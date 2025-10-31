Звезда сериала 'Вампиры средней полосы' Ольга Медынич: "Серию о беге снимали несколько дней по 12 часов"

С 1 ноября в онлайн-кинотеатре Start выходит третий сезон сериала "Вампиры средней полосы", рассказывающий о вурдалаках из Смоленска. Главу вампирского клана, Станислава Вернидубовича, по-прежнему играет Юрий Стоянов. На смену его внука Женьки в исполнении Глеба Калюжного пришел Тимофей Кочнев. Напомним, что Глеба забрали в армию.

Также в сериал вернется графиня Ольга Анваровна Воронцова (Ольга Медынич). В конце второго сезона она готовилась рожать ребенка. Только вот в третьем сезоне после появления на свет малыша Ольга потеряет волшебные силы. И чтобы защитить своего ребенка, графине предстоит побороться за право снова стать вампиром.

На премьере сериала Ольга Медынич рассказала Teleprogramma.org о самых сложных съемках проекта, дружбе киношников и увлечениях сына.

Ольга Медынич о съемочной группе сериала 'Вампиры средней полосы': "Мы все стали одной большой дружной семьей"

— Ольга, не находите ли вы в этой киношной ситуации аллегорию на то, что после рождения младенца женщина действительно теряет силы?

— Ну конечно. Мать всегда отдает своему ребенку все, что в состоянии. Но, как выясняется, нашим детям нужна все-таки рядом сильная и счастливая мама.

— Как меняется Ольга Анваровна в новом сезоне?

— Она становится более осознанной, потому что рождение детей меняет женщин. После этого они живут не для себя. И, как любой родитель, стараются сделать ребенка счастливым. А для этого нужно, как правило, менять себя, особенно если ты такая эгоистка, как моя героиня.

— Съемки какого эпизода сериала вы бы могли назвать самыми тяжелыми?

— Были физически сложные нагрузки, потому что у нас есть целая серия о беге. Эту серию снимали несколько дней по 12 часов.

— Общаетесь ли вы с другими актерами сериала "Вампиры средней полосы"?

— Конечно. Мы все стали одной большой дружной семьей. Не все со всеми, но общаемся, дружим, встречаемся и любим друг друга бесконечно.