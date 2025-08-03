Жена-страстотерпица: что на самом деле происходит в семье Михаила Ефремова

61-летний актер Михаил Ефремов и его пятая жена, 53-летняя доцент кафедры звукорежиссуры Академии музыки имени Гнесиных Софья Кругликова на грани развода. Однако заявление не подано, а значит, шанс сохранить семью остается.

Жена-страстотерпица

У пары трое детей: студентки - 20-летняя Вера и 18-летняя Надежда, и школьник - 15-летний Борис. «Ни о каком разводе речи не идет. Если бы Софья хотела, то она развелась бы давно, - заверили нас знакомые семьи. - Даже когда Михаил сидел в тюрьме, было можно оформить развод. Но этого не случилось. Если только он сам не решит создать новую семью...»

Отец семейства в апреле вернулся домой к жене и детям из колонии. Михаил Ефремов в июне 2020-го совершил смертельное ДТП: через двойную сплошную врезался в автофургон, водитель которого погиб. В крови Ефремова тогда обнаружили следы наркотиков, алкоголь. Он был осужден на 7,5 года. Конец срока у Михаила Ефремова был 30 декабря 2027 года. Актер отсидел больше половины и вышел по УДО в минувшем апреле. Говорит, что все осознал и встал на путь исправления. Уже осенью он выходит на работу в театр Никиты Михалкова «Мастерская 12», на следующий год намечены съемки в кино.

Дома Ефремова ждали. Жена сделала косметический ремонт в шестикомнатной квартире, где у артиста огромный рабочий кабинет. Все эти годы, когда их семью полоскали на все лады, Софья ни разу публично не осудила своего гуляку и пропойцу, не дала ни единого комментария, никак не проявила эмоций на людях. Жила стиснув зубы - оберегала детей.

Жаркий роман с разведенкой