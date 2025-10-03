Виталина Цымбалюк-Романовская об Армене Джигарханяне: "В дни рождения сидел дома и закрывался"

3 октября исполняется 90 лет со дня рождения выдающегося актера Армена Джигарханяна. На его счету сотни ролей в кино, а в народе одно время ходила шуточная эпиграмма Валентина Гафта: "Гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где играл Джигарханян".

Но последние годы общественность больше говорила не о ролях Армена Борисовича, а о его браке с молодой пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Виталина была на 44 года моложе мэтра.

История любви и ее потери Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской

Впервые Джигарханян увидел будущую супругу, когда той было 15 лет. Виталина являлась поклонницей актера: смотрела все фильмы с его участием, посещала спектакли и читала интервью. Но тогда он, конечно, не обратил на нее внимания — к любви фанаток артист давно привык и относился равнодушно.

Но спустя шесть лет все изменилось. Виталина Цымбалюк-Романовская передала актеру через приятельницу записку со своим телефоном. Он позвонил девушке и пригласил на чашечку чая перед спектаклем. Впоследствии Виталина признавалась, что Армен Джигарханян стал ее первым мужчиной в 21 год.

Они фактически жили в гражданском браке около 15 лет. Тогда Армен Джигарханян был женат на Татьяне Власовой. Но поскольку женщина большую часть времени проводила в Америке, влюбленные могли беспрепятственно наслаждаться общением друг с другом.

А еще пианистка выхаживала возлюбленного, когда он оказывался на больничной койке.