Возобновленная любовь Константина Ивлева: как шеф-повар выбрасывал омлет жены в мусорку, но благодаря ей похудел на 30 килограммов

Шеф-повар Константин Ивлев восстановил отношения с бывшей женой Валерией Куденковой. Пара официально разошлась в финале 2025 года, но уже встречала Новый год вместе. Экс-супруги решили дать своим отношениям второй шанс и рассказали об этом в интервью для Fame Time TV.

«У нас произошло то чудо, о котором, наверное, многие мечтают, когда расходятся. Мы просто-напросто приняли решение сойтись, дать друг другу шансы не потерять то, что есть, а наоборот, приумножить. Да, мы пара. За это время у меня были отношения, у Леры. Не то, что мы там начинали или хотели, а это произошло само собой…», - отметил Константин Ивлев.

По словам Константина, оба супруга считают себя современными людьми, отдают отчет своим поступкам, и они поняли и приняли друг друга.

Вот только вряд ли кто-то подумает о тех людях, которые сыграли роль «подорожника» в отношениях Ивлева и Куденковой. То есть партнеры, с чьей помощью оба залечивали раны, причиненные друг другу.

Как развивались отношения Константина Ивлева и Валерии Куденковой

Однако супругам не привыкать жертвовать «всем и всеми». Как гласит официальная легенда, впервые Константин Ивлев увидел Валерию на Даниловском рынке, когда она ела черешню. После такого зрелища на базаре он влюбился в нее и оставил жену, с которой прожил 23 года и воспитал двух детей: Матвея (1999 год) и Марусю (2014).

Однако все-таки отношения с Валерией принесли Константину большую пользу.

После свадьбы с ней шеф-повар похудел на 30 кг — его вес снизился с 130 до 100 кг при росте 184 см. Ивлев сбросил вес благодаря правильному питанию, разработанному вместе с супругой: хлеб только на завтрак, умеренное количество углеводов, много белков и зелени.

При этом супруги не отказались от сладостей, но ели их в ограниченных количествах. Также Константин начал активно заниматься плаванием.