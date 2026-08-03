Закулисье «Зубастой няни»: Пелагея ради роли обесцветила брови, Ребенок каждый день красится в рыжий, а Зайцев переодевается в женщину

В 2027 году в прокат выйдет семейная музыкальная комедия «Зубастая няня». Фильм может похвастаться очень звездным составом: Пелагея (для певицы эти съемки стали дебютом в кино), Александра Ребенок, Артем Ткаченко, Яна Чурикова, Вячеслав Чепурченко, Александр Метелкин, Наталия Медведева и другие.
Производством и выпуском картины занимается «Энтайер Филм Студио», генеральный продюсер и шоураннер проекта — Лина Арифулина.
Что общего у «Зубастой няни» и «Служебного романа»
Если помните, в основу знаменитого фильма «Служебный роман» Эльдара Рязанова легла его совместная с Эмилем Брагинским пьеса «Сослуживцы», которая шла во многих театрах СССР. Из пьесы тех же авторов родилась и новогодняя комедия «Ирония судьбы, или с легким паром!». Практически та же история повторилась и с фильмом «Зубастая няня», который снимается по пьесе Андрея Усачева и Антона Березина.
Сначала по этому произведению поставили одноименный мюзикл с участием Нонны Гришаевой, Анатолия Журавлева, Игоря Верника и Анны Ардовой. Он успешно шел на театральных подмостках с 2009 по 2011 годы.
Как признается продюсер постановки и фильма Лина Арифулина, роль Волка была одной из любимых ролей Анатолия Журавлева. Он настолько любил этот свой образ, что даже отказывался от второго состава спектакля.
О чем фильм «Зубастая няня»
Главная героиня «Зубастой няни» Козетта Капустина (Пелагея) – многодетная мама семерых детей. И чтобы прокормить их, она вынуждена много работать. Ведь муж-Козел (Артем Ткаченко), музыкальный продюсер, сбежал из семьи под предлогом поездки на гастроли.
Ее дети-козлята хотят создать свою группу, однако Козетта не в восторге от этой идеи — по ее мнению, музыка приносит их семье несчастья. Козетта разрывается между семьей и работой, но однажды в Сказочный город приезжает волк-вегетарианец Морис Волконский (Кирилл Зайцев). Он влюбляется в Козетту и, чтобы быть рядом с любимой, переодевается в Зубастую няню и устраивается воспитывать козлят.
Имена детей Козетты - Дора, Рем, Миня, Фаня, Соня, Ляля и Сима - образованы от названий семи нот. У каждого из козлят свой характер и их объединяет желание заниматься музыкой. Кстати, музыку к фильму написал Артем Фадеев – брат Максима Фадеева.
Лина Арифулина. Фото: Евгений Смирнов
Специально для съемок построили целый город в кинопарке «Москино». Так, внутри можно увидеть магазин Козетты, где она продает соки, полицейский участок, которым руководят Пауки, Лесную консерваторию, где проходят концерты.
Съемки ленты также пройдут в Выборге. Там будет сниматься дом Козетты и озеро, где живет капитан Волконский.
Женский бенефис Кирилла Зайцева и Пелагея в окружении детей
По словам Лины Арифулиной, в фильме у актера Кирилла Зайцева – бенефис с переодеванием. Сначала он предстает перед зрителями в мужском военном костюме, а потом переодевается в женщину.
«Вспомните примеры Олега Табакова и Александра Калягина. Когда мужчина играет женскую энергию, это всегда хорошо», - отметила Лина Арифулина.
Что же касается исполнительницы роли Козетты, то, по словам Лины, она сразу понимала, что Пелагея – это та актриса, которая будет хорошо смотреться в окружении семерых детей.
«Есть артистки, к которым приставь гурт детей, но они не будут смотреться как мамочки. А Пелагее веришь. Сказался и опыт ее участия в проекте «Голос. Дети», Пелагея прекрасно работает с детьми. И, уверена, Пелагея станет кинооткрытием», — прокомментировала Лина Арифулина.
Пелагея: «Я поняла, что нахожусь в совершенно другой профессии»
По словам самой певицы, она попала в совершенно новый для себя мир, и старается все впитывать как губка. На смены она приходит как на праздник.
Пелагея. Фото: Виталий Лозовой
- А что, как вы поняли, самое сложное в работе актера?
