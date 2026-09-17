Жизнь Алисы Фрейндлих сейчас: глухота после ковида, роль императрицы Марии Федоровны и воспитание правнуков

91-летняя Алиса Фрейндлих впервые за длительное время появилась на публике. Редкими фотографиями и видео с актрисой поделилась оперная певица Хибла Герзмава, посетившая ее концерт в Москве.

12 сентября на сцене Дома музыки Фрейндлих вместе с Владимиром Спиваковым и оркестром «Виртуозы Москвы» представила программу «…Она и музыка и слово…». Актриса вышла на сцену в строгом черном костюме и прочла произведения Осипа Мандельштама, Николая Гумилева, Анны Ахматовой и Марины Цветаевой.

Испытание коронавирусом

Появление Алисы Бруновны действительно стало настоящим праздником для всех ее поклонников. Учитывая перипетии последних лет, выпавшие на долю артистки.

В 2020 году Алиса Фрейндлих перенесла коронавирус и попала в больницу с поражением легких на 80%. Она провела несколько месяцев в реанимации, а последствия болезни сказались на ее слухе.

«Неприлично в 90 лет заниматься лицедейством. Я это осознаю, но не могу расстаться с энергетической подпиткой. После ковида я глухая. У меня всегда был абсолютный музыкальный слух», — признавалась актриса в интервью.

Несмотря на это, Фрейндлих продолжала выступать на сцене Большого драматического театра им. Товстоногова, где работала с 1983 года, и играла в спектакле «Лето одного года» вместе с Олегом Басилашвили.

Алиса Фрейнлдих. Спектакли

В сентябре 2025 года стало известно, что артистка больше не выйдет на сцену БДТ. Басилашвили подтвердил, что такое решение Фрейндлих приняла из-за состояния здоровья.

Олег Басилашвили рассказал, что в сентябре должен был состояться совместный с Алисой Бруновной спектакль, но она отказалась продолжать работать.

Однако утверждать, что Фрейндлих окончательно завершила любую сценическую деятельность, сейчас неверно. Скорее всего, актриса отказалась от привычного режима регулярных выступлений в репертуарных спектаклях, но продолжает участвовать в отдельных разовых проектах.

Так, 8 апреля 2026 года после длительного перерыва Фрейндлих выступила на Основной сцене БДТ в Санкт-Петербурге в рамках той же программы «…Она и музыка и слово…» вместе с Владимиром Спиваковым и коллективом «Виртуозы Москвы». Тогда зрители около десяти минут не отпускали ее со сцены, аплодируя и скандируя ее имя.