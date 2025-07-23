Женщины Константина Богомолова: красавица-однокурсница, мягкая Захарова, жесткая Мороз и эпатажная Собчак

23 июля исполняется 50 лет Константину Богомолову. Режиссер, которому недавно присвоили звание "Заслуженного деятеля искусств", реализовался во всех сферах.

На его счету множество ярких постановок, на которые не достать билетов, руководство двумя театрами и счастливый брак.

По крайней мере, сам Константин Юрьевич утверждает, что счастлив с Ксенией Собчак. Но счастье пришло не сразу. У Богомолова была пара ярких романов и еще громкий брак с Дарьей Мороз, которые закончились расставаниями.

Хотя о некоторых прошлых связях Богомолов предпочитал не вспоминать. Но стоит ли отказываться от своего прошлого?

Отношения с однокурсницей Вероникой Пыховой

Вообще, у Константина Юрьевича два образования – филологическое в МГУ и режиссерское в ГИТИСе. Он окончил мастерскую знаменитого режиссера Андрея Гончарова.

Гончаров был человеком яростным, неутомимым и обладал буйным темпераментом. И нередко он подвергал остракизму и своих учеников – исключительно ради пользы дела. Такой участи не избежал и Богомолов, которого Андрей Александрович наградил кличкой Носатый.

Однажды, после очередной порции нападок, тогда еще юный Константин так расстроился, что хотел бросить институт. От этого шага его отговорила однокурсница - темноволосая красавица Вероника Пыхова. Видимо, на этой почве студенты сблизились. У них завязались отношения.

Однако их роман продлился всего несколько месяцев. После расставания Ника Пыхова вышла замуж за другого мужчину и родила сына.

Роман с Юлией Захаровой

Глава длиной в семь лет у Богомолова связана с актрисой Юлией Захаровой. Многие зрители помнят ее по роли Лены Полено в сериале "Счастливы вместе". Однако в отличие от ее взбалмошной экранной героини, привыкшей вить из мужчин веревки, Захарова – человек мягкий и добрый. Так говорят люди в ее окружении.

Так же, как и Константин, Юлия училась в ГИТИСе, у Андрея Гончарова. Только была на пять лет младше него…

В мудром не по годам Константине Юлия видела своего наставника. Богомолов действительно занялся образованием Захаровой : давал читать хорошую литературу и развивал вкус. Также он оказывал ей финансовую поддержку, хотя сам жил с родителями.

Однако этот роман ничем не закончился – спустя семь лет влюбленные расстались.