«Я поступил гадко»: Данила Козловский платит алименты, а Константин Соловьев требует 13 млн за квартиру

В жизни всякое бывает. И когда муж и жена, дававшие друг другу клятву в загсе и в храме, расходятся после 40 лет совместной жизни. И когда брак выдерживает пару месяцев. И когда все уже умерло, но супруги продолжают имитировать семейную жизнь «ради детей».

В таких ситуациях больше всего жалко именно младших членов семьи ведь это они впитывают, закладывают в голову сызмальства нездоровую атмосферу лжи, предательства и фальши. А потом начинается бракоразводный процесс - и дележка не только недвижимости, но и дочерей с сыновьями.

В обзоре «Телепрограммы» несколько громких семейных историй.

Константин Соловьев: «Он не Рокфеллер»

Звезда сериалов «Земский доктор» 12+, «Провинциальный детектив» 18+ и многих других проектов Константин Соловьев - знатный сердцеед. В браке он на настоящий момент в четвертый раз.

При этом с третьей женой Анастасией Лариной, которая родила ему дочерей Лизу и Лену, до сих пор не может договориться по алиментам. Бывшая супруга считает, что дорогостоящий и востребованный артист, с утра до вечера занятый на съемках, недостаточно обеспечивает детей. Да еще и деньги присылает нерегулярно.

- Он платит сам добровольно 30 тыс. руб. на ребенка, а я прошу 50, - объясняла Анастасия. - С детьми не общается. Как ему комфортно, так и отправляет деньги.

Что самое неприятное для Лариной, актер поначалу оставил Лизе и Лене с их мамой трехкомнатную квартиру, которая была приобретена в ипотеку, а теперь требует 13 млн руб. за это же жилье. Он заявил свои права после того, как женился снова - на поклоннице Валентине Крачевской, которая младше почти на 20 лет.

- Первоначальный взнос у нас был пополам, потом платежи в браке из общего семейного бюджета, - пояснила Ларина. - Сейчас плачу только я. Ежемесячная сумма - 135 тыс. До 2039 года.

А еще у актера есть двое взрослых сыновей от второго брака - Даниил и Тимофей. Соловьев и с ними особо не общается, но их мама Евгения Ахременко выступает на стороне бывшего. Видимо, назло разлучнице Анастасии.

- Почему-то Настя решила, что моим детям это нормальная сумма, а ее дети должны получать какую-то другую сумму, - заметила Ахременко. - У него ведь еще есть дети, и он не Рокфеллер!

Данила Козловский: легенда судов по алиментам

Красивой парой 10 лет назад называли артиста Данилу Козловского, претендовавшего на голливудские лавры, и Ольгу Зуеву - жившую в США актрису, которая сняла петербуржца в несмешной комедии «На районе» 18+. В 2020 году у них родилась дочь по имени Ода Валентина. А через год семья распалась.

- Мы расстались, я не готов говорить, почему, - сказал тогда Данила. - Не хочу анализировать. Это наша жизнь, глубоко наша. Но я поступил совершенно несправедливо. Я бы даже сказал, гадко, но больше ничего говорить не буду.

В новую любовь Козловский ударился так сильно, что забыл про дочку. Да, на день рождения приезжал. И фоточки в соцсетях выкладывал. Но денежки врозь. И теперь Ольга вынуждена бегать по судам, выбивая алименты на содержание ребенка. СМИ отыскали на судебном портале зарегистрированное исковое заявление к Козловскому от Зуевой. Категория дела: «О взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей».

Как же так? Ведь Козловский все еще остается одним из самых высокооплачиваемых артистов - играет в спектаклях, снимается в кино и сериалах («Бар «Один звонок» 18+ получил продолжение, «Первая ракетка» 16+ только вышла, еще несколько проектов в производстве). В 2022 году артист отсудил под 700 млн руб. у недобросовестных коллег за выпуск сериала «Карамора» 18+.

Но у Данилы теперь новая красивая партия - актриса Оксана Акиньшина, которая в 39 лет родила артисту сына Лео.

- Смысл есть во всем и всегда, но никогда не ощущаешь его так остро, как после рождения ребенка, - гласит елейная мудрость в соцсетях пары.

Бари Алибасов - младший: украду тебя, украду ночью

У сына прославленного продюсера группы «На-На» Бари Алибасова по имени Бари, по его подсчетам, было порядка 10 официальных и гражданских жен. В 2019 году пышногрудая супруга Виолетта Гришина родила ему первенца: дочь. Но семьи не случилось - все закончилось разводом и разборками - в суде и эфире телешоу.

В 2024 году Алибасов-младший нашел новую любовь. Арина из Нижнего Новгорода собралась рожать ему второго ребенка. Ради этого он даже перебрался к ней в город (попал в передрягу: внес аванс за жилье, после чего и деньги, и квартира уплыли). Но как только на свет появилась малышка Эмма, эксцентричный Бари снова начал громоздить домострой - не выдержала и десятая пассия.

- Все эти полтора месяца до последнего верила в каплю его человечности, верила, что у нас получится решить этот конфликт мирно, как-то договориться и до решения суда видеть дочь по очереди, - призналась Арина. - Я была согласна полностью переехать в Москву, сменить свой образ жизни, чем я сейчас и занимаюсь. Я сменила работу, я сменила привычный круг общения, сменила город и свою собственную квартиру на съемное жилье. Я поменяла жизнь радикально, чтобы быть с дочерью ближе. Но человек каждый раз придумывает все новые поводы, почему я не могу видеть дочь. Сначала это была моя «неадекватность», потом нежелание его отца видеть меня в его квартире, а сейчас это все вместе: я неадекватная, я устраиваю погромы. Он отрицает факт того, что применяет насилие, в глаза мне говорит, что этого не было, что я сама билась об пол, о стены, а он меня пальцем никогда в жизни не трогал.

Понятно, что и этой семьи не стало. Алибасов-младший опять вступил в борьбу за ребенка. Опять через суды. На днях он объяснил, что сейчас происходит между ним и Ариной.

- 15 июня прошел очередной суд с женой за место жительства дочери и выплату мной алиментов, - сообщил мужчина. - Благодаря моему адвокату Эмма получила еще две недели безмятежной жизни, до следующего суда 2 июля. Очевидно, что лучший из исходов - это мир. Мир, в котором Эмма - ребенок любящих родителей, а не орудие достижения амбиций.

Бари заверил, что якобы ради дочери, а не из-за банкротства оставил бизнес. Устроился на две работы удаленно и хочет растить дочь в режиме 24/7.

- Я считаю, что ребенку надежнее и выгоднее быть прописанной в Москве в девятикомнатной квартире в собственности родителя, получая все социальные возможности столицы, чем жить в регионе на 30 квадратных метрах у родственников. К тому, чтобы создать условия маме рядом с ребенком, я готов.

Процесс продолжается. Очередное заседание назначено на 2 июля.