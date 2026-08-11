Зрители о вырезанной из «Мальвины» Ивлеевой: «Все побывавшие на «голой вечеринке» дружно промолчат»

Блогера Анастасию Ивлееву полностью вырезали из фильма «Это все она!», который первоначально носил название «Мальвина».
Режиссерский дебют Даши Чаруши показали на кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге. При этом премьера состоялась на два года позже планируемого срока.
Как Настю Ивлееву вырезали из «Мальвины»
В исходной версии картины роль Мальвины исполняла Ивлеева, но в финальном варианте ее полностью заменили. С помощью искусственного интеллекта на кадрах с блогером наложили лицо актрисы Анастасии Беловой, а все ее реплики озвучила Юлия Хлынина.
Съемки ленты проходили с 2021 по 2023 год, и релиз был запланирован на март 2024 года. Но его отложили из-за громкого скандала с «голой вечеринкой».
Напомним, в конце декабря 2023 года имя Насти Ивлеевой попало в центр одного из самых резонансных скандалов российского шоу-бизнеса последних лет. В ночь на 21 декабря блогер организовала закрытую вечеринку в московском клубе «Мутабор» с дресс-кодом в стиле ню. Эпатажное мероприятие посетили Ксения Собчак, Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дима Билан, Оксана Самойлова, Джиган и другие звезды.
Как это ни парадоксально, но сейчас в Сети встали на сторону Анастасии. На вечеринке присутствовали вышеуказанные звезды. Все они уже вернулись в свой творческий строй. Но крайней осталась одна Ивлеева.
Прокат фильма «Это все она» намечен на 8 октября. Однако есть вероятность повторения истории с «Колобком», когда добрую сказку, по сути, захейтили из-за действий прокатчиков. Из-за картины о приключениях Колобка они на две недели перенесли премьеру фильма «Человек-паук».
Вот и тут люди могут выразить свое недовольство тем, что за них решают, что смотреть, а что – нет. Судите сами по комментариям!
Анастасия Ивлеева. Фото: соцсети
«Многие до сих пор в трусах по сцене скачут, а корень зла только – Ивлеева»
Гость 1: «Если «Оскара» получат за лучшую женскую роль, как делить будут? Одной тело, второй лицо, третьей голос?»
Гость 2: «Этой новой Насте нормально так лицо в пользование отдавать?»
Гость 3: «Ну что непонятно-то ?! Деньги в фильм вложены, теперь фильм должен окупиться и принести прибыль. А Настюха тут - помеха. Это же не « «Человек ниоткуда» Рязанова, который вышел в прокат только через 35 лет. И не «Андрей Рублев» Тарковского, который ждал своего выхода вроде 5 лет».
Гость 4: «Зачем лицо перелицевали? Боятся, что фанаты Насти за свои деньги в кинотеатр бы пришли и кассу фильму сделали? Какой бред... Почему за обычных людей непонятно кто решает: что им можно видеть, а что - не можно?».
Гость 5: «Давайте в «Человеке-пауке» тоже лица заменим на «Колобковских». Вот успех будет!».
Гость 6: «Многие до сих пор в трусах по сцене скачут, а корень зла только – Ивлеева».
Гость 7: «Все справедливо».
Гость 8: «Все не без греха, каждый совершает ошибки. Но прошло три года, человек уже снялся в фильме, фильм готов. И ляпать лицо на другое лицо - это уже перебор».
Гость 9: «Никогда не любила Ивлееву, но заниматься такой ерундой, как стирание образа, как-то недостойно и несолидно».
Гость 10: «Все побывавшие на вечеринке у Ивлеевой дружно промолчат».
Гость 11: «Это фильм ужасов? Хоррор?».
А что вы думаете об этой ситуации? Делитесь в комментариях!