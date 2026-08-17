Внук Александра Буйнова: «Дед пожелал мне классно покушать земли, наесться жуков»

Александр Буйнов. Фото: Global Look Press

Александр Буйнов-младший принимает участие в шоу «Выживалити. Наследники».

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Александр Буйнов пожелал своему внуку хорошо отдохнуть и наесться жуков. С таким пожеланием певец обратился к Александру перед его поездкой на второй сезон реалити-шоу «Выживалити. Наследники».

Об этом журналистам рассказал сам Александр Буйнов-младший на презентации экстремального проекта на канале «Пятница!».

«Я отказался от этого предложения в первый раз, а во второй раз уже согласился. Посчитал, что это судьба, и надо участвовать», - отметил Александр Буйнов-младший.

Александр Буйнов-младший: «Червячков покушал»

- Вам было тяжело совмещать съемки с учебой и работой?

- Тяжело, но осуществимо.

- А что было самым сложным на съемках шоу?

- Наверное, без женщины тяжелее всего. Без семьи, без деда и без своего дела.

- Как ваша семья отнеслась к вашему участию в проекте?

- Все порадовались.

- А что сказал Александр Буйнов?

- Дед пожелал мне удачи, классно покушать земли, наесться жуков и отдохнуть.

- Наелись жуков?

- Червячков, да, покушал.

- И как ощущения?

- Прикольно.

- А с кем из других участников реалити-шоу «Выживалити. Наследники» вы подружились?

- Практически со всеми.

- А с кем-то конфликтовали?

- Нет. Возможно, были словесные перепалки, но нет.

Александр Буйнов-младший. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org

Александр Буйнов-младший: «Я в итоге окончил военное училище»

- Вы запустили свой бизнес, связанный с дизайном одежды. Говорили, что ваш дед не одобрял вашего выбора. А как он относится к вашему занятию сейчас?

- Сейчас значительно лучше, потому что есть прогресс, есть куда расти.

- Александр Буйнов ведь хотел видеть вас военным…

- Да, так и было. Я в итоге окончил военное училище. Все хорошо. Просто выбрал другой путь.

- А будете ли создавать для деда сценические наряды?

- Я работаю над этим.

- А возникают ли у вас иногда сложности из-за того, что к вам предвзято относятся из-за известной фамилии?

- Нет. Все хорошо.

- Мартин Авербух сказал, что гордится своей фамилией. А у вас как?

- Само собой. Это тоже для меня важно.

А вы будете смотреть шоу «Выживалити. Наследники» с участием Александра Буйнова-младшего? Делитесь в комментариях!

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