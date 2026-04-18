Жизнь Аглаи Тарасовой после ареста: просит помощи для онкобольного коллеги, ходит по вечеринкам, снялась в "Беспринципных"

18 апреля исполняется 32 года актрисе Аглае Тарасовой. В августе Аглая оказалась в центре громкого скандала, связанного с запрещенными препаратами. Как этот инцидент изменил ее жизнь?
Что случилось с Аглаей Тарасовой в августе прошлого года
28 августа Тарасова была задержана в аэропорту Домодедово при досмотре багажа, где был обнаружен вейп с 0,38 граммами наркотического масла. Актриса возвращалась в Россию из Израиля, где подобные вещества разрешены законом.
26 ноября Домодедовский суд Московской области вынес приговор, назначив ей три года условного лишения свободы и штраф в размере 200 тысяч рублей. Тарасова полностью признала свою вину.
После этого Аглая не ушла в тень.Судя по активности в социальных сетях, актриса не стала ограничивать публичную жизнь после инцидента — она регулярно делится в сторис фотографиями с дружеских встреч.
Вечеринка у Иды Галич
Именно благодаря соцсетям стало известно, что первым публичным выходом Аглаи Тарасовой после суда стало посещение закрытой вечеринки блогера Иды Галич. На кадрах с мероприятия Тарасова предстала в ярком образе: розовая укороченная футболка, белая мини-юбка, шуба, солнцезащитные очки и бусы.
Видео запечатлело, как она активно проводит время — танцует и подпевает Никите Малинину в компании других приглашенных.
Аглая Тарасова. Фото: Наталья Шаханова/ Global Look Press
Просьбы о помощи коллеге
Впрочем, Аглая использовала соцсети не только в развлекательных целях.
В декабре Тарасова попросила своих подписчиков помочь актеру Дмитрию Поднозову, разместив информацию о сборе средств на его лечение от рака.
"Диме очень нужна наша помощь", — написала тогда она.
По словам Сергея Жигунова, коллеги Поднозова по сериалу "Порода", у актера обнаружен рак легких с метастазами в мозг. Жигунов подчеркнул, что Поднозов недавно закончил съемки и теперь борется с тяжелым заболеванием.
Аглаю Тарасову убрали из "Холопа", но не из "Беспринципных"
А как обстоят дела со съемками у самой Аглаи?
После задержания актрисы в сентябре стало известно, что Клим Шипенко приступил к съемкам "Холопа-3", но Аглая Тарасова в них не участвует. Ранее она играла ключевую роль Дарьи, возлюбленной героя Милоша Биковича.
По данным Телеграм-канала Mash, Тарасову убрали из проекта из-за наркоскандала, хотя официально это не подтверждалось.
На суде с участием актрисы Юлия Снигирь заявила, что Аглаю рассматривают на главную роль в турецком сериале, но юристы пояснили, что выезд за рубеж для нее сейчас невозможен без разрешения суда.
Однако уже 30 апреля стартует пятый сезон сериала "Беспринципные", откуда Аглаю убирать не стали. Она вновь играет Юлию – питерскую подругу персонажа Павла Табакова.
А вы будете смотреть пятый сезон сериала "Беспринципные"? Делитесь в комментариях!