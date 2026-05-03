Высоцкая ест шашлыки из индейки, а Ивлев – кальмары с семгой

На майские праздники синоптики обещают в средней полосе переменчивую погоду. Чаще будет дождливо и холодно, но и ясные деньки тоже прогнозируют. Звезды делятся рецептами любимых блюд для традиционных майских пикников.

Юлия Высоцкая: Шашлычки из индейки с овощами

Актриса готовит эти шашлычки из индейки дома в духовке, но рецепт годится и для открытого огня. Сначала она режет филе индейки кусочками, добавляет к ней в чашку крупную луковицу, нарезанную полукольцами. «Чесночка режем, сколько вашей душе угодно, - говорит Высоцкая. - Мне кажется, два небольших зубчика будет хорошо - мясо индейки нежное, и не хотелось бы, чтобы ядреные ноты все заглушили. Добавляем травки - у меня это несколько веточек тимьяна, половину чайной ложки сладкой паприки, чайную ложку молотого черного перца и соли. И кинзы - хороший такой пучок».

Также Юлия добавляет оливковое масло и свежевыжатый (не из пакета!) апельсиновый сок. Мясо в маринаде отправляется на ночь в холодильник. «Если времени нет - на два или три часа, минимум - на 30 минут», - поясняет Высоцкая.

Чтобы деревянные шпажки не горели, их на 30 минут замачивают в холодной воде. Обязательно нужно промокнуть кусочки мяса от маринада бумажными полотенцами. «Режу красный лук, толстыми кусочками - цукини, помидоры черри, нанизываю на шпажки мясо, чередую с луком и овощами, - продолжает Высоцкая. - Отправляем шпажки на несколько минут для получения аппетитной корочки на сильно разогретую сковороду гриль, добавив на нее немного оливкового масла. Затем выкладываем шпажки на противень с бумагой для выпечки. Сверху для сочности поливаем маринадом - но не заливаем! Температура в духовке - 190 °С. Минут пятнадцать - и наш шашлык готов!»

На 4 порции: филе индейки - 1 кг, цукини - 1 шт., лук красный - 1 шт., чеснок - 2 зубчика, лук обычный - 1 шт., апельсиновый сок свежевыжатый - 1 стакан, оливковое масло - 4 ст. л., специи, зелень - по вкусу.

Константин Ивлев: Кальмары, фаршированные семгой и креветками