"Я живу и работаю для вас": что скрывает могила Людмилы Гурченко спустя 15 лет после смерти

Причиной смерти стала легочная тромбоэмболия. Актрисе было 75 лет, но до последнего она снималась, выступала и казалась неуязвимой. Ее похоронили на Новодевичьем кладбище — но не там, где она сама хотела.

При жизни Людмила Марковна не раз говорила, что не хочет пышных гражданских панихид. Она просила не выставлять себя в гробу перед поклонниками и мечтала упокоиться на Ваганьковском кладбище рядом с родителями.

Но вдовец, продюсер Сергей Сенин, решил иначе. Семья и коллеги посчитали, что актриса такого масштаба заслуживает государственных почестей. В итоге прощание превратилось в событие федерального уровня.

Черный гранит и белый мрамор

Памятник Гурченко на Новодевичьем создавали больше года. Белый мрамор и черный гранит — этот контраст, по замыслу скульпторов, должен был отразить противоречивый характер артистки: несгибаемо сильной и хрупкой, ироничной и драматичной.

Скульптура в полный рост застыла в изящном движении. Легкий наклон головы, мягкая пластика — кажется, еще секунда, и она сделает шаг навстречу публике. На обратной стороне надгробия высечены строки, которые Гурченко посвящала поклонникам:

"Я живу и работаю для вас. Когда я выхожу на сцену и слышу ваши аплодисменты — это для меня как взлет в небо, как взмах крыльев".

Рядом — эпитафия: "И на земле она, как ангел, улыбалась: что ж там, на небесах?".

"Не надо ничего бояться. Рискуйте"

Сегодня на Новодевичьем тихо. К 10-му участку, в 10-й ряд приходят те, для кого Гурченко — не просто имя в титрах. Люди идут по одному, подходят к надгробию, молчат, поправляют цветы. Весенние букеты, зажженные свечи — память живет без громких слов.

Сама актриса оставила поклонникам напутствие, которое сегодня звучит как завещание:

"Оглядываешься и думаешь о том, как много всего не сделал, потому что боялся, стеснялся, струсил. Не надо ничего бояться. Рискуйте. Пусть даже вы ошибетесь. Это жизнь. И главное, конечно, любите друг друга. Всегда, каждую минуту".

Людмила Гурченко хотела лежать рядом с родителями на Ваганьковском кладбище. Но после смерти актрисы ее супруг Сергей Сенин обратился к властям с просьбой разрешить захоронение на Новодевичьем. Просьбу удовлетворили, посчитав, что место на главной аллее некрополя больше соответствует масштабу артистки.

Сам Сенин объяснял это решение тем, что Ваганьковское кладбище находится в плохом состоянии и "недостойно такой великой актрисы". Споры о том, где должна покоиться Гурченко, не утихали несколько лет. Но сегодня к ее могиле приходят те, кому не важны споры. Они помнят ее голос, ее интонации, ее фильмы, которые знают наизусть. И это главное.