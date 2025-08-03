Жена-страстотерпица: что на самом деле происходит в семье Михаила Ефремова

61-летний актер Михаил Ефремов и его пятая жена, 53-летняя доцент кафедры звукорежиссуры Академии музыки имени Гнесиных Софья Кругликова на грани развода. Однако заявление не подано, а значит, шанс сохранить семью остается.
Жена-страстотерпица
У пары трое детей: студентки - 20-летняя Вера и 18-летняя Надежда, и школьник - 15-летний Борис. «Ни о каком разводе речи не идет. Если бы Софья хотела, то она развелась бы давно, - заверили нас знакомые семьи. - Даже когда Михаил сидел в тюрьме, было можно оформить развод. Но этого не случилось. Если только он сам не решит создать новую семью...»
Отец семейства в апреле вернулся домой к жене и детям из колонии. Михаил Ефремов в июне 2020-го совершил смертельное ДТП: через двойную сплошную врезался в автофургон, водитель которого погиб. В крови Ефремова тогда обнаружили следы наркотиков, алкоголь. Он был осужден на 7,5 года. Конец срока у Михаила Ефремова был 30 декабря 2027 года. Актер отсидел больше половины и вышел по УДО в минувшем апреле. Говорит, что все осознал и встал на путь исправления. Уже осенью он выходит на работу в театр Никиты Михалкова «Мастерская 12», на следующий год намечены съемки в кино.
Дома Ефремова ждали. Жена сделала косметический ремонт в шестикомнатной квартире, где у артиста огромный рабочий кабинет. Все эти годы, когда их семью полоскали на все лады, Софья ни разу публично не осудила своего гуляку и пропойцу, не дала ни единого комментария, никак не проявила эмоций на людях. Жила стиснув зубы - оберегала детей.
Жаркий роман с разведенкой
Дарья тоже актриса. Возможно, в чертогах души Михаила ей все близко и понятно. Фото: личная страница Дарьи Белоусовой в социальной сети
Поводы для конфликтов в семействе были и ранее. Чего стоит один только факт того, что после ДТП Ефремова обнаружили в квартире любовницы - кадры оттуда облетели все телеканалы и сайты, так о его измене жене узнала вся страна.
Хозяйка квартиры, которую Михаил снимал для своей подружки - актрисы "Современника" Дарьи Белоусовой, путешествовала по ток-шоу с рассказами, как любовница периодически затаскивала артиста пьяным в подъезд, как тот курил на ее балконе и т. п. Получается, что у любовницы Ефремов весело проводил время, а дома его ждала строгих правил жена с детьми. Михаил жил, работал и кутил по своему графику, а семья жила по-своему: супруги могли неделями и месяцами даже не встречаться. Однако браку Ефремова это не мешало. Вот и громкую измену жена Ефремову простила: была рядом на судебных заседаниях и во время домашнего ареста, навещала в тюрьме, встречала из колонии.
Недавно в прессу попала информация, что незадолго до освобождения Ефремова к нему в колонию на длительное трехдневное свидание приезжала все та же Дарья. Похоже, их отношения все еще не в прошлом. С 2010 по 2018 год она была замужем за актером Шамилем Хаматовым (младший брат актрисы Чулпан Хаматовой). С конца 2019-го закрутила любовь с Ефремовым, с которым они работали тогда в одном театре. Удастся ли 41-летней Белоусовой увести Ефремова из семьи? Покажет время. Возможно, что, если Даша родит первенца от Михаила, то получит в подарок одну из его квартир.
Сейчас актер проходит лечение: в колонии у него обострилась хроническая обструктивная болезнь легких. А вот когда начнет хорошо зарабатывать, снова станет «ресурсным». Такого жалко отпускать.
Для Софьи муж словно еще один ребенок - требует постоянной заботы. Фото: Андрей Никеричев/Агенство "Москва"
Как будут делить имущество в случае чего Михаил Ефремов и Софья Кругликова вместе 23 года, в браке - 15, обвенчались в мае 2016 года. Вся самая дорогая недвижимость Ефремова не является совместно нажитой в этом браке - она получена по наследству или куплена до женитьбы.
Свою нынешнюю квартиру актер купил холостяком - после четвертого развода и до заключения пятого брака. В 2004 году он продал четырехкомнатную квартиру отца Олега Ефремова на Тверской. Большую часть денег вложил в покупку квартиры в центре Москвы, в Плотниковом переулке, в элитном «доме с писателями» 1907 года постройки. Общая площадь - 148,5 кв. м: шесть комнат, две ванные комнаты, балкон. Кадастровая стоимость квартиры - более 40 млн руб., рыночная - более 100 млн руб. Здесь сейчас и проживает вся семья.
Еще три квартиры Михаил получил по наследству. Одну от мамы Аллы Покровской - в самом центре Москвы, площадью 67 кв. м, сейчас в ней живет дочь актера от четвертого брака. Вторую и половину третьей квартиры актер получил, пока сидел в колонии - это наследство отошло Михаилу Олеговичу после смерти дяди, концертмейстера Александра Покровского (родной брат матери Ефремова Аллы Покровской). Ефремову отошли 5-комнатная квартира площадью 123 кв. м на Тверской и 1/2 трешки площадью 73 кв. м на Олимпийском проспекте.
К совместно нажитому в браке с Кругликовой имуществу относятся только два объекта недвижимости: дача в Подмосковье и дом в Юрмале - вот их-то могут разделить по суду. У Софьи Кругликовой есть своя добрачная квартира - двушка у метро «Белорусская». А скорее всего, Ефремов в случае развода просто оставит семье нынешнюю 6-комнатную квартиру.