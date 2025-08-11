Юлии Проскуряковой – 43: первая призналась в любви Игорю Николаеву, долго ждала свою дочь и как относится к Наташе Королевой

11 августа певице Юлии Проскуряковой исполняется 43 года. Если не считать этих цифр, то вообще год для артистки юбилейный. Вот уже почти 20 лет она знакома со своим мужем — певцом Игорем Николаевым, 15 лет в браке с ним и 10 лет исполняется ее дочери Веронике. Юлия обрела личное счастье благодаря своей доброте и терпению.

Как познакомились Юлия Проскурякова и Игорь Николаев

После расставания с Наташей Королевой Игорь Николаев долго оставался один. Точнее, на протяжении пяти лет в его жизни случались кратковременные романы, но все было не то. Однако в 2006 году произошла судьбоносная встреча.

Музыкант приехал с концертом в Екатеринбург, где одна из поклонниц попросила помощницу Николаева передать ему записку с просьбой послушать песни начинающей исполнительницы.

Тогда композитор еще не знал, что диск с песнями ему передала будущая жена, Юлия Проскурякова. Николаев не придал большого значения записи, однако через полгода раздался звонок. Юлия нашла телефон композитора и связалась с ним сама.

Оказалось, что девушка не прошла отбор на шоу "Народный артист". Решив, что ей особо нечего терять, она обратилась к своему любимому музыканту с просьбой помочь с работой.

Подобная непосредственность Юлии понравилась Игорю Николаеву. И он пригласил ее в свой продюсерский центр, пообещав внимательнее прослушать ее песни. Так между мэтром и его юной протеже сначала завязались дружеские отношения, но постепенно дружба переросла в нечто большее.

Как Юлия первая призналась в любви

Юлия, как и Татьяна Ларина, первая раскрыла любимому мужчине свои чувства. Но, похоже, что он очень удивился.

"Я сказала ему: 'Я тебя люблю’, — вспоминает Юлия. — А он ответил: ‘А зачем?’ Я была в шоке…"

Сам Игорь Николаев впоследствии признался, что поначалу хотел вести себя как Евгений Онегин и не отвечать на чувства молодой девушки. Его также смущала значительная разница в возрасте, ведь дочь Игоря от первого брака Юлия была старше Проскуряковой на пять лет. Но в конце концов об условностях забыли и пара начала встречаться.

Впервые Юлия была представлена публике в 2008 году на конкурсе "Новая волна" в Юрмале. На творческом вечере Николаева мэтр и певица исполнили совместную песню "Что-то в этом есть", что вызвало множество слухов. Спустя несколько месяцев пара официально объявила о своем романе в программе "Пусть говорят".