Внук Александра Буйнова: «Дед пожелал мне классно покушать земли, наесться жуков»

Александр Буйнов пожелал своему внуку хорошо отдохнуть и наесться жуков. С таким пожеланием певец обратился к Александру перед его поездкой на второй сезон реалити-шоу «Выживалити. Наследники».
Об этом журналистам рассказал сам Александр Буйнов-младший на презентации экстремального проекта на канале «Пятница!».
«Я отказался от этого предложения в первый раз, а во второй раз уже согласился. Посчитал, что это судьба, и надо участвовать», - отметил Александр Буйнов-младший.
Александр Буйнов-младший: «Червячков покушал»
- Вам было тяжело совмещать съемки с учебой и работой?
- Тяжело, но осуществимо.
- А что было самым сложным на съемках шоу?
- Наверное, без женщины тяжелее всего. Без семьи, без деда и без своего дела.
- Как ваша семья отнеслась к вашему участию в проекте?
- Все порадовались.
- А что сказал Александр Буйнов?
- Дед пожелал мне удачи, классно покушать земли, наесться жуков и отдохнуть.
- Наелись жуков?
- Червячков, да, покушал.
- И как ощущения?
- Прикольно.
- А с кем из других участников реалити-шоу «Выживалити. Наследники» вы подружились?
- Практически со всеми.
- А с кем-то конфликтовали?
- Нет. Возможно, были словесные перепалки, но нет.
Александр Буйнов-младший. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
Александр Буйнов-младший: «Я в итоге окончил военное училище»
- Вы запустили свой бизнес, связанный с дизайном одежды. Говорили, что ваш дед не одобрял вашего выбора. А как он относится к вашему занятию сейчас?
- Сейчас значительно лучше, потому что есть прогресс, есть куда расти.
- Александр Буйнов ведь хотел видеть вас военным…
- Да, так и было. Я в итоге окончил военное училище. Все хорошо. Просто выбрал другой путь.
- А будете ли создавать для деда сценические наряды?
- Я работаю над этим.
- А возникают ли у вас иногда сложности из-за того, что к вам предвзято относятся из-за известной фамилии?
- Нет. Все хорошо.
- Мартин Авербух сказал, что гордится своей фамилией. А у вас как?
- Само собой. Это тоже для меня важно.
А вы будете смотреть шоу «Выживалити. Наследники» с участием Александра Буйнова-младшего? Делитесь в комментариях!