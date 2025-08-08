Юрий Лоза: "Мне предлагают взять кусочек моего 'Плота', посадить туда комедианта, и пусть он блеванет с этого плота"

Певица Татьяна Буланова снова попала в эпицентр внимания общественности. Причина — выступление ее танцоров. На недавнем концерте мужчины ее коллектива танцевали так, что их сравнили с ленивцами.

"Ленивые танцоры"— в тренде

На связь с поклонниками вышел 44-летний танцор Дмитрий Бергулия. Он отметил, что работает с Татьяной уже на протяжении 25 лет, что все участники ее коллектива стали как одна большая семья. И Татьяна очень дорожит своей командой.

А еще, воспользовавшись случаем, Дмитрий пропиарил самого себя. Он создал пародийный ролик на свой танец и выступление коллег. И прорекламировал свои услуги профессионального ведущего. Мол, он с удовольствием проведет вашу свадьбу и корпоратив. А "ленивый" танец, возможно, станет изюминкой вечера.

"Продается не сама песня, а тот вирус, который на нее сделан"

Общественность уверена, что выступление танцоров вызвало новую волну популярности Татьяны Булановой. Однако певец Юрий Лоза считает, что причина востребованности артистки среди народа кроется отнюдь не в ее таланте и музыкальном материале.