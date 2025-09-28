Яна Батыршина, Мария Ситтель, Марина Ким и другие многодетные мамы российского ТВ

Есть такие и среди телеведущих. Хотя, казалось бы, регулярная работа в кадре требует постоянно быть в форме, свежести, бодрости и прочих качествах, которые материнство порой приглушает. Как им это удается? И когда они успевают рожать? Разбиралась "Телепрограмма".
Яна Батыршина (трое детей)
Успешная спортсменка, ученица великой Ирины Винер, Яна Батыршина, которая много раз выигрывала чемпионат мира по художественной гимнастике, а еще брала серебро Олимпиады-1996, ушла из спорта в 19 лет (всего у нее - 180 медалей!). Да, увы, для профессиональных гимнасток это уже чуть ли не предпенсионный возраст. Однако отчаиваться и идти в тренеры городской спортшколы за копейки Батыршина не стала - напротив, попробовала себя в совершенно чужеродной среде: в 2000 году дебютировала на ОРТ. Да так успешно, что потом были «Вести» 12+, "Форт Боярд" 16+, "Народный артист" 12+ и другие популярные передачи, которые вела Яна. В 2004 году она вышла замуж за известного продюсера Тимура Вайнштейна (выпускал популярные сериалы, а теперь - генпродюсер НТВ), которому и родила троих детей: Айлу, Мариам и Леонида. До сих пор Батыршина работает на "Матч ТВ".
- Семья - моя главная награда в жизни, - признает ведущая. - Я к этому стремилась всегда. Когда я занималась спортом, все мои девочки-коллеги хотели стать чемпионками мира, Олимпийских игр и так далее. Я всегда говорила, что хочу иметь счастливую семью. И вот моя мечта сбылась.
Марина Ким (трое детей)
Фото: личная страница Марины Ким в социальной Сети
Еще одна модель, ушедшая на ТВ, - Марина Ким. Хотя вообще-то в Петербурге она начинала на факультете международных отношений, после чего перевелась в Москву и окончила, на минуточку, МГИМО. В 2004 году Ким впервые вышла в эфир делового канала "РБК", где вела вовсе не развлекательную программу "Рынки", посвященную ценным бумагам и прочим фьючерсам. А потом ее заприметили на "России 1" и предложили попробовать себя на региональных орбитах. Все это закончилось ведением праймовой передачи - итогового выпуска "Вестей" 12+ с Эрнестом Мацкявичюсом. В 2014 году Марина оформила трансфер на Первый канал, где вела множество популярных программ, а теперь работает в эфире «Соловьев Live» 18+. Ведущая старательно секретит личную жизнь - известно лишь, что первые двое детей (Бриана и Дарина) родились в США, а сын - нет. Его имя, как и имя мужа, Ким почему-то скрывает.
- В определенный момент у нас у всех (ведущих. - Ред.) стали бесконечно рождаться дети, - вспоминала Марина. - И почему-то у меня все время происходили беременности и дети. В какие-то моменты - не то что против моей воли, но я это не планировала, мне хотелось работать. Быть многодетной мамой тяжело, я иногда срываюсь. Говорю: "По башке тебе дам!" Но в ответ слышу: "А ничего, что мы твои дочки? Не можешь быть поласковее?"
Анастасия Трегубова (четверо детей)
Фото: Анастасии Троегубовой в социальной сети
Кто бы когда сказал, увидев в купальнике эффектную Анастасию Трегубову - ведущую программы "Доброе утро" 0+ (Первый), что это мама четверых детей. Да, модельное прошлое и потрясающая генетика дают о себе знать, но не до такой же степени! Глядя на блондинку, зрители думали, что она просто очередная смазливая девочка с экрана, будоражащая мужчин. Но на самом деле - Анастасия давно уже счастлива в браке с бизнесменом по имени Александр, которому и родила двух дочек и двоих сыновей: Лизу, Нику, Мишу и Игоря.
- Хочу в очередной раз повториться, что появление на свет ребенка - это праздник, и рожать нужно без боли, чтобы этот процесс ассоциировался исключительно с положительными эмоциями, - признавалась после четвертых родов ведущая. - Понятно, что, когда четверо детей, каждому уделить очень много времени ты не можешь, задач много. Необходимо и досуг организовать, и дополнительные занятия, участвовать в школьной жизни, да и вообще во всех процессах. Старшие дети мне, если есть необходимость, конечно, помогают и делают это с удовольствием. Так что лучше мало, но качественно. Да и для меня самореализация тоже важна. Пятый ребенок? Пока не знаю - надо подумать.
Мария Ситтель (пятеро детей)
Фото: Вадим Тараканов/ТАСС
Одна из самых красивых телеведущих страны, лицо канала "Россия 1" Мария Ситтель не просто продолжает сохранять отличную форму, но и на ТВ уже скоро 30-летний рабочий юбилей отметит. А ведь когда Мария дебютировала в эфире пензенского ТВ в 1997 году, она уже два года как воспитывала дочь Дашу. Так и прошли все пятеро детей сквозь всю карьеру Ситтель, сопровождая, вдохновляя и ничуть не мешая. Во втором браке с экономистом Александром Терещенко ведущая, плотно осевшая на канале "Россия 1", родила еще четверых - Ваню, Савву, Николая и Катю. Мало того что Мария успевала их воспитывать, так еще и на "Форт Боярд" и "Танцы со звездами" 16+, а также танцевальное "Евровидение" время и силы оставались.
- Семья - это комплекс обстоятельств, в которых ты живешь и не можешь на протяжении долгого времени играть, ведь там ты раскрываешься по-настоящему, - уверена многодетная ведущая. - Семья - это не эксперимент. Это очень серьезный и важный шаг, внутри которого нужно работать. Семья - это вся история про нас: кто мы, во имя чего мы это делаем и что мы оставляем детям.