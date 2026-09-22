Закулисье «Девятой планеты»: как Юра Борисов жил с Ириной Старшенбаум в палатках на необитаемом острове, а Даниил Спиваковский бегал по горам

Юра Борисов. Фото: кадр из фильма «Девятая планета»

Teleprogramma.org побывала на премьере картины.

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С 24 сентября в российский прокат выходит фильм «Девятая планета» с Юрой Борисовым. Картина рассказывает об автомеханике Дмитрии Хруще, живущем фантомными воспоминаниями, что он служил на яркой планете, где сражался с химерами. Там растет панацея, способная вылечить от любых хворей.

Поначалу верить герою Юры Борисова нет оснований, пока однажды в реальной жизни он не встречает Полину. Эта девушка была его возлюбленной на Девятой планете.

Корреспондент Teleprogramma.org побывала на премьере фантастического фильма.

Юра Борисов о работе с Сальмой Хайек и Ириной Старшенбаум: «Сложнее с Ирой»

Больше всего журналисты, конечно, ждали самого Юру Борисова. И он пришел под руку со своей женой Анной. Для выхода в свет актриса выбрала черное корсетное платье с открытыми плечами, а сам Юра – черный костюм.

Хотя представителей прессы терзали смутные сомнения по поводу появления Борисова, поскольку сейчас он снимается в дебютном фильме «Арена» Сальмы Хайек вместе с Карой Делевинь, а значит, занят. Однако они оказались напрасны.

Журналисты задали Юре Борисову шуточный вопрос, с кем сложнее работать: с Сальмой Хайек или с Ириной Старшенбаум, сыгравшей Полину.

«Сложнее с Ирой. А вообще, вопрос с подковыркой. Так однозначно не ответишь», - отметил Юра Борисов.

Юра Борисов и Ирина Старшенбаум. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org

Также Борисов рассказал, что они с Ириной снимались на острове Сокотра в Йемене и жили там в палатках.

«Только у Ирины была палатка больше», - пошутил Юра.

Остров Сокотра практически необитаем, добраться туда весьма сложно, но местная флора словно создана для съемок фантастических блокбастеров.

Даниил Спиваковский: «Нам приходилось бегать по горам»

На премьеру фильма вместе с женой, сыном и дочерью пришел и Даниил Спиваковский, сыгравший в «Девятой планете» ученого по фамилии Звягинцев.

«События развиваются так, что мой герой попадает в разные передряги.

Поэтому я с удовольствием принял участие в такой компании. Тем более фильм многобюджетный, как это принято говорить, - поделился с журналистами Даниил.

Даниил Спиваковский с семьей. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org

- Съемки проходили не только в России, но мы, например, и ездили в Марокко, в отдаленные места, практически пустыни, в горную местность. Замечательные места! И если бы не эта картина, я бы вряд ли оказался там.

Несмотря на фантастичность сюжета, это все-таки история людей.

Эта картина еще и для всей семьи. Я с дочкой, с одним из трех сыновей и супругой Светланой будем смотреть эту замечательную ленту».

- А что было самым трудным для вас на съемках?

- Нам приходилось бегать по горам, что, конечно, было не так просто. И падали, и камни из-под ног выскальзывали.

Но иногда это было настолько эффектно, что, если мы где-то падали и оступались, это именно и вошло в картину.

Через такие трудности наши герои и проходили.

А вы будете смотреть фильм «Девятая планета»? Делитесь в комментариях!

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