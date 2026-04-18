Жизнь Аглаи Тарасовой после ареста: просит помощи для онкобольного коллеги, ходит по вечеринкам, снялась в "Беспринципных"

18 апреля исполняется 32 года актрисе Аглае Тарасовой. В августе Аглая оказалась в центре громкого скандала, связанного с запрещенными препаратами. Как этот инцидент изменил ее жизнь?

Что случилось с Аглаей Тарасовой в августе прошлого года

28 августа Тарасова была задержана в аэропорту Домодедово при досмотре багажа, где был обнаружен вейп с 0,38 граммами наркотического масла. Актриса возвращалась в Россию из Израиля, где подобные вещества разрешены законом.

26 ноября Домодедовский суд Московской области вынес приговор, назначив ей три года условного лишения свободы и штраф в размере 200 тысяч рублей. Тарасова полностью признала свою вину.

После этого Аглая не ушла в тень.Судя по активности в социальных сетях, актриса не стала ограничивать публичную жизнь после инцидента — она регулярно делится в сторис фотографиями с дружеских встреч.

Вечеринка у Иды Галич

Именно благодаря соцсетям стало известно, что первым публичным выходом Аглаи Тарасовой после суда стало посещение закрытой вечеринки блогера Иды Галич. На кадрах с мероприятия Тарасова предстала в ярком образе: розовая укороченная футболка, белая мини-юбка, шуба, солнцезащитные очки и бусы.

Видео запечатлело, как она активно проводит время — танцует и подпевает Никите Малинину в компании других приглашенных.