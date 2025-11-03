Звезда "Дома-2" Степан Меньщиков: "Посолить блюдо было для меня каторгой"

Однажды звезда шоу "Дом-2" Степан Меньщиков принимал участие в кулинарном шоу "Битва шефов" на телеканале "Пятница!". В том проекте Степан готовил золотую рыбку. Блюдо выглядело очень аппетитно.
Оказалось, что кулинарными навыками Степан овладел еще с детства. Этому предшествовали обстоятельства, когда мама мальчика уходила на работу и просила его доварить суп. И послушный сын, конечно, выполнял просьбы матери.
Teleprogramma.org продолжает серию материалов о кулинарных экспериментах звезд. И обойтись без примера Степана Меньщикова просто невозможно.
Степан Меньщиков: "Я люблю супчики: борщ, солянку"
— Степан, что вы любите готовить и есть?
— Я люблю супчики: борщ, солянку. В общем, первые блюда.
Степан Меньщиков. Фото: Global Look Press
— Когда начались ваши первые кулинарные эксперименты?
— Когда мы были маленькими, мама уходила на работу со словами "доделаешь суп". Не хватало часа, чтобы суп дошел до кондиции. Поэтому мама и говорила: "Доваришь суп". И вот так было с моих малых лет..
Сначала посолить блюдо было для меня каторгой. Я просто не представлял, сколько нужно конкретно соли — ложку или больше. Ну а сейчас таких вопросов у меня не возникает. Я определяю это уже на глаз.
Степан Меньщиков: "Можно пожарить мясо на шашлычках"
— А сейчас часто удается что-то приготовить?
— Сейчас нет. Загруженный график!
— Но все же иногда можно побаловать себя чем-то вкусненьким…
— Можно пожарить мяско на шашлычках. (Смеется.)
