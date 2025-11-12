Владислав Лисовец: "В Европе бабушки делают комплименты мне"

Владислав Лисовец: "В поездках появляются и желания сексуального характера, и любовь к жизни, и желание улыбаться"

— По вашему телеграм-каналу можно понять, что вы любите и выставки…

— Да. Я хожу на все хорошие выставки, которые проходят в Москве. Благо, меня приглашают, знают, что я любитель особенно молодого современного искусства.

Потому что именно там ты чувствуешь свежую струю, энергию, отсутствие нафталина и вот этот молодежный вайб. Именно на такой выставке я побывал в пятницу. Там на трех этажах расположились художники, приходят их друзья. И это невероятно свободные, незашоренные люди.

И, конечно, поездки: на море, на шоппинг, просто погулять. Наверное, без них я просто не смогу жить. Да и вообще в любой ситуации всех спасают поездки. Они могут вернуть на место любую семью. Ведь в поездках появляются и желания сексуального характера, и любовь к жизни, и желание улыбаться.

— А в какие города и страны вы любите путешествовать?

- Для всей творческой интеллигенции России, Советского Союза, дореволюционной России Париж — это тот город, который вдохновлял всех. Это то, из чего складываются мои образы и вдохновение.

Плюс, конечно, важны климат и места, где ты бываешь и живешь. В Европе, как мне кажется, я одеваюсь еще более интересно, потому что там теплее, особенно зимой.

У нас все-таки люди одеваются обыденно. И на их фоне ты выделяешься и можешь смотреться чуть-чуть странно. Хотя и там личностей со странностями достаточно.