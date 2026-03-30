"Выручка рухнула": Дробыш заработал почти 50 млн, Высоцкая — 24 млн на тортах, а бизнес Гагариной потерял 40 млн

Пока одни знаменитости подсчитывают многомиллионные доходы, другие переживают финансовый коллапс.

По данным сайта KP.RU, продюсер Виктор Дробыш за 2025 год заработал на музыкальном агентстве почти 50 миллионов рублей. Юлия Высоцкая установила рекорд по выручке кондитерской, а вот бизнес Полины Гагариной рухнул более чем на 40 миллионов.

Дробыш: почти 50 млн на музыке

Продюсер Виктор Дробыш является единственным владельцем ООО "Национальная музыкальная корпорация", которая занимается созданием и выпуском песен . По итогам 2025 года выручка компании составила 49 млн рублей, а чистая прибыль — 3,1 млн рублей.

Хотя показатели немного снизились по сравнению с 2024-м (тогда выручка достигала 55 млн, а прибыль — 3,6 млн), бизнес остается стабильным. В активе Дробыша также есть доля в "Первом музыкальном издательстве" и компании "Фирма Эльви".

Высоцкая: тортики приносят 24 млн

Телеведущая Юлия Высоцкая и ее супруг Андрей Кончаловский с 2014 года владеют ООО "Кондитерская СладкоеСоленое". Высоцкой принадлежит 35% бизнеса, Кончаловскому — 55%.

По итогам 2025 года выручка кондитерской достигла рекордных 24 млн рублей — почти на 10 млн больше, чем годом ранее. Однако чистая прибыль составила всего 253 тысячи рублей, что объясняется высокими расходами на производство и аренду.

Это далеко не главный актив Высоцкой: по данным Telegram-канала "Звездач", она также владеет долями в 54 компаниях, включая сеть аптек "Планета здоровья".

Гагарина: бизнес рухнул на 99%

Самый драматичный спад произошел в бизнесе Полины Гагариной. Певица с 2019 года является единственным владельцем ООО "Джейси-Гагарком", которое занимается продажей рекламы.

В 2024 году компания принесла ей внушительные 41 млн рублей чистой прибыли. Но по итогам 2025 года, как выяснил KP.RU, прибыль рухнула на 99% — до 372 тысяч рублей. Выручка также сократилась: в 2023 году она составляла около 38,8 млн рублей.

Снижение доходов совпало с падением концертных гонораров певицы. По данным продюсера Виктора Дробыша, в 2025 году Гагарина просила за выступления от 10 до 15 млн рублей, тогда как к новогоднему сезону ее расценки снизились до 7 млн.м

Читайте также