Жуткое ДТП Ефремова, удаление легкого и первый сын в 43 года: завихрения пути Ивана Стебунова

- Пить бросил, слава Богу! - отрезал актер, по сути, раскрыв причины прежних мытарств. - Надоело. Семья вернула меня к жизни.

Именно вернувшая к жизни и карьере Ивана девушка и родила ему 7 июля 2025 года первенца, которого назвали Германом - дань Пушкину. Теперь ночи без сна актер проводит не за застольем, а с любимым ребенком, в котором души не чает.

- Я на роды не пошел, хотя сейчас это популярная история, но был рядом, стоял в коридоре, за дверью, - объяснил Стебунов. - Однажды заглянул в палату, пришел в ужас и решил больше не заходить. Супруга рожала в Центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова. Все прошло идеально. Я очень хотел, чтобы в имени сына была буква «Р». Думали такие варианты, как Роман, Макар.

А потом добавились рабочие вопросы, я играю в спектакле «Пиковая Дама» Германа, и решили, что будет Герман Иванович. Каждый день обязательно гуляю с сыном по 1,5 - 2 часа, с коляской ходим по улицам. Узнают, порой подходят, чтобы поздравить. Ночи у нас тоже бессонные, плачет, как и все дети. Но для меня это музыка!

ДТП Михаила Ефремова

Большую роль в жизни и карьере Ивана сыграл освободившийся недавно по УДО из колонии Михаил Ефремов. Именно он вытащил Ивана из депрессии, кризиса и затвора в 2015 году, когда актер вдруг поменял Москву и "Современник" на Барнаул и Молодежный театр Алтая. - Это очень близкий мне человек, мы уже вместе лет 16, - рассказывал про старшего товарища актер. - Он сыграл большую роль в моей жизни, это правда.

И даже мое возвращение в театр организовал он. Это мой второй ангел-хранитель, который участвовал в моей семье и судьбе. Сейчас мало кто об этом говорит, но это очень хороший человек. Хороший друг, товарищ, отец.

Не бросил и Иван друга в беде - в тот злосчастный день, 8 июня 2020 года, когда Ефремов вылетел, будучи пьяным, на встречку и убил человека автомобилем, Стебунов одним из первых «прилетел спасать» Михаила на место ДТП. Тогда и появились слухи о том, что актер был в машине с коллегой по «Современнику». И даже о том, что они перед этим якобы отдыхали вместе.

- Произошла настоящая трагедия, - опроверг домыслы артист. - Но ни меня, ни моей супруги в машине не было, ни в каком баре мы не отдыхали. Мы поехали на место ДТП. После нас, через три минуты, приехал Сергей Гармаш. Мы еще не понимали, насколько ситуация серьезная.

Нелегкое легкое

Тот 2020 год был для Стебунова очень непростым. В том же году он лишился легкого. Актеру провели серьезную операцию, о которой стало известно только на съемках шоу "Танцы со звездами" 12+.

- Мне диагностировали пневмоторакс правого легкого: это когда орган разрывается, - пояснил тогда он. - Была киста, которая проросла в бронхи. Спасибо хирургам Склифа. 9 октября они удачно провели операцию, и вот теперь я танцую!

"Новый свет"