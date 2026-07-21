Юрий Лоза о «Матушке Земле» Татьяны Куртуковой: «Одна строчка про зазнобушку, а остальное никого не интересует!»

Певец Юрий Лоза намекнул, что не разделяет всеобщих восторгов по поводу песни Татьяны Куртуковой «Матушка Земля». Более того, артист назвал эту композицию набором слов и опроверг новости о возможном дуэте с Татьяной.

Такое громкое спорное заявление Юрий Эдуардович сделал в кулуарах фестиваля VK Fest. Хотя казалось, ничего не предвещало такого поворота событий.

Разговор с журналистами начался с невинного летнего вопроса: «Какая окрошка вам больше нравится: на кефире или на квасе?».

«И такая, и такая. У каждого есть право выбора. Каждый человек должен иметь возможность двух вариантов в своей жизни. А когда есть только один, то это немножко давит. Поэтому я стараюсь варьировать в этой жизни, - отметил певец. - Сегодня мне хочется окрошки на квасе, а завтра – на кефире. Вот это было бы здорово, чтобы в жизни случались какие-то перемены».

Юрий Лоза о хите Татьяны Куртуковой: «Набор слов»

- Татьяна Куртукова на VK Fest намекала, что нас ждет ваш совместный дуэт или еще какая- то другая работа…

- С Татьяной Куртуковой у меня не было ни одной встречи. Я с ней даже не разговаривал. У меня действительно появилось несколько женских песен, написанных за последнее время. Я искал исполнительницу и перебросил ее директору одну из них. Мне сказали: «Песня нашей девочке не подойдет».

Я говорю: «Ну и слава Богу!». Ну не подойдет и не подойдет. Ее спела другая певица. Ну и все! Вот и весь конфликт. Больше не о чем говорить. Ей не подошла моя песня.

Вот меня спросили: «Как вы к ней относитесь?». Да никак не отношусь… Все люди поют. Отношения на всех не хватит. Я не слежу за тем, что происходит на эстраде.

Когда у меня спросили про ее главный хит, я сказал: «Ребята, у нас хиты сейчас немного перевернулись как снег на голову». Если раньше хит - это была песня, то теперь это кричалка.

Если кто-то мне скажет, какие слова в песне: «Витя, надо выйти», я буду крайне удивлен. Понятия не имею! Все толкько знают, что там есть такая строчка.

Так же и у Татьяны Куртуковой в песне. Одна строчка про зазнобушку, а все остальное никого не интересует. Там рифмуется «Любовь и лес густой».

Не текст, а просто набор слов, образов. Ну, все помнят одну перчаточку. Вот и все, что я сказал про песню.