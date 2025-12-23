Зрители назвали своего победителя 'Звезд в джунглях' : "Единственный, кто не запятнал репутацию"

Шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон" подошло к своей кульминации. В это воскресенье определились финалисты проекта: Андрей Минин, Екатерина Шкуро, Ренат Мухамбаев, Анна Цуканова-Котт и Ирина Пинчук. Только вот у каждого из них своя стратегия победителя.
Один предпочитает командную игру, другие ратуют за гендерное равенство. А третий говорит, что у него свой путь на этом проекте и он готов пожертвовать питанием команды.
Как Андрей Минин решил идти по своему пути
В этом выпуске многих удивил Андрей Минин, который считается неформальным лидером лагеря. На церемонии голосования Ольга Бузова и Михаил Галустян предложили ему отказаться от иммунитета, полученного в ходе испытаний, в обмен на три миллиона для команды.
Конечно, участники ждали, что он согласится на этот шаг. Ведь игрокам становится все труднее переносить чувство голода. Однако Андрей отметил, что не будет жертвовать иммунитетом, который обеспечил ему путевку в финал. Также Минин заявил, что он хочет поставить личный рекорд — ни разу не побывать на испытании на вылет.
Как закончилось испытание на вылет
В итоге на это испытание отправились юморист и актер Ренат Мухамбаев и певец Ramil'. Перед финальным поединком Рамилю предложили лечь в гроб со змеями на 30 минут и заработать 500 000 рублей для команды. Но артист отказался от таких соседей, сославшись на свою фобию (Оно и правильно, от страха у человека может остановиться сердце.).
Естественно, девушки раскритиковали и отказ Рамиля лечь к змеям, и решение Андрея не жертвовать своим иммунитетом. Правда, здесь уместна пословица про то, что в чужом глазу соринку видим, а в своем — бревна не замечаем. Екатерина и Ирина забыли, как купили иммунитет, а Анна Цуканова-Котт — как устроила праздник живота, забыв о команде. В коллективе снова начались закулисные гендерные разборки.
В общем, в испытании на вылет перед Ренатом и Рамилем поставили задачу протащить три поплавка по полосе препятствия. В ходе задания парням приходилось много плавать и нырять. И здесь помогли навыки, полученные Ренатом Мухамбаевым в детстве. Артист вырос в Астраханской области, его отец научил сына плаванью и рыбной ловле. Победа Рената была предрешена.
Так что теперь мы знаем имена пяти финалистов реалити-шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон". А на кого же ставят наши зрители? Давайте почитаем их комментарии.
Испытание на вылет проходило на воде. Фото: кадр из реалити "Звезды в джунглях. Карибский сезон"
Что говорят зрители шоу "Звезды в джунглях" в комментариях
channel33558856: "Ну ты и трус, Андрей. Смотреть противно. Девчонки хоть ответили за то, что натворили. А этот ч. ножки еще бережет перед испытанием. Тьфу! Если победит, то это несправедливо прятаться за чужими спинами. Победу только Ренату!"
rutube_account_7242963: Андрей, ты достоин выиграть".
channel52826505: "Все бесячие. Сидят крыски и выпучивают глазки на поступок Минина... Сами то белые и пушистые. Андрей со своей стратегией, да сомнительной, но не ужасней, чем поведение девочек. В шоке они с девочками… Правильно он сказал: 2,6 миллиона потеряли, а теперь делают из себя святош".
Хореографический ансамбль 'Махачкала': "Осуждают Андрея те, кто втихую съел еду, чтобы идти на испытание сытой, те, кто купил иммунитет из общего банка. Нормально так!".
channel35337776: "Андрей поступил как настоящий лидер и принял сложное решение, но верное. А шакалье, конечно, завыло и толпой набросилось! Лицемерное шакалье, Андрей — красава!"
rutube_account_7242963: "А зачем Андрей должен жертвовать своим иммунитетом? Тем более ради этих крыс. Свои грешки и вовсе забыли".
Ренат Мухамбаев. Фото: телеканал ТНТ
channel26992636: "Какие они все мерзкие, фу. Достойные только Муха (кличка Рената Мухамбаева. – Прим. ред.) и Рамиль".
channel26792637: "Остались лишь интриганы, сплетники. Желаю победы только Ренату. Очень жаль, что ушел Рамиль. Достойный мужчина!"
channel24847573: "Ренат — самый достойный".
Алла Матюхина: "Муха, иди в 'Титаны', вот где настоящие мужики состязаются, а это шоу немного про другое"
S'ELENA: "По-моему, Ренат здесь самый достойный игрок. От души желаю ему победить".
Любовь: "Как оказалось, Ренат и Рамиль мужики, а Андрей позорный, какой он лидер..."
TV home: "Ренат должен быть победителем. Он единственный из всех, кто не запятнал свою репутацию!"
