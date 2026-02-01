Юрист объяснил, какие расходы Лурье может потребовать с Долиной

Скандал с квартирой Ларисы Долиной в Хамовниках до сих пор находится в центре внимания.

После того как 19 января приставы передали адвокату Полины Лурье ключи от квартиры (их добровольно предоставили представители Ларисы Долиной), начался новый этап спора.

22 января юрист Полины Светлана Свириденко заявила о подготовке иска о взыскании с народной артистки понесенных расходов.

Какую сумму Полина Лурье может взыскать с Ларисы Долиной

Как пояснил в беседе с "РИА Новости" руководитель центра правопорядка Александр Хаминский, Лурье имеет право потребовать возмещения затрат на госпошлины, услуги юристов и отчет об оценке указанного жилья.

По словам правозащитника, общие судебные издержки стороны Лурье традиционно включают государственную пошлину, оплату услуг адвокатов, а в конкретной ситуации также расходы на подготовку оценочного отчета для определения рыночной стоимости жилья.

Юрист Александр Хаминский: "Сторона Лурье потратила на оплату пошлин около 70 тысяч рублей"

"Суммарно, с учетом того, что в августе 2024 года размер госпошлин был увеличен, сторона Лурье потратила на оплату пошлин около 70 тысяч рублей", - заключил Александр Хаминский.

По словам юриста, существенные судебные издержки могут возникнуть из-за необходимости проходить несколько судебных инстанций. Эти траты нужно будет подтверждать соответствующими договорами и документами об оплате.

Как вы считаете, правильно ли поступает Полина Лурье, выдвигая Ларисе Долиной все новые и новые иски? Делитесь в комментариях!