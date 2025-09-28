Яна Батыршина, Мария Ситтель, Марина Ким и другие многодетные мамы российского ТВ

Есть такие и среди телеведущих. Хотя, казалось бы, регулярная работа в кадре требует постоянно быть в форме, свежести, бодрости и прочих качествах, которые материнство порой приглушает. Как им это удается? И когда они успевают рожать? Разбиралась "Телепрограмма".

Яна Батыршина (трое детей)

Успешная спортсменка, ученица великой Ирины Винер, Яна Батыршина, которая много раз выигрывала чемпионат мира по художественной гимнастике, а еще брала серебро Олимпиады-1996, ушла из спорта в 19 лет (всего у нее - 180 медалей!). Да, увы, для профессиональных гимнасток это уже чуть ли не предпенсионный возраст. Однако отчаиваться и идти в тренеры городской спортшколы за копейки Батыршина не стала - напротив, попробовала себя в совершенно чужеродной среде: в 2000 году дебютировала на ОРТ. Да так успешно, что потом были «Вести» 12+, "Форт Боярд" 16+, "Народный артист" 12+ и другие популярные передачи, которые вела Яна. В 2004 году она вышла замуж за известного продюсера Тимура Вайнштейна (выпускал популярные сериалы, а теперь - генпродюсер НТВ), которому и родила троих детей: Айлу, Мариам и Леонида. До сих пор Батыршина работает на "Матч ТВ".

- Семья - моя главная награда в жизни, - признает ведущая. - Я к этому стремилась всегда. Когда я занималась спортом, все мои девочки-коллеги хотели стать чемпионками мира, Олимпийских игр и так далее. Я всегда говорила, что хочу иметь счастливую семью. И вот моя мечта сбылась.

Марина Ким (трое детей)