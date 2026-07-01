Зрители в соцсетях назвали победителей «Сокровищ императора»: «Подружка Бузовой»

Шоу «Сокровища императора» на канале ТНТ подходит к своему завершению. И скоро мы узнаем имена победителей проекта.
Кто вышел в финал шоу «Сокровища императора»
В финальной схватке сразятся три команды: Павел Деревянко и его жена Зоя (Оранжевые), Ирина Пинчук и Екатерина Шкуро (Розовые) и Екатерина Моргунова с сестрой Кристиной (Фисташковые).
Какие настроения у зрителей накануне финала реалити-шоу? И кому они прочат победу в этой битве титанов на фоне китайских панорам?
Обратимся к комментариям в соцсетях.
«Реально корову, что ли, проигрывает?»
Валерия: «Эти бесконечные слезы Зои (жена Павла Деревянко – прим. ред) задрали! Капец, аж прынцессу узбекскую (видимо, речь идет о Мариам Тилляевой – прим.ред) напомнила в испытании! «Паша, держи их!».
Что за нытье? Что за оры на своего мужика? Права Катя, реально корову, что ли, проигрывает? Что так истерить?
И в такси рассказы о ее тяжелом пути явно лишние. Товарищи сценаристы, нам это неинтересно. Мы не будем сочувствовать ей при всех ваших стараниях!
И как же Деревянко достался бонус именно в виде отсутствия черной кошки, именно тогда, когда они идут в самой ж…Притом, что они тянут последние конверт.
А уж как Деревянко пресмыкался опять на синхроне перед своей женой, - это просто рука-лицо! «Да, дорогая, я должен был им за тебя ответить. Да, милая, ты права, они все ***!». Тьфу, и это семья...».
Юлия: «Какие бонусы могут быть в полуфинале, надо на равных бороться».
Екатерина: «Да смотреть вообще уже не хочется. Непонятно, почему тащат этих Оранжевых. Розовых-то ладно, понятно, подружка Бузовой. А еще как-то интересно Розовые быстро мандарины собрали, как они это делали и не показали, а пришли уже с полной корзиной».
Екатерина Шкуро и Ирина Пинчук. Фото: кадр из шоу «Сокровища императора»
Елена: «На мой взгляд, все так построено именно для победы Розовых. Посмотрите, какие они бедняжки, с 4-мя кошками и в финале, значит действительно сильные. Естественно, заслуживают победы.
Да и еще и самого начала проекта, ну как тут не пожалеть их, двух хрупких «девочек»?! И да, они тоже, когда-то получали иммунитет от черной кошки, да и разных бонусов больше всех. А переключение на Деревянко делают, чтобы явно не казалось, что девочек тащат».
Николай: «Вообще, сегодня, когда искал серию, попал на вброс, что Шкуро и Пинчук уйдут. Я разозлился, что будет неинтересно смотреть, но был рад, что наконец-то. Но когда они пришли первыми, я (непечатный вариант слова «сильно удивился»).
В итоге хотел, чтобы ушли Деревянко, но по итогу им повезло. Я к чему это все? Был где-то тоже вброс, еще месяц назад, что они победят в шоу. Надеюсь, что это не так».
Вера: «Все спойлеры по вылету команд были правдивыми, значит, согласно им, Оранжевые и победят. Тьфу, если так!»
Тереза: «В прошлом сезоне спойлеры именно на финал не оправдались. Поэтому немного есть надежды».
А как вы думаете, кто станет победителем шоу «Сокровища императора»? Делитесь в комментариях!