила мечту, но ради этого ей пришлось брать вторую ипотеку в жизни. Волкова и ее муж архитектор Андрей Карпов недавно закрыли ипотеку, которую брали на покупку загородного дома. Теперь они купили квартиру в ипотеку для 14-летней дочери Елизаветы. Впереди долгий ремонт, так как жилье в новостройке с черновой отделкой. Волкова делится эмоциями:

"Это была давняя мечта, к которой мы долго шли, - чтобы у дочери был свой уголок в Москве".

Стоимость - от 25 млн руб.