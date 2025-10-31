Звезда сериала 'Вампиры средней полосы' Ольга Медынич: "Серию о беге снимали несколько дней по 12 часов"

Ольга Медынич в роли графини Ольги. Фото: кадр из сериала "Вампиры средней полосы"

Актриса рассказала Teleprogramma.org о киношной семье проекта и талантах сына Дмитрия.

С 1 ноября в онлайн-кинотеатре Start выходит третий сезон сериала "Вампиры средней полосы", рассказывающий о вурдалаках из Смоленска. Главу вампирского клана, Станислава Вернидубовича, по-прежнему играет Юрий Стоянов. На смену его внука Женьки в исполнении Глеба Калюжного пришел Тимофей Кочнев. Напомним, что Глеба забрали в армию.

Также в сериал вернется графиня Ольга Анваровна Воронцова (Ольга Медынич). В конце второго сезона она готовилась рожать ребенка. Только вот в третьем сезоне после появления на свет малыша Ольга потеряет волшебные силы. И чтобы защитить своего ребенка, графине предстоит побороться за право снова стать вампиром.

На премьере сериала Ольга Медынич рассказала Teleprogramma.org о самых сложных съемках проекта, дружбе киношников и увлечениях сына.

Ольга Медынич о съемочной группе сериала 'Вампиры средней полосы': "Мы все стали одной большой дружной семьей"

— Ольга, не находите ли вы в этой киношной ситуации аллегорию на то, что после рождения младенца женщина действительно теряет силы?

— Ну конечно. Мать всегда отдает своему ребенку все, что в состоянии. Но, как выясняется, нашим детям нужна все-таки рядом сильная и счастливая мама.

— Как меняется Ольга Анваровна в новом сезоне?

— Она становится более осознанной, потому что рождение детей меняет женщин. После этого они живут не для себя. И, как любой родитель, стараются сделать ребенка счастливым. А для этого нужно, как правило, менять себя, особенно если ты такая эгоистка, как моя героиня.

— Съемки какого эпизода сериала вы бы могли назвать самыми тяжелыми?

— Были физически сложные нагрузки, потому что у нас есть целая серия о беге. Эту серию снимали несколько дней по 12 часов.

— Общаетесь ли вы с другими актерами сериала "Вампиры средней полосы"?

— Конечно. Мы все стали одной большой дружной семьей. Не все со всеми, но общаемся, дружим, встречаемся и любим друг друга бесконечно.

Ольга Медынич на премьере третьего сезона "Вампиров средней полосы". Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

Ольга Медынич о своей героине: "Я не думала, что такая стерва может понравиться зрителям"

— Какой самый необычный отзыв о своей героине вы получали от зрителей?

— Получала очень много комплиментов, что очень приятно. Я не думала, что такая стерва может так сильно понравиться зрителям. Но я и старалась делать ее не абсолютной стервой, а с человеческим лицом.

И многие женщины говорили мне: "Я бы хотела хоть на один день побыть Ольгой Анваровной".

— А каким необычным даром сами хотели бы обладать?

-— Телепортацией.

Ольга Медынич. Фото: кадр из сериала "Вампиры средней полосы"

Ольга Медынич о сыне: "Дима увлекается греблей и фортепиано"

— Вернемся к параллелям жизни героини с вашей собственной судьбой. Сталкивались ли вы с послеродовой депрессией после рождения сына Дмитрия?

— Нет. Я была настолько счастлива, что ни о чем таком даже не думала.

— Диме 12 лет. Чем он увлекается?

— Греблей и фортепиано. Это два его хобби. И там, и там он красавчик.

— Хотели бы, чтобы Дмитрий пошел по вашим стопам?

— Я ничего не хочу решать за сына. Как он сам придумает, так и будет.

А вы будете смотреть новый сезон сериала "Вампиры средней полосы" c Ольгой Медынич и другими полюбившимися актерами? Делитесь в комментариях!

