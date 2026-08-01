Золотые свадьбы, КВН и «Утренняя почта»: как Элеонора Николаева и Светлана Маслякова прожили с мужьями полвека

Счастье по имени Света

Президент международного Клуба веселых и находчивых Александр Масляков умер на 83-м году жизни в сентябре 2024 года от рака легких. Его жена Светлана Маслякова скончалась в этом июле в 78 лет после осложнения сердечно-сосудистого заболевания.

Супруги познакомились в 1966 году на работе: Александр Масляков вел КВН, а Светлана Семенова устроилась на ТВ ассистентом режиссера. Сначала дружили, а потом целых 5 лет Александр Масляков присматривался - пока не убедился, что девчонка с железным характером Света Семенова станет ему хорошей женой. Не ошибся. Они поженились в октябре 1971-го, когда Александру Маслякову было 29, а Светлане Семеновой - 24. Первое время молодожены жили с мамой Александра Маслякова. Позже переехали в собственную квартиру, где всегда было полно гостей. В 1980 году у супругов родился единственный сын Александр, который проводил детство и юность за кулисами КВН, получил красный диплом МГИМО, стал правой рукой отца, а сейчас руководит компанией.

Масляковы были вместе и дома, и на работе, потому что КВН стал их семейным делом. Долгие годы Масляков-старший был ведущим и руководителем КВН, а его жена - главным режиссером проекта.

До того как болезнь Маслякова начала прогрессировать, они успели отметить золотую свадьбу. Тогда Масляков-старший сказал трогательный тост: «В то время не было предположений, что все это затянется на 50 лет. Но выясняется, что это совсем неплохо, потому что 50 лет с этой красивой девушкой - это счастье. И поверьте, от года к году отношения становятся все счастливее. Во всяком случае, у нас со Светой именно так». Супруги прожили вместе почти

Ляля-спасительница

Легенда нашего ТВ Юрий Николаев умер на 77-м году жизни в ноябре прошлого года. Его жена Элеонора Николаева скончалась в 74 в июле 2026-го. Они успели отметить золотую свадьбу весной 2025-го, а летом и осенью Юрий Александрович несколько раз попадал в больницу из-за осложнений онкологического заболевания.

Элеонора была рядом - ухаживала и подбадривала. Всегда добрая, отзывчивая, с неизменной улыбкой. Журналисты помнят, что, если Николаев сразу не взял трубку, она всегда перезванивала сама с неизменным: «Это мы, Николаевы!»

Коренная москвичка из интеллигентной семьи, она была открытой и доброжелательной. Не позволяла себе раскисать рядом с мужем, которому в 57 лет диагностировали онкологию. К счастью, болезнь поймали вовремя. Несколько раз случались рецидивы, осложнения, и Николаев всегда выкарабкивался, опираясь на силу духа своей Ляли. Но после смерти мужа она сдала, несмотря на то что была окружена заботой и любовью племянников. За два месяца до смерти у Николаевой случился инсульт, на его фоне обострились возрастные болезни.

Он называл ее Лялей. А ее называли спасательным кругом для мужа и до его болезни - она вытаскивала его из загулов в пору молодости, лечила от алкогольной зависимости. Когда Николаев был ведущим «Утренней почты», он не справился с популярностью и плотно выпивал. До тех пор пока не вышел в прямой эфир читать программу передач хорошо поддатым. Оказался под угрозой увольнения, но пронесло. И Николаев бросил пить. Конечно, с ее помощью.

«То, что у нас с Лялей нет детей, - наша большая беда, - откровенно говорил он в интервью. - Пока я пил, Ляля предохранялась, а потом уже не получалось...» Николаевы окружили вниманием племянников. У Элеоноры был старший брат (умер 20 лет назад), его сын Дмитрий занимается рекламой, женат, есть дети. С племянником Элеонора поддерживала теплые отношения, общалась.

Близки супруги были и с племянниками со стороны Юрия Александровича. Старшая сестра Николаева умерла, у нее двое детей - Ольга и Родион. Много лет назад Юрий Александрович купил в подарок любимой племяннице Ольге квартиру в Москве. Он обожал и Олю, и ее мужа, и их детей. Всегда с гордостью говорил знакомым, что он двоюродный дед. Заботился и о племяннике Родионе.

Загородный дом Юрий и Элеонора переписали на племянницу. А по завещанию Николаевых их квартира в Москве будет разделена между остальными племянниками.

Заботясь о муже, Элеонора Николаева успевала работать - всю жизнь трудилась экономистом. Юрий Александрович жену очень ценил: «Люди, любящие друг друга, вместе пережившие и прекрасные, и горькие минуты, постепенно становятся единым целым. Ляля называет это «сросшиеся»...