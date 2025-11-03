Звезда "Дома-2" Степан Меньщиков: "Посолить блюдо было для меня каторгой"

Однажды звезда шоу "Дом-2" Степан Меньщиков принимал участие в кулинарном шоу "Битва шефов" на телеканале "Пятница!". В том проекте Степан готовил золотую рыбку. Блюдо выглядело очень аппетитно.

Оказалось, что кулинарными навыками Степан овладел еще с детства. Этому предшествовали обстоятельства, когда мама мальчика уходила на работу и просила его доварить суп. И послушный сын, конечно, выполнял просьбы матери.

Teleprogramma.org продолжает серию материалов о кулинарных экспериментах звезд. И обойтись без примера Степана Меньщикова просто невозможно.

Степан Меньщиков: "Я люблю супчики: борщ, солянку"

— Степан, что вы любите готовить и есть?

— Я люблю супчики: борщ, солянку. В общем, первые блюда.