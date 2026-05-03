Высоцкая ест шашлыки из индейки, а Ивлев – кальмары с семгой

На майские праздники синоптики обещают в средней полосе переменчивую погоду. Чаще будет дождливо и холодно, но и ясные деньки тоже прогнозируют. Звезды делятся рецептами любимых блюд для традиционных майских пикников.
Юлия Высоцкая: Шашлычки из индейки с овощами
Актриса готовит эти шашлычки из индейки дома в духовке, но рецепт годится и для открытого огня. Сначала она режет филе индейки кусочками, добавляет к ней в чашку крупную луковицу, нарезанную полукольцами. «Чесночка режем, сколько вашей душе угодно, - говорит Высоцкая. - Мне кажется, два небольших зубчика будет хорошо - мясо индейки нежное, и не хотелось бы, чтобы ядреные ноты все заглушили. Добавляем травки - у меня это несколько веточек тимьяна, половину чайной ложки сладкой паприки, чайную ложку молотого черного перца и соли. И кинзы - хороший такой пучок».
Также Юлия добавляет оливковое масло и свежевыжатый (не из пакета!) апельсиновый сок. Мясо в маринаде отправляется на ночь в холодильник. «Если времени нет - на два или три часа, минимум - на 30 минут», - поясняет Высоцкая.
Чтобы деревянные шпажки не горели, их на 30 минут замачивают в холодной воде. Обязательно нужно промокнуть кусочки мяса от маринада бумажными полотенцами. «Режу красный лук, толстыми кусочками - цукини, помидоры черри, нанизываю на шпажки мясо, чередую с луком и овощами, - продолжает Высоцкая. - Отправляем шпажки на несколько минут для получения аппетитной корочки на сильно разогретую сковороду гриль, добавив на нее немного оливкового масла. Затем выкладываем шпажки на противень с бумагой для выпечки. Сверху для сочности поливаем маринадом - но не заливаем! Температура в духовке - 190 °С. Минут пятнадцать - и наш шашлык готов!»
На 4 порции: филе индейки - 1 кг, цукини - 1 шт., лук красный - 1 шт., чеснок - 2 зубчика, лук обычный - 1 шт., апельсиновый сок свежевыжатый - 1 стакан, оливковое масло - 4 ст. л., специи, зелень - по вкусу.
Константин Ивлев: Кальмары, фаршированные семгой и креветками
Фото: личная страница Константина Ивлева в социальной сети
Телеповар делает нестандартный изысканный шашлык. Маэстро кухни сначала работает с кальмаром (отбирает только широкие тушки), бланширует, опуская в кипящую воду. Снимает пленки и режет широкими кольцами (около 4 см).
Для фарша пропускает через мясорубку с мелкой решеткой семгу, креветки, туда же отправляет неширокие тушки, хвостики и «попки» кальмаров. В фарш добавляет яйцо, тимьян, соль, черный перец. Все хорошо вымешивает и предупреждает: «Не стоит добавлять сюда никакой сыр! Фарш не должен быть жидким. Если вдруг он получился жидкий, можно добавить немного крахмала и дать массе постоять. Начиняем фаршем кольца кальмаров. Их можно пожарить как котлеты - на сковороде. Но мы делаем шашлык». Делаем разрезы на подготовленных кальмарах ножом, потом в эти дырочки вставляем шампуры. Готовим над углями 15 минут.
К этому шашлыку можно брать соус тартар, ореховый соус гамадари. Или паназиатский - в равных пропорциях смешанный майонез и сладкий чили-соус.
На 4 порции: тушки кальмаров - 3 шт., креветки тигровые - 300 г, филе семги - 200 г, яйцо - 1 шт., тимьян, соль, перец - по вкусу.
Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина: Бургеры для дождливой погоды
Фото: личная страница Алексея Воробьева в социальной сети
Если погода не располагает к барбекю, супруги вместо шашлыка готовят свои фирменные бургеры. Алексей и Аида каждый раз совершенствуют рецепт, пробуя новые ингредиенты. Главное - побольше зелени и овощей, «а вместо соли - щепотка любви». Сначала Аида и Алексей нарезают помидоры и лук кольцами, маринованные огурцы - вдоль. Затем Алексей формирует из говяжьего фарша котлету и обжаривает с одной стороны. Затем переворачивает и сверху кладет кусок сыра. Жарит до готовности.
Формируют бургеры вместе: разрезают булку пополам, выкладывают котлету, потом овощи, сверху - любой любимый соус.
На 2 порции: булочки - 2 шт., фарш говяжий - 250 г, сыр - 4 куска, помидор - 1 шт., салат-латук - 1 шт., лук - 1 шт., огурцы маринованные - 2 шт., соус по вкусу.