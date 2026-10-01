Волочкова о несостоявшейся свадьбе с Джимом Керри: «Я не смогла оставить Россию»

Балерина Анастасия Волочкова подтвердила Teleprogramma.org, что у нее с актером были романтические отношения, и заявила, что могла бы выйти за него замуж, но не захотела.

По словам Волочковой, их знакомство началось с дружеского общения, когда Керри прилетел в Москву на ее спектакль «Жизель» в Большом театре. Позже отношения переросли в романтические во время визита балерины в американский штат Вэйл.

«У нас были замечательные отношения... И я могу сказать, что Джим вообще удивительный совершенно человек. Он не тот образ, который создан в фильме «Маска». В глубине своей души это глубоко ранимый человек и очень теплый», — поделилась Волочкова.

Она также объяснила, почему их отношения не получили продолжения.

«Когда мы встречались, мы поговорили друг с другом о том, что я никогда не смогу оставить Россию и Большой театр, а он не сможет оставить Лос-Анджелес и Голливуд. У нас не было никакой привязанности физического характера в том плане, что кто-то чего-то кому-то должен. Это были прекраснейшие романтические отношения», — рассказала балерина.

Волочкова призналась, что не удивлена выбору Керри.

«То, что он на азиатке женится, я не удивлена, потому что Джиму всегда было интересно все необычное. Я желаю ему большого счастья. Верю, что в тот момент, когда у меня будет моя свадьба и будет моя история любви, он тоже порадуется за меня», — заключила она.

Джим Керри и Мин А встречаются с 2022 года, а в феврале 2026-го впервые вышли в свет как пара на премии «Сезар» в Париже. О свадьбе стало известно 1 октября 2026 года — представитель актера подтвердил, что 64-летний Керри женился на 32-летней художнице. Для него это третий брак.

Волочкова и Керри познакомились в 2001 году, их роман длился недолго, но балерина не раз вспоминала об этих отношениях в интервью.