- Быть постоянно в концентрации, чтобы в любой момент достать из себя нужную эмоцию. Мы ведь снимаем сцены не по порядку. Сначала можем снимать конец фильма, а потом начало.
Я поняла, что нахожусь в совершенно другой профессии. Одно дело – это сцена, какие-то публичные проявления, но тут совсем другое ремесло. И ремесло киноактера – это потрясающе сложно и очень интересно.
И даже если я больше никогда не снимусь в кино, я точно знаю, что смогу перенести этот опыт в свою основную творческую деятельность.
Как Александра Ребенок каждый съемочный день красит волосы в рыжий цвет
Актриса Александра Ребенок играет антагониста Козетты - Лису.
Ее Лиса – это одинокая женщина средних лет, которая находится в поиске своей любви. Нетрудно догадаться, что героиня мечтает о Волке Морисе. Но все планы рушатся, когда на ее пути встает Коза.
«Как говорится, не она такая, а жизнь такая. И если бы не Коза, Волк бы откликнулся на ее приглашение к танцу по жизни», - комментирует актриса.
Александра Ребенок. Фото: Виталий Лозовой
Ну, и конечно, костюм и прическа Александры заслуживают отдельных похвал.
«Обратите внимания на уши. Они сделаны из настоящих волос. Вполне представляю, что такую прическу можно сделать для вечеринки» , - объясняет Александра Ребенок.
Кстати, ради роли Лисы Александре приходится каждый съемочный день красить волосы в рыжий цвет, а вечером смывать краску.
Яна Чурикова: «Отдельный кайф состоит в том, что я снимаюсь с ведущими российскими актерами»
Не менее стильный образ и у Яны Чуриковой, играющей Ворону – длинное платье с принтом оперения и шикарные туфли с острым носом.
Ворона в фильме – ведущая концертов. По словам Чуриковой, ей нужно было немного докрутить то, что диктует ей костюм и наложить это на привычный образ телеведущей.
«Отдельный кайф состоит в том, что я снимаюсь с ведущими российскими актерами. И ребята, зная, что я из другого мира, опекают меня, помогают советом.
Отдельно хочу поблагодарить своих самых частых партнеров. Это Евгений Шварц, Дмитрий Белоцерковский и Артем Ткаченко. Я говорю: «Артем, помоги, я не знаю, как это все у вас делается». Он подходит, что-то подправляет, и все становится гораздо понятнее.
И это справедливо: когда актеры становятся ведущими, я тоже считаю своим долгом им помочь и что-то посоветовать. На съемочной площадке я чувствую абсолютную взаимность».
Яна Чурикова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
Что общего у «Мамы» и «Зубастой няни»
Нетрудно догадаться, что у многих в голове возникнет параллель с фильмом «Мама» с участием Людмилы Гурченко и Михаила Боярского. Но насколько уместны эти параллели?
«Когда мы выпустили релиз картины, некоторые писали: «Это же фильм «Мама». Зачем снимать ремейк?». Хочу сразу внести ясность. Я очень уважаю эту картину 1976 года. Она стала моим вдохновением, когда я создавала мюзикл.
Но я никогда не переписываю то, что уже было. В фильме «Мама» пятеро козлят, волк со своими друзьями ворует этих детишек, и мамочка пытается их спасти. У нас совсем другая история.
Мы не повторяем фильм «Мама», а продолжаем историю Волка и семерых козлят», — рассказывает Лина Арифулина.
Отдельного упоминания заслуживают костюмы для фильма. Для съемок было сшито 120 авторских нарядов, часть из них создана дизайнером Алёной Ахмадуллиной. Как шутят сами артисты, впору выпускать отдельную коллекцию по фильму «Зубастая няня».
Большое внимание уделяют мейкапу и прическам, за них отвечают звездный визажист Юрий Столяров и стилист по волосам Дмитрий Винокуров. Кстати, ради съемок в фильме «Зубастая няня» певице Пелагее даже пришлось обесцветить брови. Хотя певица призналась, что если нужно, побрилась бы и налысо.
Шоураннер фильма Лина Арифулина уверена, что тот визуальный мир, который они создали в фильме, понравится и взрослым, и детям. Картина «Зубастая няня», которая выйдет в кинотеатрах в 2027 году, ориентирована на всех членов семьи и каждый найдет в ней что-то свое.