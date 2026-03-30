"Выручка рухнула": Дробыш заработал почти 50 млн, Высоцкая — 24 млн на тортах, а бизнес Гагариной потерял 40 млн

По данным сайта KP.RU, продюсер Виктор Дробыш за 2025 год заработал на музыкальном агентстве почти 50 миллионов рублей. Юлия Высоцкая установила рекорд по выручке кондитерской, а вот бизнес Полины Гагариной рухнул более чем на 40 миллионов.

Дробыш: почти 50 млн на музыке

Продюсер Виктор Дробыш является единственным владельцем ООО "Национальная музыкальная корпорация", которая занимается созданием и выпуском песен . По итогам 2025 года выручка компании составила 49 млн рублей, а чистая прибыль — 3,1 млн рублей.

Хотя показатели немного снизились по сравнению с 2024-м (тогда выручка достигала 55 млн, а прибыль — 3,6 млн), бизнес остается стабильным. В активе Дробыша также есть доля в "Первом музыкальном издательстве" и компании "Фирма Эльви".

Высоцкая: тортики приносят 24 млн

Телеведущая Юлия Высоцкая и ее супруг Андрей Кончаловский с 2014 года владеют ООО "Кондитерская СладкоеСоленое". Высоцкой принадлежит 35% бизнеса, Кончаловскому — 55%.

По итогам 2025 года выручка кондитерской достигла рекордных 24 млн рублей — почти на 10 млн больше, чем годом ранее. Однако чистая прибыль составила всего 253 тысячи рублей, что объясняется высокими расходами на производство и аренду.

Это далеко не главный актив Высоцкой: по данным Telegram-канала "Звездач", она также владеет долями в 54 компаниях, включая сеть аптек "Планета здоровья".

Гагарина: бизнес рухнул на 99%

Самый драматичный спад произошел в бизнесе Полины Гагариной. Певица с 2019 года является единственным владельцем ООО "Джейси-Гагарком", которое занимается продажей рекламы.

В 2024 году компания принесла ей внушительные 41 млн рублей чистой прибыли. Но по итогам 2025 года, как выяснил KP.RU, прибыль рухнула на 99% — до 372 тысяч рублей. Выручка также сократилась: в 2023 году она составляла около 38,8 млн рублей.

Снижение доходов совпало с падением концертных гонораров певицы. По данным продюсера Виктора Дробыша, в 2025 году Гагарина просила за выступления от 10 до 15 млн рублей, тогда как к новогоднему сезону ее расценки снизились до 7 млн.м