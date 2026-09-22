Закулисье «Девятой планеты»: как Юра Борисов жил с Ириной Старшенбаум в палатках на необитаемом острове, а Даниил Спиваковский бегал по горам

С 24 сентября в российский прокат выходит фильм «Девятая планета» с Юрой Борисовым. Картина рассказывает об автомеханике Дмитрии Хруще, живущем фантомными воспоминаниями, что он служил на яркой планете, где сражался с химерами. Там растет панацея, способная вылечить от любых хворей.

Поначалу верить герою Юры Борисова нет оснований, пока однажды в реальной жизни он не встречает Полину. Эта девушка была его возлюбленной на Девятой планете.

Корреспондент Teleprogramma.org побывала на премьере фантастического фильма.

Юра Борисов о работе с Сальмой Хайек и Ириной Старшенбаум: «Сложнее с Ирой»

Больше всего журналисты, конечно, ждали самого Юру Борисова. И он пришел под руку со своей женой Анной. Для выхода в свет актриса выбрала черное корсетное платье с открытыми плечами, а сам Юра – черный костюм.

Хотя представителей прессы терзали смутные сомнения по поводу появления Борисова, поскольку сейчас он снимается в дебютном фильме «Арена» Сальмы Хайек вместе с Карой Делевинь, а значит, занят. Однако они оказались напрасны.

Журналисты задали Юре Борисову шуточный вопрос, с кем сложнее работать: с Сальмой Хайек или с Ириной Старшенбаум, сыгравшей Полину.