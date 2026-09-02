Юра Борисов и его «Девятая планета»: как актер покорил «Космос» и жил в палатке на необитаемом острове

24 сентября в прокат выходит фантастический блокбастер «Девятая планета». А накануне появления картины в прокате исполнитель главной роли Юра Борисов поднялся на купол павильона № 34 «Космос» высотой 75 метров. Причем сделал это без всякой страховки.
Как Юра Борисов покорил «Космос»
Журналисты с замиранием сердца наблюдали, как Юра по лестницам взбирается по периметру павильона – прямо к куполу. Кульминацией его восхождения стало установление флага с надписью: «Девятая планета» на самой вершине объекта. Всего же путь наверх и спуск вниз занял у Юры Борисова около 15 минут.
А после восхождения он немного пообщался с журналистами. Актер пошутил, что сам не хотел взбираться на купол «Космоса», однако его заставили сделать это. Также Юра Борисов признался в том, что ему было страшно.
На вопрос, как там наверху, артист ответил: «Там так же, как здесь, на самом деле. Просто видно чуть-чуть побольше».
Что касается роли, то, по словам Юры Борисова, он играет человека, который все забыл, но помнит, что такое любовь. По словам артиста, прежде всего, его привлекла тема ленты – что любовь способна починить все.
О чем фильм «Девятая планета»
Фильм «Девятая планета» рассказывает об автомеханике Диме Хрусте, который после несчастного случая начинает вспоминать о службе на далекой планете: как там он увидел удивительные пейзажи, сражался с чудовищами и влюбился в девушку по имени Полина.
Многие считают, что Дмитрий сошел с ума на фоне тяжелых жизненных обстоятельств. Но когда Хруст встречает Полину в реальной жизни, он начинает думать, что кто-то изменил ему память. И тогда Дима возвращается на Девятую планету.
Как уверяют создатели картины, восхождение Юры Борисова – это метафора пути его героя, которому предстоит выйти за границы обычного мира и шагнуть навстречу неизвестности.
Уникальный остров Сокотр
По словам продюсера картины Сергея Сельянова, картина снималась долго, в разных частях мира: в Москве, Марокко, на Сокотре. Сокотр – это остров рядом с Йеменом, где растут эндемические растения. Нигде таких в мире больше нет. Это практически необитаемый остров.
Сергей Сельянов. Фото: Екатерина Урютова
«Туда трудно добраться, оттуда сложно выбраться. И это такая точка нашего приключения, - отметил продюсер. – С нами были ребята-автоматчики в майках на голое тело. На острове, в общем, спокойно, но Йемен – это место, где они сражаются за определенные ценности. Были, конечно, риски попасть в замес, но все обошлось».
По словам Сельянова, на острове нет связи и никаких условий. А самолет прилетает туда раз в семь дней. И Юра Борисов, и Ирина Старшенбаум и другие представители съемочной группы жили в палатках.
В чем феномен Юры Борисова
Как говорит Сергей Сельянов, Юра Борисов сегодня не только главный герой фильма, но и российского и зарубежного кино вообще. Он тщательно выбирает свои роли, но здесь увидел для себя что-то нужное и важное в своей актерской карьере.
- Приходилось ли Юре выполнять какие-то трюки? – спросила Сергея Сельянова корреспондент Teleprogramma.org.
- Это не трюковая картина, там много экшена, и все с этим в порядке. Но вот трюков в профессиональном смысле нет, фильм построен по-другому. При всей своей фантастичности картина более жизненная. А трюков в жизни немного.
Главный трюк – это стоять ровно, добиваться своих целей. И вообще-то, это love-story. А Ирина Старшенбаум все прекрасно сделала, сыграла потерянную и обретенную любовь.
Вообще, на любви в этой картине много завязано. Вы все увидите на экране.
Тина Канделаки. Фото: Екатерина Урютова
К разговору присоединилась и продюсер лены Тина Канделаки. По ее словам, фильм о том, что есть смысл менять свою жизнь ради любви, пойти на все, победить и обретя любовь, стать самым счастливым человеком на земле.
- А познакомившись с Юрой Борисовым, вы поняли, в чем его феномен? – спросила Тину корреспондент Teleprogramma.org.
- Если бы мы этого не понимали, он не снимался бы у нас в нескольких картинах сразу. После «Девятой планеты» мы представим фильм «Битва моторов», где тоже снимается Юра Борисов.
Юра Борисов. Фото: Адам Абуев
Поэтому уникальность Юры в том, что до конца года он у нас снялся в двух картинах. Надеюсь, не в последних.
А как вы думаете, в чем феномен Юры Борисова? И будете ли смотреть фильм «Девятая планета» с его участием? Делитесь в комментариях!