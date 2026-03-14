Юлия Савичева раскрыла причину вражды с Полиной Гагариной: "Это невероятная для меня школа"

История творческого соперничества Юлии Савичевой и Полины Гагариной насчитывает более двух десятилетий. Обе певицы привлекли внимание публики во время второго сезона "Фабрики звезд", однако их пути к успеху оказались разными.

Несмотря на победу Гагариной в том шоу, возможность представить Россию на "Евровидении" выпала Савичевой, которая в то время сотрудничала с продюсером Максимом Фадеевым.

Юлия Савичева: "Конечно, Гагарина меня ненавидела за это"

Как поясняла впоследствии Юлия Савичева в беседе с Яной Чуриковой, это произошло из-за того, что Полина Гагарина отказалась от предложенных условий контракта, предпочтя продолжить обучение в школе-студии МХАТ.

"Что ж, у каждого свой путь. Мне же сказали: дорогая, едешь туда-то с такой-то песней. Есть! Все было так. Это невероятная для меня школа. Конечно, Гагарина меня ненавидела за это. Ну, конечно, а за что меня любить?!", - поделилась Юлия Савичева.

Юлия Савичева о Полине Гагариной: "Для меня она очень холодный человек"

По словам Савичевой, их отношения со временем не стали ближе. В интервью для программы "12 вопросов" на платформе VK-видео она отметила, что до сих пор не поддерживает контактов с Гагариной.

"Для меня она очень холодный человек. А я, наоборот, про солнце, энергию, позитив" - отметила Юлия.

Эта разница в темпераментах, по ее мнению, делает их несовместимыми для общения.

