Закулисье «Девятой планеты»: как Юра Борисов жил с Ириной Старшенбаум в палатках на необитаемом острове, а Даниил Спиваковский бегал по горам

С 24 сентября в российский прокат выходит фильм «Девятая планета» с Юрой Борисовым. Картина рассказывает об автомеханике Дмитрии Хруще, живущем фантомными воспоминаниями, что он служил на яркой планете, где сражался с химерами. Там растет панацея, способная вылечить от любых хворей.
Поначалу верить герою Юры Борисова нет оснований, пока однажды в реальной жизни он не встречает Полину. Эта девушка была его возлюбленной на Девятой планете.
Корреспондент Teleprogramma.org побывала на премьере фантастического фильма.
Юра Борисов о работе с Сальмой Хайек и Ириной Старшенбаум: «Сложнее с Ирой»
Больше всего журналисты, конечно, ждали самого Юру Борисова. И он пришел под руку со своей женой Анной. Для выхода в свет актриса выбрала черное корсетное платье с открытыми плечами, а сам Юра – черный костюм.
Хотя представителей прессы терзали смутные сомнения по поводу появления Борисова, поскольку сейчас он снимается в дебютном фильме «Арена» Сальмы Хайек вместе с Карой Делевинь, а значит, занят. Однако они оказались напрасны.
Журналисты задали Юре Борисову шуточный вопрос, с кем сложнее работать: с Сальмой Хайек или с Ириной Старшенбаум, сыгравшей Полину.
«Сложнее с Ирой. А вообще, вопрос с подковыркой. Так однозначно не ответишь», - отметил Юра Борисов.
Юра Борисов и Ирина Старшенбаум. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
Также Борисов рассказал, что они с Ириной снимались на острове Сокотра в Йемене и жили там в палатках.
«Только у Ирины была палатка больше», - пошутил Юра.
Остров Сокотра практически необитаем, добраться туда весьма сложно, но местная флора словно создана для съемок фантастических блокбастеров.
Даниил Спиваковский: «Нам приходилось бегать по горам»
На премьеру фильма вместе с женой, сыном и дочерью пришел и Даниил Спиваковский, сыгравший в «Девятой планете» ученого по фамилии Звягинцев.
«События развиваются так, что мой герой попадает в разные передряги.
Поэтому я с удовольствием принял участие в такой компании. Тем более фильм многобюджетный, как это принято говорить, - поделился с журналистами Даниил.
Даниил Спиваковский с семьей. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
- Съемки проходили не только в России, но мы, например, и ездили в Марокко, в отдаленные места, практически пустыни, в горную местность. Замечательные места! И если бы не эта картина, я бы вряд ли оказался там.
Несмотря на фантастичность сюжета, это все-таки история людей.
Эта картина еще и для всей семьи. Я с дочкой, с одним из трех сыновей и супругой Светланой будем смотреть эту замечательную ленту».
- А что было самым трудным для вас на съемках?
- Нам приходилось бегать по горам, что, конечно, было не так просто. И падали, и камни из-под ног выскальзывали.
Но иногда это было настолько эффектно, что, если мы где-то падали и оступались, это именно и вошло в картину.
Через такие трудности наши герои и проходили.
А вы будете смотреть фильм «Девятая планета»? Делитесь в комментариях!