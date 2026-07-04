«Все годы бабничал, пил и курил»: как Дибров сорвался после развода с женой

Телеведущий Дмитрий Дибров (66 лет) упал во время вечеринки в ночном клубе - оступился на лестнице и в итоге оказался в больнице. Известный пенсионер перед падением развлекался несколько часов подряд.

С учетом того, что в анамнезе у Диброва инсульт, это ЧП заставило понервничать его близких. А вот сам пострадавший через пару дней был замечен на другом развлекательном мероприятии.

Инсульт и приговор врачей

В июне этого года Дибров отдыхал в ночном клубе на вечеринке, где выступали диджеи из разных стран. Дмитрий Александрович был навеселе, пробовал постоять за пультом диджея, общался и танцевал. По данным некоторых СМИ, он также выпивал, общался с женщинами и даже уговорил одну девушку отправиться к нему на Рублевку в гости.

А когда та сообщила, что отдыхает в клубе с подругой, то позвал обеих. А потом случилось ЧП. Дибров упал с лестницы - то ли оступился, то ли неудачно повернулся и не удержал равновесия... С одной стороны, очень не повезло. С другой - хорошо, что отделался не очень тяжелым исходом.

Говорят, что у Диброва травма руки, сотрясение мозга и ушибы. Тем временем подруга телеведущего диетолог Екатерина Гусева сообщила, что у него лишь «царапина». Оно и понятно - стороне Диброва хочется побыстрее замять скандал и минимизировать репутационные потери.

Тем более что, по слухам, 43-летнюю Гусеву и Диброва связывают не любовные отношения, как это преподносится публике, а исключительно деловые - она раскручивает свое имя-бренд и продюсирует некоторые проекты телеведущего.

Тем временем общественность, наблюдая за приключениями Диброва, искренне за него волнуется. А больше ведь и некому. Мама Дмитрия Александровича умерла. Четвертая жена, 36-летняя Полина, год назад бросила Диброва и сбежала к бизнесмену, который оказался немного моложе мэтра ТВ (на 15 лет) и сильно богаче.

Три предыдущие жены Диброва обижены на него, так как он их бросил. 41-летний сын телеведущего от первого брака Денис с отцом не общается по собственному желанию более 20 лет. 37-летняя дочь звезды Лада много лет живет во Франции, у нее муж, дочь, а связь с отцом только по телефону и переписке.

Родных людей, которые бы переживали, заботились и контролировали прием таблеток, рядом не осталось. Раньше молодая жена Полина следила и за рационом, и за режимом своего возрастного мужа. Кроме того, по мнению друзей Диброва, его четвертая супруга сдерживала телеведущего от привычных загулов - он любил выпивать, тусоваться по клубам, общаться с дамами… Полина организовала активный образ жизни - вечеринки проходили у них дома, ходила с мужем по мероприятиям, заставляла путешествовать и т. п.

А после того как у телеведущего шесть лет назад случился инсульт - пришлось менять образ жизни. Дмитрий Дибров восстановился, но врачи помимо регулярного приема лекарств настоятельно рекомендовали отказаться от вредных привычек - не пить, не курить.

Дмитрий Александрович сетовал: «Все годы, десятилетия, друг мой, профессор кардиологии Елена Васильевна Малышева говорила: «Прекрати это есть, прекрати это пить, прекрати курить! Ты не представляешь, какая это хрупкая штука - сердечно-сосудистая система». Но мне-то казалось, что я бык. Ну вот и бык, ага...»

Дибров стал соблюдать рекомендации врачей - не идеально, но по мере возможностей и желаний. Препараты принимал, диету соблюдал, выпивать стал только по праздникам… Когда бросила жена - сорвался. Однажды звезда экрана шутил: «Когда я упал с инсультом, я знал, за что, - столько пить, столько курить и «бабничать», знаешь… Удивительно, что только сейчас приперло!»

Вряд ли Дмитрий Александрович после ЧП завершит путешествие по барам. Главное, чтобы пил безалкогольные напитки…

Карьера под откос

Дибров не самым удачным образом начал подготовку к новому телевизионному сезону. Хотя для каких-то проектов скандальная репутация звезды может быть только на руку.

Для большинства телезрителей Дмитрий Дибров ассоциировался с телевизионной игрой «Кто хочет стать миллионером?» 12+, телешоу он вел с 2008 года до июня 2022-го. Проект вернули в телесетку в апреле 2023 года с новой ведущей Юлианной Карауловой. Тогда это стало неприятной неожиданностью для Диброва, но он благородно хвалил Караулову в новой роли.

Молодая жена Полина тогда возмущалась: мол, выходила замуж за ведущего «Кто хочет стать миллионером?», а тут такой сюрприз… Однако Дмитрий Дибров остался штатным сотрудником Первого канала и получал зарплату. Прошлой осенью его вернули на пару выпусков в эфир «Кто хочет стать миллионером?» - поддержали на фоне скандального развода.

Но интерес к разводу не дал высоких рейтингов Диброву в эфире, и эксперимент быстро закончили. Подкаст Дмитрия Диброва на Первом канале «Антропология» 16+ последний раз был в эфире 7 месяцев назад.

Однако готовится к эфиру новый проект с Дмитрием Дибровым на платформе ВКонтакте. Остались у телеведущего и другие варианты заработка - он ведет частные мероприятия за гонорар размером от 1,5 млн руб. Кроме того, говорят, интеллектуал Дмитрий Александрович сам спродюсировал и предложил руководству нескольких каналов идею нового шоу, если утвердят - увидим в новом телесезоне.