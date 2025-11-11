Зрители хейтят Пинчук и Шкуро, оставивших участников 'Звезд в джунглях' без еды: "Как Катя не провалилась сквозь землю, утверждая, что научила попугая говорить"

Похоже, на проекте "Звезды в джунглях. Карибский сезон" на канале ТНТ могут появиться изгои, которых участники лагеря будут обходить стороной. Юмористка Екатерина Шкуро и экс-участница "Дома-2" Ирина Пинчук бросили вызов всему коллективу, купив на общие деньги два иммунитета на целую неделю.

Как Екатерина Шкуро и Ирина Пинчук оставили лагерь голодным

Это значит, что в недавнем выпуске никто из участников не должен был голосовать за девушек. Однако два иммунитета стоили 1 600 000 рублей. А это значит, что Ирина и Екатерина лишили лагерь значимой суммы, на которую игроки могли бы купить еды.

Ольга Бузова пристыдила девушек. Мол, нужно же думать не только о себе. В ответ на это замечание Екатерина заметила, что лагерь против них и вообще, мужская часть команды не джентльмены и подвергает девушек дискриминации.

Комик Андрей Минин, услышав это, отметил, что Екатерина и Ирина ведут себя как безответственные школьницы, которые думают только о себе. Также Шкуро заявила, что научила попугая говорить, благодаря чему принесла команде большую сумму. Ольга Бузова усомнилась в ее словах. Ведь гораздо больше времени с попугаем провела модель Елена Кулецкая.

В итоге на испытание на вылет отправились Анна Цуканова-Котт и Ян Дилан. И последний был вынужден покинуть проект.

Скорее всего, в следующих сериях Екатерине Шкуро и Ирине Пинчук придется несладко. По сути, оставив участников лагеря голодными и без денег, они настроили весь коллектив против себя. А что говорят про поведение девушек наши зрители?

"Эти предательницы пришли лицами посветить"

Любовь с ТАРО: "Официально заявляю, что если хоть одна из этих девушек выйдет в финал, я отказываюсь смотреть это шоу. Бузова молодец, хороший вопрос про честность задала.

Достали эти барышни, вокруг которых весь мир крутиться должен. Андрей очень правильно говорит, развитие — уровень школьниц. Видите ли, чужой муж должен для нее по-мужски поступать. Ужасно мерзкие".