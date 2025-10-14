Зачем Маше Малиновской два телефона и почему Мария Погребняк до сих пор не распаковала IPhone 16 и 17

Teleprogramma.org продолжает рассказывать о вещах и увлечениях звезд. В прошлый раз наше издание поведало, какими телефонами пользуются актеры Стас Садальский, Владимир Устюгов, юморист Владимир Маркони и солист группы "Корни" Алексей Кабанов.

В этот раз мы поговорили с блогерами и светскими дивами Марией Погребняк и Машей Малиновской.

Мария Погребняк: "Я вообще люблю то, к чему привыкла"

Так, Мария пользуется IPhone 15 Promax. При этом, по словам блогера, у нее уже год лежит нераспакованным IPhone 16.

"Недавно мне подарили и 17-й IPhone, но мне кажется, он будет лежать так же, как и 16-й. У меня много информации в телефоне, и нужно все передать, чтобы телефон какое-то время лежал и им не пользовались, — призналась Мария Погребняк. — А я не могу, потому что даже ночью работаю. Поэтому мне крайне неудобно. Но в итоге я, конечно, перейду на новую модель. Надо только найти время на это все".

— То есть вам это не горит?

— Да. Я вообще люблю то, к чему привыкла. Надо, конечно, пробовать новинки. Но если меня устраивает мой телефон, то я буду пользоваться им до тех пор, пока он не сломается.