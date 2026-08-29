Волочкова - новый Шаляпин: Как Настя превратила скандалы и эпатаж в миллионы

На 50-летнюю балерину обрушилась новая волна популярности. Анастасия начала зарабатывать на интересе аудитории. Кажется, что она могла бы повторить успех нового любимчика публики Прохора Шаляпина. Посчитали, сколько зарабатывала Волочкова в разные периоды своей карьеры и какие у нее есть перспективы.

9 тыс. руб. - ежемесячная зарплата

Волочкова начала работать по профессии на втором (предвыпускном) курсе Академии балета им. Вагановой - Настя исполняла сольные партии на сцене Мариинского театра. После выпуска юную балерину приняли на положение солистки, она исполнила главные партии в балетах «Жизель», «Лебединое озеро», «Раймонда» и других.

В 1998 году Волочкову пригласили исполнить партию Одетты в новой постановке «Лебединого озера» в Большом театре. Анастасия рассказывала: «Помню, что денег не было совсем. Мы приехали в Москву с мамой. Большой театр платил мне $100». Квартиру балерина снимала за $300 (по курсу тех лет 9 тыс. руб.).

В труппе Большого театра Настя получила ведущие партии в нескольких балетах Григоровича. С начала нулевых Волочкова заслужила зарплату, которой как раз хватало на аренду квартиры.

С 2002 по 2004 год у Волочковой был роман с женатым олигархом - благодаря его подаркам балерина заложила фундамент финансового благополучия на долгие годы. Среди презентов оказались не только украшения с драгоценными камнями, но и недвижимость в Санкт-Петербурге и Москве.

Балерина раскрывала для публики лишь некоторые презенты после того романа - ей подарили квартиры в Питере, в Москве. Но, по слухам, она получила в подарок больше недвижимости в столице.

Продавая презенты, полученные в годы этого романа (драгоценности, недвижимость), артистка купила особняк, в котором живет сейчас. Говорят, что и теперь деньги от реализации тех самых презентов звезда перечисляет на свои банковские счета - и просто живет на эти средства.

От 1 млн руб. - ежемесячный доход в 2026-м

Выступления с концертной программой сейчас не приносят балерине доход - билеты распространяются бесплатно, залы в аренду она получает безвозмездно. 10 лет назад ситуация была другой - Волочкова ездила по небольшим городам нашей страны с «бесплатными концертами», их оплачивали из бюджета этих населенных пунктов, но эта история быстро завершилась.

Последние годы основной заработок Волочковой - съемки на ТВ и для онлайн-платформ. Плюс реклама.

В начале года Волочкова говорила, что зарабатывает в месяц в среднем 1 млн руб. Эти деньги уходят на содержание всей ее недвижимости, персонала, автомобиля, бытовые нужды. Год назад балерина продала квартиру в Петербурге за 165 млн руб. - живет в том числе и на проценты от этой суммы.

Балерина проживает в Подмосковье в доме площадью 850 кв. м, у нее есть квартира в центре Москвы площадью 165 кв. м. Каждый из этих объектов недвижимости оценивается в сумму более 100 млн руб. По слухам, у звезды в собственности есть еще одно помещение в центре Москвы.

Сейчас Волочкова может начать зарабатывать так же активно, как 15 лет назад: популярность ей неожиданно вернули соцсети, в которых завирусились ролики с ее смешными фразами и видео под ее песню «Кто эти люди». Балерина стала лицом бренда одежды, получила приглашение на съемки одного из реалити-шоу.

Если она договорится с продюсерами о гонораре, то, возможно, на нее свалится такая же популярность, как на Прохора Шаляпина. Хотя многие сомневаются, что Волочкова сможет стать топ-звездой - все из-за ее тяги к шампанскому. Алкоголь опасен для здоровья в любых дозах, амногим людям он сломал жизнь и карьеру. Настя старается попасть в тусовку «первого эшелона» - вот и директора опытного наняла. Ждем ее ведущей на корпоративах, в топовых шоу на ТВ и платформах.

24,8 млн руб. - ежегодный доход

Волочкова со скандалом покинула Большой театр. В тот момент к ней было приковано внимание всех СМИ. Когда Волочкова лишилась балетов в Большом театре, она начала успешно строить карьеру светской персоны вокруг своего имени-бренда. Стала выступать с концертными номерами в других театрах. Вскоре сделала свою программу. Тогда ее приглашали выступать и на частные мероприятия с гонораром от 1 млн руб. Но это не приносило большого дохода.

Основные деньги балерина получала за съемки в рекламе, самые серьезные контракты были с брендами украшений и шоколада. Многие помнят ролик со слоганом «поцелуй меня в пачку» - за эту рекламную кампанию Настя получила не менее 3 млн руб. Написала первую автобиографию, активно снималась в разножанровых проектах на ТВ. Ее приглашали в качестве гостя на статусные мероприятия.

15 лет назад Волочкова впервые попадает в рейтинг Forbes - самых богатых российских знаменитостей, ей насчитали общегодовой доход в размере $800 тыс. (по курсу тех лет это 24,8 млн руб.). В этом рейтинге она была трижды - как раз в период активной дружбы с Николаем Басковым.

Волочкова понимает, что публика реагирует на эпатаж: публикует в соцсетях горячие фото с отдыха на Мальдивах. Большие гонорары Настя получает за откровенные интервью в телепрограммах - о расставании с отцом своей дочери, о романе с олигархом, придумывает пиар-романы с бизнесменами и звездами.