Юрий Лоза: "Мне предлагают взять кусочек моего 'Плота', посадить туда комедианта, и пусть он блеванет с этого плота"

Певица Татьяна Буланова снова попала в эпицентр внимания общественности. Причина — выступление ее танцоров. На недавнем концерте мужчины ее коллектива танцевали так, что их сравнили с ленивцами.
"Ленивые танцоры"— в тренде
На связь с поклонниками вышел 44-летний танцор Дмитрий Бергулия. Он отметил, что работает с Татьяной уже на протяжении 25 лет, что все участники ее коллектива стали как одна большая семья. И Татьяна очень дорожит своей командой.
А еще, воспользовавшись случаем, Дмитрий пропиарил самого себя. Он создал пародийный ролик на свой танец и выступление коллег. И прорекламировал свои услуги профессионального ведущего. Мол, он с удовольствием проведет вашу свадьбу и корпоратив. А "ленивый" танец, возможно, станет изюминкой вечера.
"Продается не сама песня, а тот вирус, который на нее сделан"
Общественность уверена, что выступление танцоров вызвало новую волну популярности Татьяны Булановой. Однако певец Юрий Лоза считает, что причина востребованности артистки среди народа кроется отнюдь не в ее таланте и музыкальном материале.
"Сейчас вся раскрутка идет через вирусные, тиктоковские ролики. Когда берется маленький кусочек выступления артиста или песни и под него делают ролик, который смотрит огромное количество народа. Так раскрутили Надежду Кадышеву и Татьяну Буланову, — отметил Юрий Лоза в беседе с Teleprogramma. org.
— Мне сейчас тоже предлагают взять кусочек моего "Плота", посадить туда какого-нибудь комедианта, и пусть он блеванет с этого плота. Мы сделаем ролик, и ты будешь популярен, как ни знаю кто!
Я говорю: "Ребят, не надо. Я не хочу этих вирусных роликов. И мне такая популярность не нужна".
Татьяна Буланова. Фото: Олег Золото / "Комсомольская правда"
— Как вы думаете, почему все же Татьяна Буланова снова так востребована у аудитории?
— А популярность Булановой подскочила, потому что ребята сделали эти толковые ролики. И все ведь это обсуждают! А когда-то те же самые песни Булановой никому не были нужны. А вдруг с этими "ленивыми" танцорами стали нужны! Понимаете, да?
Ведь продается уже не сама песня, а тот вирус, который на нее сделан.
Вы обсуждаете не песню, не певицу, а "ленивых" танцоров. Если бы они выступили бы с другой артисткой, то обсуждали бы их. К Булановой это отношения не имеет. Просто это сделано на ее материале.