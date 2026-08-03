Закулисье «Зубастой няни»: Пелагея ради роли обесцветила брови, Ребенок каждый день красится в рыжий, а Зайцев переодевается в женщину

В 2027 году в прокат выйдет семейная музыкальная комедия «Зубастая няня». Фильм может похвастаться очень звездным составом: Пелагея (для певицы эти съемки стали дебютом в кино), Александра Ребенок, Артем Ткаченко, Яна Чурикова, Вячеслав Чепурченко, Александр Метелкин, Наталия Медведева и другие.

Производством и выпуском картины занимается «Энтайер Филм Студио», генеральный продюсер и шоураннер проекта — Лина Арифулина.

Что общего у «Зубастой няни» и «Служебного романа»

Если помните, в основу знаменитого фильма «Служебный роман» Эльдара Рязанова легла его совместная с Эмилем Брагинским пьеса «Сослуживцы», которая шла во многих театрах СССР. Из пьесы тех же авторов родилась и новогодняя комедия «Ирония судьбы, или с легким паром!». Практически та же история повторилась и с фильмом «Зубастая няня», который снимается по пьесе Андрея Усачева и Антона Березина.

Сначала по этому произведению поставили одноименный мюзикл с участием Нонны Гришаевой, Анатолия Журавлева, Игоря Верника и Анны Ардовой. Он успешно шел на театральных подмостках с 2009 по 2011 годы.

Как признается продюсер постановки и фильма Лина Арифулина, роль Волка была одной из любимых ролей Анатолия Журавлева. Он настолько любил этот свой образ, что даже отказывался от второго состава спектакля.

О чем фильм «Зубастая няня»

Главная героиня «Зубастой няни» Козетта Капустина (Пелагея) – многодетная мама семерых детей. И чтобы прокормить их, она вынуждена много работать. Ведь муж-Козел (Артем Ткаченко), музыкальный продюсер, сбежал из семьи под предлогом поездки на гастроли.

Ее дети-козлята хотят создать свою группу, однако Козетта не в восторге от этой идеи — по ее мнению, музыка приносит их семье несчастья. Козетта разрывается между семьей и работой, но однажды в Сказочный город приезжает волк-вегетарианец Морис Волконский (Кирилл Зайцев). Он влюбляется в Козетту и, чтобы быть рядом с любимой, переодевается в Зубастую няню и устраивается воспитывать козлят.

Имена детей Козетты - Дора, Рем, Миня, Фаня, Соня, Ляля и Сима - образованы от названий семи нот. У каждого из козлят свой характер и их объединяет желание заниматься музыкой. Кстати, музыку к фильму написал Артем Фадеев – брат Максима Фадеева.