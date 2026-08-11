Зрители о вырезанной из «Мальвины» Ивлеевой: «Все побывавшие на «голой вечеринке» дружно промолчат»

Блогера Анастасию Ивлееву полностью вырезали из фильма «Это все она!», который первоначально носил название «Мальвина».

Режиссерский дебют Даши Чаруши показали на кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге. При этом премьера состоялась на два года позже планируемого срока.

Как Настю Ивлееву вырезали из «Мальвины»

В исходной версии картины роль Мальвины исполняла Ивлеева, но в финальном варианте ее полностью заменили. С помощью искусственного интеллекта на кадрах с блогером наложили лицо актрисы Анастасии Беловой, а все ее реплики озвучила Юлия Хлынина.

Съемки ленты проходили с 2021 по 2023 год, и релиз был запланирован на март 2024 года. Но его отложили из-за громкого скандала с «голой вечеринкой».

Напомним, в конце декабря 2023 года имя Насти Ивлеевой попало в центр одного из самых резонансных скандалов российского шоу-бизнеса последних лет. В ночь на 21 декабря блогер организовала закрытую вечеринку в московском клубе «Мутабор» с дресс-кодом в стиле ню. Эпатажное мероприятие посетили Ксения Собчак, Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дима Билан, Оксана Самойлова, Джиган и другие звезды.

Как это ни парадоксально, но сейчас в Сети встали на сторону Анастасии. На вечеринке присутствовали вышеуказанные звезды. Все они уже вернулись в свой творческий строй. Но крайней осталась одна Ивлеева.

Прокат фильма «Это все она» намечен на 8 октября. Однако есть вероятность повторения истории с «Колобком», когда добрую сказку, по сути, захейтили из-за действий прокатчиков. Из-за картины о приключениях Колобка они на две недели перенесли премьеру фильма «Человек-паук».

Вот и тут люди могут выразить свое недовольство тем, что за них решают, что смотреть, а что – нет. Судите сами по комментариям!