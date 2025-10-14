Зачем Маше Малиновской два телефона и почему Мария Погребняк до сих пор не распаковала IPhone 16 и 17

Teleprogramma.org продолжает рассказывать о вещах и увлечениях звезд. В прошлый раз наше издание поведало, какими телефонами пользуются актеры Стас Садальский, Владимир Устюгов, юморист Владимир Маркони и солист группы "Корни" Алексей Кабанов.
В этот раз мы поговорили с блогерами и светскими дивами Марией Погребняк и Машей Малиновской.
Мария Погребняк: "Я вообще люблю то, к чему привыкла"
Так, Мария пользуется IPhone 15 Promax. При этом, по словам блогера, у нее уже год лежит нераспакованным IPhone 16.
"Недавно мне подарили и 17-й IPhone, но мне кажется, он будет лежать так же, как и 16-й. У меня много информации в телефоне, и нужно все передать, чтобы телефон какое-то время лежал и им не пользовались, — призналась Мария Погребняк.
— А я не могу, потому что даже ночью работаю. Поэтому мне крайне неудобно. Но в итоге я, конечно, перейду на новую модель. Надо только найти время на это все".
— То есть вам это не горит?
— Да. Я вообще люблю то, к чему привыкла. Надо, конечно, пробовать новинки. Но если меня устраивает мой телефон, то я буду пользоваться им до тех пор, пока он не сломается.
Маша Малиновская. Фото: Сергей Лантюхов / Global Look Press
Маша Малиновская: "Удобно, когда есть запасной телефон"
А вот у ведущей Маши Малиновской сразу два телефона: Samsung-"раскладушка" и IPhone 15. А на вопрос, планируете ли вы приобретать 17-й IPhone, ответила, что чуть попозже.
— Маша, а зачем вам два телефона?
— Удобно, когда есть запасной телефон. Один я использую для звонков, разговоров и прочего, а на другом мне удобно смотреть фильмы и сериалы. Он большой, раскладывается, такой вот компактный планшет.
