Звезда "Дома-2" Степан Меньщиков: "Посолить блюдо было для меня каторгой"

Степан Меньщиков. Фото: Global Look Press

Известный блогер и ведущий рассказал Teleprogramma.org, как учился готовить и какими яствами себя балует.

Однажды звезда шоу "Дом-2" Степан Меньщиков принимал участие в кулинарном шоу "Битва шефов" на телеканале "Пятница!". В том проекте Степан готовил золотую рыбку. Блюдо выглядело очень аппетитно.

Оказалось, что кулинарными навыками Степан овладел еще с детства. Этому предшествовали обстоятельства, когда мама мальчика уходила на работу и просила его доварить суп. И послушный сын, конечно, выполнял просьбы матери.

Teleprogramma.org продолжает серию материалов о кулинарных экспериментах звезд. И обойтись без примера Степана Меньщикова просто невозможно.

Степан Меньщиков: "Я люблю супчики: борщ, солянку"

— Степан, что вы любите готовить и есть?

— Я люблю супчики: борщ, солянку. В общем, первые блюда.

Степан Меньщиков. Фото: Global Look Press

— Когда начались ваши первые кулинарные эксперименты?

— Когда мы были маленькими, мама уходила на работу со словами "доделаешь суп". Не хватало часа, чтобы суп дошел до кондиции. Поэтому мама и говорила: "Доваришь суп". И вот так было с моих малых лет..

Сначала посолить блюдо было для меня каторгой. Я просто не представлял, сколько нужно конкретно соли — ложку или больше. Ну а сейчас таких вопросов у меня не возникает. Я определяю это уже на глаз.

Степан Меньщиков: "Можно пожарить мясо на шашлычках"

— А сейчас часто удается что-то приготовить?

— Сейчас нет. Загруженный график!

— Но все же иногда можно побаловать себя чем-то вкусненьким…

— Можно пожарить мяско на шашлычках. (Смеется.)

