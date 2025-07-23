Женщины Константина Богомолова: красавица-однокурсница, мягкая Захарова, жесткая Мороз и эпатажная Собчак

23 июля исполняется 50 лет Константину Богомолову. Режиссер, которому недавно присвоили звание "Заслуженного деятеля искусств", реализовался во всех сферах.
На его счету множество ярких постановок, на которые не достать билетов, руководство двумя театрами и счастливый брак.
По крайней мере, сам Константин Юрьевич утверждает, что счастлив с Ксенией Собчак. Но счастье пришло не сразу. У Богомолова была пара ярких романов и еще громкий брак с Дарьей Мороз, которые закончились расставаниями.
Хотя о некоторых прошлых связях Богомолов предпочитал не вспоминать. Но стоит ли отказываться от своего прошлого?
Отношения с однокурсницей Вероникой Пыховой
Вообще, у Константина Юрьевича два образования – филологическое в МГУ и режиссерское в ГИТИСе. Он окончил мастерскую знаменитого режиссера Андрея Гончарова.
Гончаров был человеком яростным, неутомимым и обладал буйным темпераментом. И нередко он подвергал остракизму и своих учеников – исключительно ради пользы дела. Такой участи не избежал и Богомолов, которого Андрей Александрович наградил кличкой Носатый.
Однажды, после очередной порции нападок, тогда еще юный Константин так расстроился, что хотел бросить институт. От этого шага его отговорила однокурсница - темноволосая красавица Вероника Пыхова. Видимо, на этой почве студенты сблизились. У них завязались отношения.
Однако их роман продлился всего несколько месяцев. После расставания Ника Пыхова вышла замуж за другого мужчину и родила сына.
Роман с Юлией Захаровой
Глава длиной в семь лет у Богомолова связана с актрисой Юлией Захаровой. Многие зрители помнят ее по роли Лены Полено в сериале "Счастливы вместе". Однако в отличие от ее взбалмошной экранной героини, привыкшей вить из мужчин веревки, Захарова – человек мягкий и добрый. Так говорят люди в ее окружении.
Так же, как и Константин, Юлия училась в ГИТИСе, у Андрея Гончарова. Только была на пять лет младше него…
В мудром не по годам Константине Юлия видела своего наставника. Богомолов действительно занялся образованием Захаровой : давал читать хорошую литературу и развивал вкус. Также он оказывал ей финансовую поддержку, хотя сам жил с родителями.
Однако этот роман ничем не закончился – спустя семь лет влюбленные расстались.
Юлия Захарова в роли Лены Полено. Фото: кадр из сериала "Счастливы вместе"
Но даже после расставания Богомолов какое-то время продолжал помогать Юлии. Так, он приходил в ее комнату в коммуналке и помогал с бытовыми вопросами.
В это время Захарова много снималась и не успевала даже помыть посуду. Однажды она вернулась домой и обнаружила, что посуда вымыта, на столе лежат ее любимые пончики с глазурью, а рядом – трогательная записка от Константина.
Брак с Дарьей Мороз
Однако спустя время после расставания бывший возлюбленный заблокировал Юлию во всех соцсетях. Также он просил ее никому не рассказывать об их романе. И в этом нет ничего удивительного. В тот период у него вовсю развивались отношения с актрисой Дарьей Мороз.
Дарья и Константин познакомились еще до совместной работы над спектаклем "Волки и овцы", который в итоге их сблизил. Изначально Константин не вызывал у актрисы интереса ни как режиссер, ни как потенциальный партнер.
Однако после работы над спектаклем по пьесе Островского Дарья пересмотрела свои взгляды на будущего мужа. И это, несмотря на то, что на тот момент состояла в отношениях с режиссером Андреем Томашевским. Кстати, ради Мороз Томашевский оставил жену и маленького ребенка. Однако это мало волновало Дарью. Ведь ее мыслями уже завладел другой человек.
"Захотелось общаться не только на сцене. Когда стало понятно, что наша симпатия взаимна, Костя перешел к активным действиям. И очень быстро у нас получилась Аня", — вспоминала Мороз в интервью.
Константин Богомолов и Дарья Мороз. Фото: Лариса Кудрявцева/ Global Look Press
В мае 2010 года влюбленные поженились, а спустя три месяца стали родителями. Помимо супружеского союза, возник и творческий: Богомолов охотно привлекал жену к своим постановкам в театре, к примеру, в спектаклях "Карамазовы" и "Идеальный муж", и снимал в телепроектах. Например, в сериале "Содержанки", наделавшем много шуму в светской Москве.
Ради роли в этой картине Дарья даже радикально изменила свой образ, став блондинкой с короткой стрижкой. Правда, такая прическа придавала актрисе, которая славится своим жестким характером, еще больше жесткости. Хотя, как говорила Дарья в одном из своих интервью, благодаря такому имиджу она вернулась к себе настоящей.
Но уже в 2016 году пару стали все реже стали видеть вместе. В светской тусовке поползли слухи о разрыве. Но официальный развод случился только в 2018-м.
Женитьба на Ксении Собчак
Практически сразу после развода с супругой Константина Богомолова стали замечать в компании Ксении Собчак. В этот же период в Сети появилось видео, где видно, как тогдашний муж Собчак, Максим Виторган, разбивает Богомолову нос. Для этого Максим отправился в кофейню в центре столицы, где и застал воркующих любовников.
Ксения и Константин познакомились еще в 2014 году, когда Собчак брала у него интервью. Уже тогда было заметно, как ведущая флиртует с режиссером и открыто восхищается его талантом.
Константин Богомолов и Ксения Собчак. Фото: Лариса Кудрявцева/ "Комсомольская правда"
Но встречаться они стали лишь спустя несколько лет. Когда связь стала достоянием общественности, Собчак также развелась с супругом. Ее не остановило наличие даже их общего сына Платона.
Свадьба Ксении и Константина, состоявшаяся 13 сентября 2019 года, вызвала большой общественный резонанс. Церемония бракосочетания началась с проезда по Москве на свадебном катафалке с надписью: "Пока смерть не разлучит нас".
После ЗАГСа молодожены на том же катафалке отправились на венчание в церковь. На праздничном банкете, собравшем более 300 гостей, Ксения исполнила стриптиз в образе монахини. Эта свадьба вызвала много пересудов, и многие сомневались в искренности чувств молодоженов.
Слухи о разрыве пары возникают и по сей день. Однако, вопреки всем обстоятельствам, они до сих пор вместе.
Читайте также: