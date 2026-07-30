Возобновленная любовь Константина Ивлева: как шеф-повар выбрасывал омлет жены в мусорку, но благодаря ей похудел на 30 килограммов

Шеф-повар Константин Ивлев восстановил отношения с бывшей женой Валерией Куденковой. Пара официально разошлась в финале 2025 года, но уже встречала Новый год вместе. Экс-супруги решили дать своим отношениям второй шанс и рассказали об этом в интервью для Fame Time TV.
«У нас произошло то чудо, о котором, наверное, многие мечтают, когда расходятся. Мы просто-напросто приняли решение сойтись, дать друг другу шансы не потерять то, что есть, а наоборот, приумножить.
Да, мы пара. За это время у меня были отношения, у Леры. Не то, что мы там начинали или хотели, а это произошло само собой…», - отметил Константин Ивлев.
По словам Константина, оба супруга считают себя современными людьми, отдают отчет своим поступкам, и они поняли и приняли друг друга.
Вот только вряд ли кто-то подумает о тех людях, которые сыграли роль «подорожника» в отношениях Ивлева и Куденковой. То есть партнеры, с чьей помощью оба залечивали раны, причиненные друг другу.
Как развивались отношения Константина Ивлева и Валерии Куденковой
Однако супругам не привыкать жертвовать «всем и всеми». Как гласит официальная легенда, впервые Константин Ивлев увидел Валерию на Даниловском рынке, когда она ела черешню. После такого зрелища на базаре он влюбился в нее и оставил жену, с которой прожил 23 года и воспитал двух детей: Матвея (1999 год) и Марусю (2014).
Однако все-таки отношения с Валерией принесли Константину большую пользу.
После свадьбы с ней шеф-повар похудел на 30 кг — его вес снизился с 130 до 100 кг при росте 184 см. Ивлев сбросил вес благодаря правильному питанию, разработанному вместе с супругой: хлеб только на завтрак, умеренное количество углеводов, много белков и зелени.
При этом супруги не отказались от сладостей, но ели их в ограниченных количествах. Также Константин начал активно заниматься плаванием.
Константин Ивлев и Валерия Куденкова. Фото: Global Look Press
Несмотря на гармонию, в их паре случаются конфликты из-за непростого характера Константина. Однажды Валерия вспоминала, как он выбросил в мусор, приготовленный ею омлет, не сказав ни слова.
Ивлев же считает, что основа крепкой семьи — предвосхищение и обсуждение важных вопросов. Например, в доме распределены обязанности: он готовит, а она поддерживает чистоту на кухне и моет посуду.
Пара также следуют правилу: если кто-то говорит «Стоп», разговор сразу меняют тему, чтобы не дать конфликту разгореться.
Почему пара расставалась на короткий срок
Меж тем в конце 2025 года Константин Ивлев и Валерия Куденкова официально объявили о расставании. Валерия опубликовала прощальный пост с совместной семейной фотографией, после чего разрыв подтвердил и сам Ивлев.
По словам Куденковой, пара сохранила дружеские и уважительные отношения, и она не планирует комментировать подробности развода. Новость стала неожиданной для поклонников, ведь совсем недавно — весной 2025 года — супруги активно делились процессом строительства своего загородного особняка.
Также Константин сумел создать гармонию между детьми из разных браков: его 11-летняя дочь от первого союза Маруся и младшая Ника от брака с Валерией дружили и прекрасно проводили время вместе.
Вероятной причиной разрыва тогда называли новую романтическую связь Ивлева. Многие подписчики отмечали ироничную повторяющуюся ситуацию: ради Валерии Константин сам оставил первую жену, с которой прожил 23 года и поднял двоих детей.
В соцсетях пользователи завели шарманку о «бумеранге», отмечая, что закон возмездия не отменен.
Однако жизнь сложнее, чем кажется…
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