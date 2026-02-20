Злоключения Антона Гусева из "Дома-2" : получил условный срок за ДТП, посадил за руль 8-летнего сына, изменял женам

Антон Гусев. Фото: соцсети

Чем прославился участник телестройки.

Суд вынес приговор бывшему участнику "Дома-2" Антону Гусеву за смертельное ДТП, произошедшее в ноябре 2024 года.

Мужчина, превысив скорость, врезался в стоящий на дороге "ВАЗ", что привело к гибели ее водителя. 36-летнего Гусева приговорили к двум годам условно, приняв во внимание его чистосердечное признание, помощь следствию и возмещение ущерба семье погибшего. К тому же Антон не скрылся с места преступления, а оказывал помощь пострадавшему, пока он был жив.

Также Гусев лишен права управлять автомобилем сроком на два года.

Впрочем, Антон отделался легким испугом – условным сроком. А это уже не первое происшествие на дороге с его участием.

Как Антон Гусев посадил за руль малолетнего сына

В июле 2021 года Антон Гусев также оказался в центре внимания из-за опасного инцидента. Молодой отец позволил своему восьмилетнему сыну Даниэлю сесть за руль автомобиля, полагая, что в этом возрасте уже можно учиться управлять машиной.

Инцидент стал достоянием общественности потому, что Гусев, привыкший делиться подробностями личной жизни, опубликовал запись в своих сторис. На видео он подбадривал ребенка фразами: "Добавь газа" и "Что мы плетемся как пенсионеры?".

Мальчик, пытаясь выполнить указания, отвлекался от дороги в поисках педали газа. К счастью, поездка обошлась без аварии. После этого отец повез ребенка в зоопарк, а на следующий день, как обычно, выложил видео с тренировки.

Запись быстро разошлась по Интернету и вызвала широкий общественный резонанс. Правоохранительные органы обратили внимание на этот факт. Проверка показала, что происшествие случилось в Подмосковье.

Антон Гусев. Фото: соцсети

В отношении Гусева составили административный протокол за нарушение ПДД, а затем Следственный комитет инициировал собственную проверку. В результате блогер был оштрафован на 30 тысяч рублей.

Пользователи Сети также выяснили, что Антон Гусев неоднократно привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения. Только за 2021 год на него было заведено более сотни дел, в основном за превышение скорости и игнорирование дорожных знаков и разметки.

К слову, Антон Гусев нарушает правила не только на дороге, но и в отношениях с женщинами.

Антон Гусев. Личная жизнь

Гусев состоял в браке со звездой "Дома-2" Евгенией Феофилактовой. За четыре года их отношений у пары родился сын. После расставания Евгения заявила, что причиной развода стала измена Антона с другой яркой участницей телестройки Викторией Романец, которая позже стала его женой.

Сам Гусев, хоть и признает знакомство с брюнеткой в период первого брака, отрицает факт неверности. Со временем ради общего ребёнка, Даниэля, ему удалось восстановить контакт с бывшей супругой.

Отношения со второй спутницей жизни участник реалити-шоу завершил через пять лет. Поводом для разрыва снова послужила ревность: Виктория обнаружила, что Антон флиртует с другими девушками в переписке. Она сообщила об их расставании весной 2022 года, а уже летом Гусева заметили вместе с Яной Герштейн.

Антон Гусев и Яна Герштейн. Фото: соцсети

Через два года мужчина принял серьезное решение — сделал блондинке предложение. Но бракосочетание не состоялось: теперь уже третья избранница уличила его в обмене фривольными сообщениями с другими дамами.

На данный момент Гусев свободен, однако в его планах — создать семью и воспитать дочь. Он называет это своей главной целью и заветной мечтой.

В беседе на YouTube-шоу "Амина Centr" он поделился своим желанием : "Очень хочу дочку. Я знаю, что она будет. Мне кажется, я буду счастливым папой".

А как вы считаете, исправится ли Антон Гусев? Делитесь в комментариях!

