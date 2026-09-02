Юра Борисов и его «Девятая планета»: как актер покорил «Космос» и жил в палатке на необитаемом острове

24 сентября в прокат выходит фантастический блокбастер «Девятая планета». А накануне появления картины в прокате исполнитель главной роли Юра Борисов поднялся на купол павильона № 34 «Космос» высотой 75 метров. Причем сделал это без всякой страховки.

Как Юра Борисов покорил «Космос»

Журналисты с замиранием сердца наблюдали, как Юра по лестницам взбирается по периметру павильона – прямо к куполу. Кульминацией его восхождения стало установление флага с надписью: «Девятая планета» на самой вершине объекта. Всего же путь наверх и спуск вниз занял у Юры Борисова около 15 минут.

А после восхождения он немного пообщался с журналистами. Актер пошутил, что сам не хотел взбираться на купол «Космоса», однако его заставили сделать это. Также Юра Борисов признался в том, что ему было страшно.

На вопрос, как там наверху, артист ответил: «Там так же, как здесь, на самом деле. Просто видно чуть-чуть побольше».

Что касается роли, то, по словам Юры Борисова, он играет человека, который все забыл, но помнит, что такое любовь. По словам артиста, прежде всего, его привлекла тема ленты – что любовь способна починить все.

О чем фильм «Девятая планета»

Фильм «Девятая планета» рассказывает об автомеханике Диме Хрусте, который после несчастного случая начинает вспоминать о службе на далекой планете: как там он увидел удивительные пейзажи, сражался с чудовищами и влюбился в девушку по имени Полина.

Многие считают, что Дмитрий сошел с ума на фоне тяжелых жизненных обстоятельств. Но когда Хруст встречает Полину в реальной жизни, он начинает думать, что кто-то изменил ему память. И тогда Дима возвращается на Девятую планету.

Как уверяют создатели картины, восхождение Юры Борисова – это метафора пути его героя, которому предстоит выйти за границы обычного мира и шагнуть навстречу неизвестности.

Уникальный остров Сокотр

По словам продюсера картины Сергея Сельянова, картина снималась долго, в разных частях мира: в Москве, Марокко, на Сокотре. Сокотр – это остров рядом с Йеменом, где растут эндемические растения. Нигде таких в мире больше нет. Это практически необитаемый остров.