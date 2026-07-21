Юрий Лоза о «Матушке Земле» Татьяны Куртуковой: «Одна строчка про зазнобушку, а остальное никого не интересует!»

Певец Юрий Лоза намекнул, что не разделяет всеобщих восторгов по поводу песни Татьяны Куртуковой «Матушка Земля». Более того, артист назвал эту композицию набором слов и опроверг новости о возможном дуэте с Татьяной.
Такое громкое спорное заявление Юрий Эдуардович сделал в кулуарах фестиваля VK Fest. Хотя казалось, ничего не предвещало такого поворота событий.
Разговор с журналистами начался с невинного летнего вопроса: «Какая окрошка вам больше нравится: на кефире или на квасе?».
«И такая, и такая. У каждого есть право выбора. Каждый человек должен иметь возможность двух вариантов в своей жизни. А когда есть только один, то это немножко давит. Поэтому я стараюсь варьировать в этой жизни, - отметил певец.
- Сегодня мне хочется окрошки на квасе, а завтра – на кефире. Вот это было бы здорово, чтобы в жизни случались какие-то перемены».
Юрий Лоза о хите Татьяны Куртуковой: «Набор слов»
- Татьяна Куртукова на VK Fest намекала, что нас ждет ваш совместный дуэт или еще какая- то другая работа…
- С Татьяной Куртуковой у меня не было ни одной встречи. Я с ней даже не разговаривал. У меня действительно появилось несколько женских песен, написанных за последнее время. Я искал исполнительницу и перебросил ее директору одну из них. Мне сказали: «Песня нашей девочке не подойдет».
Я говорю: «Ну и слава Богу!». Ну не подойдет и не подойдет. Ее спела другая певица. Ну и все! Вот и весь конфликт. Больше не о чем говорить. Ей не подошла моя песня.
Вот меня спросили: «Как вы к ней относитесь?». Да никак не отношусь… Все люди поют. Отношения на всех не хватит. Я не слежу за тем, что происходит на эстраде.
Когда у меня спросили про ее главный хит, я сказал: «Ребята, у нас хиты сейчас немного перевернулись как снег на голову». Если раньше хит - это была песня, то теперь это кричалка.
Если кто-то мне скажет, какие слова в песне: «Витя, надо выйти», я буду крайне удивлен. Понятия не имею! Все толкько знают, что там есть такая строчка.
Так же и у Татьяны Куртуковой в песне. Одна строчка про зазнобушку, а все остальное никого не интересует. Там рифмуется «Любовь и лес густой».
Не текст, а просто набор слов, образов. Ну, все помнят одну перчаточку. Вот и все, что я сказал про песню.
Юрий Лоза. Фото: Владимир Веленгурин/ Global Look Press
Юрий Лоза: «У меня лучшие песни написаны в автобусе»
- Что бы вы, в первую очередь, изменили бы на нашей эстраде?
- Я бы сначала давал людям возможность послушать произведение, а потом уже судить о том, как они его воспримут. Скажем, я принес прекрасную песню с хорошим, замечательным клипом, а мне сказали: «Нашей молодежи это не понравится».
Я говорю: «Ну вы попробуйте показать ей хотя бы один раз, а потом уже по реакции судите». И не надо решать за молодежь, что ей понравится, а что – нет. Это тот же самый вопрос о праве выбора.
Люди должны иметь возможность слушать разную музыку, а не только ту, которую им навязывают. Тогда у них появится возможность более объективно судить о том, что такое хорошо и что такое плохо. Вот что я бы изменил в индустрии.
И еще бы опять ввел факультативные уроки музыки в школе, потому что если ребенок не умеет играть ни на одном инструменте, он и понятия не имеет о том, насколько сложно это все делать.
Вот если вы зайдете в класс и спросите у выпускников, кто из них может что-то исполнить на музыкальном инструменте, выяснится, что никто.
Кто может читать рэп? Все!
Либо спросите девочек: «Кто умеет танцевать пасодобль?». Никто. А тверк? Все! Поэтому ни тверк, ни рэп искусством не являются. То, что могут делать все, искусством быть не может.
- Где вы черпаете вдохновение?
- Ну вы знаете, каждый человек индивидуален и черпает вдохновение в каких-то своих местах. Одним нужен кабинет в офисе, а другим – нет.
У меня лучшие песни написаны в автобусе, где-то на бегу. Мне для этого не нужно было ехать на студию.
Иногда хорошие идеи приходят, где попало. Как написала в свое время Анна Ахматова: «Когда б вы знали, из какого сора, растут стихи, не ведая стыда. Как желтый одуванчик у забора, как лопухи и лебеда».
То есть это приходит само собой. И если вам есть о чем сказать, то вы и говорите. Но, к сожалению, сейчас многое поменялось.
Мое поколение поэтов и композиторов сначала придумывало какую-то идею, потом эта идея обрастала музыкой и текстом, а затем начиналась инструментовая роль. И последнее, что мы делали, - это подбирали барабаны.
Сейчас все пишется наоборот. Я недавно говорил с одним парнем, работающим в этом жанре. И по его словам, сначала создается ударная структура, потом на нее накладываются какие-то музыкальные фрагменты, а затем они садятся и думают: «А что это может быть? Наверное, про любовь. Ну, давай про любовь».
То есть все происходит в обратном направлении. По-моему, это слегка обедняет творчество, потому что идея, которая должна быть во главе всего, приходит последней.
А вы согласны с Юрием Лозой по поводу песни Татьяны Куртуковой?