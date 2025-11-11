Зрители хейтят Пинчук и Шкуро, оставивших участников 'Звезд в джунглях' без еды: "Как Катя не провалилась сквозь землю, утверждая, что научила попугая говорить"

Похоже, на проекте "Звезды в джунглях. Карибский сезон" на канале ТНТ могут появиться изгои, которых участники лагеря будут обходить стороной. Юмористка Екатерина Шкуро и экс-участница "Дома-2" Ирина Пинчук бросили вызов всему коллективу, купив на общие деньги два иммунитета на целую неделю.
Как Екатерина Шкуро и Ирина Пинчук оставили лагерь голодным
Это значит, что в недавнем выпуске никто из участников не должен был голосовать за девушек. Однако два иммунитета стоили 1 600 000 рублей. А это значит, что Ирина и Екатерина лишили лагерь значимой суммы, на которую игроки могли бы купить еды.
Ольга Бузова пристыдила девушек. Мол, нужно же думать не только о себе. В ответ на это замечание Екатерина заметила, что лагерь против них и вообще, мужская часть команды не джентльмены и подвергает девушек дискриминации.
Комик Андрей Минин, услышав это, отметил, что Екатерина и Ирина ведут себя как безответственные школьницы, которые думают только о себе. Также Шкуро заявила, что научила попугая говорить, благодаря чему принесла команде большую сумму. Ольга Бузова усомнилась в ее словах. Ведь гораздо больше времени с попугаем провела модель Елена Кулецкая.
В итоге на испытание на вылет отправились Анна Цуканова-Котт и Ян Дилан. И последний был вынужден покинуть проект.
Скорее всего, в следующих сериях Екатерине Шкуро и Ирине Пинчук придется несладко. По сути, оставив участников лагеря голодными и без денег, они настроили весь коллектив против себя. А что говорят про поведение девушек наши зрители?
"Эти предательницы пришли лицами посветить"
Любовь с ТАРО: "Официально заявляю, что если хоть одна из этих девушек выйдет в финал, я отказываюсь смотреть это шоу. Бузова молодец, хороший вопрос про честность задала.
Достали эти барышни, вокруг которых весь мир крутиться должен. Андрей очень правильно говорит, развитие — уровень школьниц. Видите ли, чужой муж должен для нее по-мужски поступать. Ужасно мерзкие".
Екатерина Шкуро. Фото: телеканал ТНТ
Mur_mur: "Также не понимаю претензию к девочкам. Ира и Катя, за них хотели голосовать восемь человек, называя девочек коалицией, ха-ха. И главная их претензия к ним — это то, что они ходят вечно вдвоем. Смешно!
Девочки себя и спасли. Да таким путем, эгоистичным. Но что поделать, восемь человек против двоих, за то, что они как попугаи-неразлучники".
rutube_account_15588246: "Блин, я так хотела, чтоб кто-то из этих крысок (Катя или Ира) ушел, наконец-то. Очень жаль, что обе остались. Скорее бы обе ушли".
channel4006811966: "Очень жаль, что из-за этих двух ушел Ян".
Татьяна: "Яна очень жалко, не он был достоин того, чтобы уйти! А Ира с Катей реально поступили как крысы! Вы в коллективе живете, девочки, так нельзя поступать! Видно, что вы привыкли только тратить деньги с легкой руки, потому что и зарабатываются они легко.
Светя своим лицами в Интернете, особо ничего делать не надо. Не думала что вы такие мерзкие!"
Genruusai Yamamoto: "Итак, Катя и Ира идут в сторону мини-бара, предположительно за иммунитетами. Реакция лагеря: "Давайте вместе будем сидеть в кругу и смотреть, как они уходят вдаль, не будем пытаться порвать эту бумажку и дежурить в баре, зачем? Сидим на релаксе, ребята".
Моя реакция: "АаааАааааВАДА КедаБРА!!!"
Екатерина Шкуро и Ирина Пинчук. Фото: телеканал ТНТ
Ольга: "Пока Ира и Катя всем готовили, были выгодны. Пришла замена — стали для всех мерзкими. Ходить на испытание для участников — оскорбление. А Ира и Катя там были.
Играть надо достойно на испытаниях и выигрывать, нечего строить из себя моралистов, которыми не являются, по сути".
channel32261784: "А я за девочек, Катю и Иру. Дерзкие, красивые, с харизмой, а остальные душнилы завистливые".
channel38186095: "Как Катя не провалилась сквозь землю, утверждая, что она научила говорить попугая, чудо-юдо!"
Ольга: "А теперь все дружно вспомним Марго, как она всыпала бульон в рис, и какой тирадой на это разразилась Шкуро".
channel70814011: "Все, кто защищает крыс, вам не дано понять, что такое команда!! Задача участников — заработать всем составом максимум денег в банк, а эти предательницы пришли лицами посветить, Шкуро надо было раньше выгонять".
