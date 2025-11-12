Владислав Лисовец: "В Европе бабушки делают комплименты мне"

Известный стилист Владислав Лисовец признается, что его вдохновляют пожилые люди. А бабушки в Европе нередко делают ему комплименты. Вообще, Владислава воспламеняют любые поездки, где он может познакомиться с интересными личностями. Об этом стилист рассказал корреспондентам Teleprogramma.org.
Наше издание знакомит читателей с любимыми местами отечественных селебрити. Одни любят прогулки по московским усадьбам, другие не пропускают театральные премьеры, третьи посещают музеи, кого-то можно встретить на спортплощадках. А какие места силы у Владислава Лисовца?
Владислав Лисовец: "Если я чувствую истощение, я должен пойти погулять или съездить к знакомым"
"Самая главная сила — это сами люди. И ничего не может быть более вдохновляющего, чем человек: его поведение, манера одеваться, то, что он создает. Например, ту же музыку, — поясняет Владислав.
— Если же я чувствую истощение, я должен пойти погулять или съездить к друзьям и знакомым, где соберутся самые модные и креативные. Будем честными, на улице не слишком вдохновляющая картина.
Люди у нас все-таки обычно одеваются скромно. И именно походы на показы мод, куда приходят личности смелые, да я и сам экспериментирую, вдохновляют меня. Ну а самое главное вдохновение — это, конечно, музыка, которую все равно создают люди".
Владислав Лисовец. Фото: Global Look Press
Владислав Лисовец: "В поездках появляются и желания сексуального характера, и любовь к жизни, и желание улыбаться"
— По вашему телеграм-каналу можно понять, что вы любите и выставки…
— Да. Я хожу на все хорошие выставки, которые проходят в Москве. Благо, меня приглашают, знают, что я любитель особенно молодого современного искусства.
Потому что именно там ты чувствуешь свежую струю, энергию, отсутствие нафталина и вот этот молодежный вайб. Именно на такой выставке я побывал в пятницу. Там на трех этажах расположились художники, приходят их друзья. И это невероятно свободные, незашоренные люди.
И, конечно, поездки: на море, на шоппинг, просто погулять. Наверное, без них я просто не смогу жить. Да и вообще в любой ситуации всех спасают поездки. Они могут вернуть на место любую семью. Ведь в поездках появляются и желания сексуального характера, и любовь к жизни, и желание улыбаться.
— А в какие города и страны вы любите путешествовать?
- Для всей творческой интеллигенции России, Советского Союза, дореволюционной России Париж — это тот город, который вдохновлял всех. Это то, из чего складываются мои образы и вдохновение.
Плюс, конечно, важны климат и места, где ты бываешь и живешь. В Европе, как мне кажется, я одеваюсь еще более интересно, потому что там теплее, особенно зимой.
У нас все-таки люди одеваются обыденно. И на их фоне ты выделяешься и можешь смотреться чуть-чуть странно. Хотя и там личностей со странностями достаточно.
Владислав Лисовец. Фото: Global Look Press
Владислав Лисовец: "Я нравлюсь бабулькам в Париже"
— Вы начали разговор с того, что главный источник вдохновения для вас — люди…
— Меня очень вдохновляют взрослые люди, не буду называть их старыми. Но я очень люблю смотреть на бабушек и дедушек. И когда ты видишь то, с каким спокойствием и достоинством они держатся, ты понимаешь, что жизнь прекрасна в любом возрасте. И в 80 лет можно стать счастливым человеком и обрести душевную гармонию.
Мы все время за чем-то гонимся. А преклонный возраст хорош тем, что ты можешь наслаждаться всем, что ты приобрел за всю жизнь. Поэтому в Европе я могу долго сидеть в кафе и смотреть на взрослых людей. Особенно за теми, кто за собой ухаживает.
Но и у нас на Сретенке живут две женщины, которым я постоянно делаю комплименты. С каким невероятным достоинством они несут себя! Это такая стать, интеллигентность!
В Европе я стесняюсь делать комплименты, все-таки другая культура и народ. Но там, кстати, бабушки делают комплименты мне. Почему-то я им очень нравлюсь, особенно бабулькам в Париже. "Magnifique" — это любимое их слово.
Или очень интересен какой-нибудь дедушка в пальто. Это та интеллигентность, культура, чистота во внешнем виде, которую мы теряем. Потому что проще одеться в джинсы и пуховик, не надо тратить лишнее время.
А вот взрослые люди еще носят пальто, кепки, элегантную обувь. И вот это другой вайб. Это дает вдохновение, поэтому я могу подойти к ним и сказать что-то приятное. Бабулька улыбнется. А с некоторыми я даже могу сфотографироваться. Ведь это настолько красиво…
