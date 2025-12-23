Зрители назвали своего победителя 'Звезд в джунглях' : "Единственный, кто не запятнал репутацию"

Шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон" подошло к своей кульминации. В это воскресенье определились финалисты проекта: Андрей Минин, Екатерина Шкуро, Ренат Мухамбаев, Анна Цуканова-Котт и Ирина Пинчук. Только вот у каждого из них своя стратегия победителя.

Один предпочитает командную игру, другие ратуют за гендерное равенство. А третий говорит, что у него свой путь на этом проекте и он готов пожертвовать питанием команды.

Как Андрей Минин решил идти по своему пути

В этом выпуске многих удивил Андрей Минин, который считается неформальным лидером лагеря. На церемонии голосования Ольга Бузова и Михаил Галустян предложили ему отказаться от иммунитета, полученного в ходе испытаний, в обмен на три миллиона для команды.

Конечно, участники ждали, что он согласится на этот шаг. Ведь игрокам становится все труднее переносить чувство голода. Однако Андрей отметил, что не будет жертвовать иммунитетом, который обеспечил ему путевку в финал. Также Минин заявил, что он хочет поставить личный рекорд — ни разу не побывать на испытании на вылет.

Как закончилось испытание на вылет

В итоге на это испытание отправились юморист и актер Ренат Мухамбаев и певец Ramil'. Перед финальным поединком Рамилю предложили лечь в гроб со змеями на 30 минут и заработать 500 000 рублей для команды. Но артист отказался от таких соседей, сославшись на свою фобию (Оно и правильно, от страха у человека может остановиться сердце.).

Естественно, девушки раскритиковали и отказ Рамиля лечь к змеям, и решение Андрея не жертвовать своим иммунитетом. Правда, здесь уместна пословица про то, что в чужом глазу соринку видим, а в своем — бревна не замечаем. Екатерина и Ирина забыли, как купили иммунитет, а Анна Цуканова-Котт — как устроила праздник живота, забыв о команде. В коллективе снова начались закулисные гендерные разборки.

В общем, в испытании на вылет перед Ренатом и Рамилем поставили задачу протащить три поплавка по полосе препятствия. В ходе задания парням приходилось много плавать и нырять. И здесь помогли навыки, полученные Ренатом Мухамбаевым в детстве. Артист вырос в Астраханской области, его отец научил сына плаванью и рыбной ловле. Победа Рената была предрешена.

Так что теперь мы знаем имена пяти финалистов реалити-шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон". А на кого же ставят наши зрители? Давайте почитаем их комментарии.