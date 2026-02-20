Злоключения Антона Гусева из "Дома-2" : получил условный срок за ДТП, посадил за руль 8-летнего сына, изменял женам

Суд вынес приговор бывшему участнику "Дома-2" Антону Гусеву за смертельное ДТП, произошедшее в ноябре 2024 года.

Мужчина, превысив скорость, врезался в стоящий на дороге "ВАЗ", что привело к гибели ее водителя. 36-летнего Гусева приговорили к двум годам условно, приняв во внимание его чистосердечное признание, помощь следствию и возмещение ущерба семье погибшего. К тому же Антон не скрылся с места преступления, а оказывал помощь пострадавшему, пока он был жив.

Также Гусев лишен права управлять автомобилем сроком на два года.

Впрочем, Антон отделался легким испугом – условным сроком. А это уже не первое происшествие на дороге с его участием.

Как Антон Гусев посадил за руль малолетнего сына

В июле 2021 года Антон Гусев также оказался в центре внимания из-за опасного инцидента. Молодой отец позволил своему восьмилетнему сыну Даниэлю сесть за руль автомобиля, полагая, что в этом возрасте уже можно учиться управлять машиной.

Инцидент стал достоянием общественности потому, что Гусев, привыкший делиться подробностями личной жизни, опубликовал запись в своих сторис. На видео он подбадривал ребенка фразами: "Добавь газа" и "Что мы плетемся как пенсионеры?".

Мальчик, пытаясь выполнить указания, отвлекался от дороги в поисках педали газа. К счастью, поездка обошлась без аварии. После этого отец повез ребенка в зоопарк, а на следующий день, как обычно, выложил видео с тренировки.

Запись быстро разошлась по Интернету и вызвала широкий общественный резонанс. Правоохранительные органы обратили внимание на этот факт. Проверка показала, что происшествие случилось в Подмосковье.