Владислав Лисовец: "В Европе бабушки делают комплименты мне"

Владислав Лисовец. Фото: Global Look Press

Известный стилист рассказал Teleprogramma.org про свои места силы. Почему Владислав Лисовец считает, что любые поездки могут спасти семьи от распада?

Содержание

Известный стилист Владислав Лисовец признается, что его вдохновляют пожилые люди. А бабушки в Европе нередко делают ему комплименты. Вообще, Владислава воспламеняют любые поездки, где он может познакомиться с интересными личностями. Об этом стилист рассказал корреспондентам Teleprogramma.org.

Наше издание знакомит читателей с любимыми местами отечественных селебрити. Одни любят прогулки по московским усадьбам, другие не пропускают театральные премьеры, третьи посещают музеи, кого-то можно встретить на спортплощадках. А какие места силы у Владислава Лисовца?

Владислав Лисовец: "Если я чувствую истощение, я должен пойти погулять или съездить к знакомым"

"Самая главная сила — это сами люди. И ничего не может быть более вдохновляющего, чем человек: его поведение, манера одеваться, то, что он создает. Например, ту же музыку, — поясняет Владислав.

— Если же я чувствую истощение, я должен пойти погулять или съездить к друзьям и знакомым, где соберутся самые модные и креативные. Будем честными, на улице не слишком вдохновляющая картина.

Люди у нас все-таки обычно одеваются скромно. И именно походы на показы мод, куда приходят личности смелые, да я и сам экспериментирую, вдохновляют меня. Ну а самое главное вдохновение — это, конечно, музыка, которую все равно создают люди".

Владислав Лисовец. Фото: Global Look Press

Владислав Лисовец: "В поездках появляются и желания сексуального характера, и любовь к жизни, и желание улыбаться"

— По вашему телеграм-каналу можно понять, что вы любите и выставки…

— Да. Я хожу на все хорошие выставки, которые проходят в Москве. Благо, меня приглашают, знают, что я любитель особенно молодого современного искусства.

Потому что именно там ты чувствуешь свежую струю, энергию, отсутствие нафталина и вот этот молодежный вайб. Именно на такой выставке я побывал в пятницу. Там на трех этажах расположились художники, приходят их друзья. И это невероятно свободные, незашоренные люди.

И, конечно, поездки: на море, на шоппинг, просто погулять. Наверное, без них я просто не смогу жить. Да и вообще в любой ситуации всех спасают поездки. Они могут вернуть на место любую семью. Ведь в поездках появляются и желания сексуального характера, и любовь к жизни, и желание улыбаться.

— А в какие города и страны вы любите путешествовать?

- Для всей творческой интеллигенции России, Советского Союза, дореволюционной России Париж — это тот город, который вдохновлял всех. Это то, из чего складываются мои образы и вдохновение.

Плюс, конечно, важны климат и места, где ты бываешь и живешь. В Европе, как мне кажется, я одеваюсь еще более интересно, потому что там теплее, особенно зимой.

У нас все-таки люди одеваются обыденно. И на их фоне ты выделяешься и можешь смотреться чуть-чуть странно. Хотя и там личностей со странностями достаточно.

Владислав Лисовец. Фото: Global Look Press

Владислав Лисовец: "Я нравлюсь бабулькам в Париже"

— Вы начали разговор с того, что главный источник вдохновения для вас — люди…

— Меня очень вдохновляют взрослые люди, не буду называть их старыми. Но я очень люблю смотреть на бабушек и дедушек. И когда ты видишь то, с каким спокойствием и достоинством они держатся, ты понимаешь, что жизнь прекрасна в любом возрасте. И в 80 лет можно стать счастливым человеком и обрести душевную гармонию.

Мы все время за чем-то гонимся. А преклонный возраст хорош тем, что ты можешь наслаждаться всем, что ты приобрел за всю жизнь. Поэтому в Европе я могу долго сидеть в кафе и смотреть на взрослых людей. Особенно за теми, кто за собой ухаживает.

Но и у нас на Сретенке живут две женщины, которым я постоянно делаю комплименты. С каким невероятным достоинством они несут себя! Это такая стать, интеллигентность!

В Европе я стесняюсь делать комплименты, все-таки другая культура и народ. Но там, кстати, бабушки делают комплименты мне. Почему-то я им очень нравлюсь, особенно бабулькам в Париже. "Magnifique" — это любимое их слово.

Или очень интересен какой-нибудь дедушка в пальто. Это та интеллигентность, культура, чистота во внешнем виде, которую мы теряем. Потому что проще одеться в джинсы и пуховик, не надо тратить лишнее время.

А вот взрослые люди еще носят пальто, кепки, элегантную обувь. И вот это другой вайб. Это дает вдохновение, поэтому я могу подойти к ним и сказать что-то приятное. Бабулька улыбнется. А с некоторыми я даже могу сфотографироваться. Ведь это настолько красиво…

А вы согласны с Владиславом Лисовцом? Делитесь в комментариях!

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также