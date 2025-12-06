Звезда «Ворониных» купила дом за 25 млн руб., а Кока ездит на Porsche за 24 млн руб.

Самые большие вложения в семьях знаменитостей - это недвижимость и автомобили. Подводим итоги уходящего года - кто сколько потратил, чтобы улучшить жилищные условия или поменять «железного коня».
Недвижимость
От 95 млн руб. - дом на Рублевке
15-летняя певица Милана Стар на день рождения получила в подарок от мамы Ирины Маирко ключи от квартиры в новостройке в престижном районе Москвы. Девочка выступает, снимается в рекламе, поэтому маме и по совместительству директору юной звезды было с чего насобирать на покупку. Папа ребенка актер Виталий Гогунский в воспитании девочки участия не принимает, они даже не общаются. Милана живет с мамой, а апартаменты в новостройке с панорамной террасой, где еще идет ремонт, - покупка на перспективу. Стоимость - от 30 млн руб. В прошлом году на гонорары Миланы, которая выступает с 4 лет, мама с дочкой купили таунхаус в Подмосковье. Когда завистники в соцсетях стали возмущаться столь дорогому подарку, Ирина Маирко ответила:
"Это результат совместного многолетнего труда, который подтверждает успешность нашего творческого союза".
24-летняя актриса Ника Здорик приобрела свое первое жилье в Москве. Звезде сериала «Ландыши» 18+ есть чем гордиться:
"Я сама в 24 года купила свою квартиру в Москве! Нет, это не просто покупка, это 7 лет скитаний по съемным квартирам. Это 7 лет страхов, переездов. И вот - я сделала это".
Артистка купила двушку в новостройке с черновой отделкой в хорошем районе столицы. Стоимость - от 20 млн руб.
43-летняя актриса Екатерина Волкова исполнила мечту, но ради этого ей пришлось брать вторую ипотеку в жизни. Волкова и ее муж архитектор Андрей Карпов недавно закрыли ипотеку, которую брали на покупку загородного дома. Теперь они купили квартиру в ипотеку для 14-летней дочери Елизаветы. Впереди долгий ремонт, так как жилье в новостройке с черновой отделкой. Волкова делится эмоциями:
"Это была давняя мечта, к которой мы долго шли, - чтобы у дочери был свой уголок в Москве".
Стоимость - от 25 млн руб.
Счастливый Александр Петров с покупкой. Фото: личная страница Александра Петрова в социальной сети
36-летний актер Александр Петров купил дом, чтобы его жене Виктории с их первенцем сыном Федором можно было больше времени проводить на свежем воздухе. Петров выбрал коттедж в элитном поселке между Новорижским и Рублево-Успенским шоссе, в окружении хвойного леса, кругом - охрана и развитая инфраструктура. Сейчас двухэтажный коттедж в этом поселке можно купить за 95 млн руб. - общая площадь 439 кв. м, участок - 10 соток.
51-летний бизнесмен Роман Товстик купил дом площадью 376 кв. м на участке 13 соток в новом поселке в деревне Лапино за 141 млн руб. В этом доме на Рублевке завершается ремонт. Предполагается, что Товстик переедет в новое жилище с возлюбленной Полиной Дибровой, ее тремя сыновьями от Дмитрия Диброва и тремя своими старшими детьми. Трое младших детей Товстика остались жить с его бывшей женой. Напомним, что Полина бросила звезду экрана ради харизматичного и богатого совладельца компании по производству БАДов Товстика.
41-летний композитор и аккордеонист Петр Дранга переехал с 36-летней женой актрисой Агатой Дрангой (Муцениеце) и ее двумя детьми от брака с Павлом Прилучным в шикарный загородный дом. В доме обустроена детская комната для первого совместного ребенка Петра и Агаты - девочка в ближайшие дни появится на свет. Семья переехала в коттеджный поселок Княжье Озеро в Истринском районе, в 23 км от МКАД по Новорижскому шоссе. Дом по соседству с парой сейчас продают за 129 млн руб. - площадь 342 кв. м, участок - 13 соток.
Автомобили
До 235 млн руб. - иномарка ограниченной серии
Подарочек Валентине Ивановой от Тимати. Фото: личная страница Валентины Ивановой в социальной сети
42-летний бизнесмен и музыкант Тимати подарил своей возлюбленной Валентине Ивановой новую машину. Валя похвасталась синим кожаным салоном своего авто Koenigsegg Regera, заметив, что такая модель выпускается ограниченной серией и стоит $3 млн (235 млн руб.).
Клава Кока и ее приобретение. Фото: личная страница Клавы Коки в социальной сети
30-летняя певица Клава Кока пополнила автопарк машиной мечты - купила бордовый Porsche. Цена - от 24 млн руб.
15-летняя Милана Стар в своей новой машине. Фото: личная страница Миланы Стар в социальной сети
24-летняя телеведущая и певица Валя Карнавал приобрела оранжевый BMW M4. Стоимость авто - от 9 млн руб.
15-летняя Милана Стар еще и машину новую купила. У девочки в наличии теперь Mercedes-Benz V-класса в ВИП-комплектации ценой от 15 млн руб. Пока певица будет ездить с водителем. Так как пойти учиться на права можно только с 16 лет, а сесть за руль - с 18 лет.