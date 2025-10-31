Звезда сериала 'Вампиры средней полосы' Ольга Медынич: "Серию о беге снимали несколько дней по 12 часов"

С 1 ноября в онлайн-кинотеатре Start выходит третий сезон сериала "Вампиры средней полосы", рассказывающий о вурдалаках из Смоленска. Главу вампирского клана, Станислава Вернидубовича, по-прежнему играет Юрий Стоянов. На смену его внука Женьки в исполнении Глеба Калюжного пришел Тимофей Кочнев. Напомним, что Глеба забрали в армию.
Также в сериал вернется графиня Ольга Анваровна Воронцова (Ольга Медынич). В конце второго сезона она готовилась рожать ребенка. Только вот в третьем сезоне после появления на свет малыша Ольга потеряет волшебные силы. И чтобы защитить своего ребенка, графине предстоит побороться за право снова стать вампиром.
На премьере сериала Ольга Медынич рассказала Teleprogramma.org о самых сложных съемках проекта, дружбе киношников и увлечениях сына.
Ольга Медынич о съемочной группе сериала 'Вампиры средней полосы': "Мы все стали одной большой дружной семьей"
— Ольга, не находите ли вы в этой киношной ситуации аллегорию на то, что после рождения младенца женщина действительно теряет силы?
— Ну конечно. Мать всегда отдает своему ребенку все, что в состоянии. Но, как выясняется, нашим детям нужна все-таки рядом сильная и счастливая мама.
— Как меняется Ольга Анваровна в новом сезоне?
— Она становится более осознанной, потому что рождение детей меняет женщин. После этого они живут не для себя. И, как любой родитель, стараются сделать ребенка счастливым. А для этого нужно, как правило, менять себя, особенно если ты такая эгоистка, как моя героиня.
— Съемки какого эпизода сериала вы бы могли назвать самыми тяжелыми?
— Были физически сложные нагрузки, потому что у нас есть целая серия о беге. Эту серию снимали несколько дней по 12 часов.
— Общаетесь ли вы с другими актерами сериала "Вампиры средней полосы"?
— Конечно. Мы все стали одной большой дружной семьей. Не все со всеми, но общаемся, дружим, встречаемся и любим друг друга бесконечно.
Ольга Медынич на премьере третьего сезона "Вампиров средней полосы". Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Ольга Медынич о своей героине: "Я не думала, что такая стерва может понравиться зрителям"
— Какой самый необычный отзыв о своей героине вы получали от зрителей?
— Получала очень много комплиментов, что очень приятно. Я не думала, что такая стерва может так сильно понравиться зрителям. Но я и старалась делать ее не абсолютной стервой, а с человеческим лицом.
И многие женщины говорили мне: "Я бы хотела хоть на один день побыть Ольгой Анваровной".
— А каким необычным даром сами хотели бы обладать?
-— Телепортацией.
Ольга Медынич. Фото: кадр из сериала "Вампиры средней полосы"
Ольга Медынич о сыне: "Дима увлекается греблей и фортепиано"
— Вернемся к параллелям жизни героини с вашей собственной судьбой. Сталкивались ли вы с послеродовой депрессией после рождения сына Дмитрия?
— Нет. Я была настолько счастлива, что ни о чем таком даже не думала.
— Диме 12 лет. Чем он увлекается?
— Греблей и фортепиано. Это два его хобби. И там, и там он красавчик.
— Хотели бы, чтобы Дмитрий пошел по вашим стопам?
— Я ничего не хочу решать за сына. Как он сам придумает, так и будет.
