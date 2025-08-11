Юлии Проскуряковой – 43: первая призналась в любви Игорю Николаеву, долго ждала свою дочь и как относится к Наташе Королевой

11 августа певице Юлии Проскуряковой исполняется 43 года. Если не считать этих цифр, то вообще год для артистки юбилейный. Вот уже почти 20 лет она знакома со своим мужем — певцом Игорем Николаевым, 15 лет в браке с ним и 10 лет исполняется ее дочери Веронике. Юлия обрела личное счастье благодаря своей доброте и терпению.
Как познакомились Юлия Проскурякова и Игорь Николаев
После расставания с Наташей Королевой Игорь Николаев долго оставался один. Точнее, на протяжении пяти лет в его жизни случались кратковременные романы, но все было не то. Однако в 2006 году произошла судьбоносная встреча.
Музыкант приехал с концертом в Екатеринбург, где одна из поклонниц попросила помощницу Николаева передать ему записку с просьбой послушать песни начинающей исполнительницы.
Тогда композитор еще не знал, что диск с песнями ему передала будущая жена, Юлия Проскурякова. Николаев не придал большого значения записи, однако через полгода раздался звонок. Юлия нашла телефон композитора и связалась с ним сама.
Оказалось, что девушка не прошла отбор на шоу "Народный артист". Решив, что ей особо нечего терять, она обратилась к своему любимому музыканту с просьбой помочь с работой.
Подобная непосредственность Юлии понравилась Игорю Николаеву. И он пригласил ее в свой продюсерский центр, пообещав внимательнее прослушать ее песни. Так между мэтром и его юной протеже сначала завязались дружеские отношения, но постепенно дружба переросла в нечто большее.
Как Юлия первая призналась в любви
Юлия, как и Татьяна Ларина, первая раскрыла любимому мужчине свои чувства. Но, похоже, что он очень удивился.
"Я сказала ему: 'Я тебя люблю’, — вспоминает Юлия. — А он ответил: ‘А зачем?’ Я была в шоке…"
Сам Игорь Николаев впоследствии признался, что поначалу хотел вести себя как Евгений Онегин и не отвечать на чувства молодой девушки. Его также смущала значительная разница в возрасте, ведь дочь Игоря от первого брака Юлия была старше Проскуряковой на пять лет. Но в конце концов об условностях забыли и пара начала встречаться.
Впервые Юлия была представлена публике в 2008 году на конкурсе "Новая волна" в Юрмале. На творческом вечере Николаева мэтр и певица исполнили совместную песню "Что-то в этом есть", что вызвало множество слухов. Спустя несколько месяцев пара официально объявила о своем романе в программе "Пусть говорят".
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Global Look Press
После этого начались активные обсуждения их отношений, особенно разница в возрасте. В одном из своих интервью Юлия отмечала, что в жизни творческих людей она не играет существенной роли. Поскольку они непосредственны, словно дети, любознательны и постоянно находятся в поиске новых идей.
Сравнения с Наташей Королевой
До свадьбы они встречались четыре года. Юлия мечтала о браке, но не настаивала на нем. И правильно делала! Игорь Николаев сам сделал ей предложение после совместного отдыха в Юрмале. Вскоре после этого в Москве состоялась пышная свадьба пары.
Но сплетни о новоявленных молодоженах не утихали. Особенно Юлии было неприятно, когда ее постоянно сравнивали с предыдущей супругой Игоря, Наташей Королевой. На вопросы об экс-супруге Николаева Проскурякова в разных вариациях отвечала: "Была история, но я пришла, когда этой истории уже не было!"
И, конечно, отмечала, что при встрече всегда здоровается с Королевой. Все-таки этого требуют правила приличия. А вот что о встрече с Юлией рассказывала сама Наталья.
"Я вошла в зал и огляделась: Игорь шел по залу, а рядом с ним — симпатичная девушка. Не то чтобы на меня похожа, но типаж тот же. Игорь общался с народом, а ее за руку держал, не отпускал, — вспоминала Наташа Королева.
— Они подошли ко мне такие счастливые! Поздоровались. Он обнял подругу за плечи: "Познакомься, это Юля".
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Широкая общественность и пресса подозревали Юлию Проскурякову в корысти. Казалось подозрительным, что юная девушка из провинции выходит замуж за известного артиста, который быстро сделал свою молодую жену популярной. Поклонники Николаева отнеслись к его супруге со скепсисом. Но вскоре поняли, что повода для беспокойства нет.
Интересно, что, будучи по характеру скромным человеком, Юлия не стремится соревноваться с мужем в популярности. Ей этого просто не нужно. Проскурякова согласна оставаться в тени звездного супруга.
"Я очень рада, что люди обращают на меня внимание прежде всего как на жену Игоря, а не как на творческую единицу, — признается она. — Честно говоря, я не особо стремлюсь к этому, мне приятно быть второй половинкой этого гениального человека".
10 лет ждали детей
Единственное, что омрачало семейное счастье супругов первые годы брака, — это отсутствие детей. Осенью 2013 года Юлия Проскурякова обратилась за помощью к Матроне Московской в Покровский женский монастырь, которая помогает людям в их просьбах. Но только тем, кто верит в чудо…
Также Игорь Николаев и Юлия Проскурякова посетили Муром и на этот раз обратились к покровителям семьи — святым Петру и Февронии. И чудо случилось!
С 2015 года пара стала родителями — у них родилась дочь Вероника. У девочки много увлечений. Она занимается музыкой, увлекается визажем и любит позировать перед камерой.
У Юлии сложились теплые и дружеские отношения и с дочерью Игоря Николаева от первого брака, которая является ее тезкой.
Они стали близкими подругами, всегда готовыми поддержать друг друга советом и заботой.
А Teleprogramma.org поздравляет Юлию Проскурякову с днем рождения и желает ей всегда оставаться любящей и любимой!
Добавить комментарий