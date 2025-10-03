Виталина Цымбалюк-Романовская об Армене Джигарханяне: "В дни рождения сидел дома и закрывался"

3 октября исполняется 90 лет со дня рождения выдающегося актера Армена Джигарханяна. На его счету сотни ролей в кино, а в народе одно время ходила шуточная эпиграмма Валентина Гафта: "Гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где играл Джигарханян".
Но последние годы общественность больше говорила не о ролях Армена Борисовича, а о его браке с молодой пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Виталина была на 44 года моложе мэтра.
История любви и ее потери Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской
Впервые Джигарханян увидел будущую супругу, когда той было 15 лет. Виталина являлась поклонницей актера: смотрела все фильмы с его участием, посещала спектакли и читала интервью. Но тогда он, конечно, не обратил на нее внимания — к любви фанаток артист давно привык и относился равнодушно.
Но спустя шесть лет все изменилось. Виталина Цымбалюк-Романовская передала актеру через приятельницу записку со своим телефоном. Он позвонил девушке и пригласил на чашечку чая перед спектаклем. Впоследствии Виталина признавалась, что Армен Джигарханян стал ее первым мужчиной в 21 год.
Они фактически жили в гражданском браке около 15 лет. Тогда Армен Джигарханян был женат на Татьяне Власовой. Но поскольку женщина большую часть времени проводила в Америке, влюбленные могли беспрепятственно наслаждаться общением друг с другом.
А еще пианистка выхаживала возлюбленного, когда он оказывался на больничной койке.
Виталина Цымбалюк-Романовская и Армен Джигарханян. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
В 2016 году актер развелся с Татьяной Власовой и женился на Виталине. Но идиллия закончилась быстро. В 2017 году Армен Борисович обвинил жену в финансовых махинациях, в том, что она оформила на себя все имущество.
Цымбалюк-Романовская же уверяла, что Джигарханян болен и на него оказывают влияние не чистые на руку люди. В ноябре 2017 года супруги развелись.
Одно время пианистка посещала разные ток-шоу, где излагала свою версию событий. Теперь же она практически не появляется в медиапространстве, а тихо-мирно живет со своей дочерью Викторией. Девочка появилась на свет в апреле этого года.
Виталина Цымбалюк-Романовская: "Перед тем, как Армена Борисовича не стало, он мне приснился"
Однако накануне юбилейной даты Teleprogramma.org все же решила узнать у Виталины Цымбалюк-Романовской, вспоминает ли она Армена Джигарханяна, и как актер отмечал свои дни рождения.
— Виталина, как проведете это 3 октября?
— Я не хочу об этом говорить. Причем здесь я…
— Но вы, может, ходите на кладбище, все же вспоминаете Армена Джигарханяна…
— Нет, на кладбище не хожу, хотя вспоминаю.
— А как актер обычно отмечал свои дни рождения? Шумно, весело?
— Армен Борисович очень не любил их и не отмечал. Он дома сидел и закрывался. Поэтому если мы хотели отметить юбилей, он назначал какой-то другой день.
Я приблизительно также отношусь к праздникам. Армен Борисович меня так научил или это похожее отношение.
— А что вы ему обычно дарили в эти дни?
— Вы меня сейчас заставляете вспоминать какие-то мелочи. Мне кажется, это вообще не имеет значения в данном случае.
Когда человека нет, нужно вспоминать о том, что он делал. А мои личные эмоции и воспоминания не имеют отношения к юбилею. Это все-таки официальная дата и нужно вспоминать фильмы Армена Джигарханяна, поскольку спектакли мало кто видел.
Их смотрело только старшее поколение. Я имею в виду хорошие спектакли, которые шли в пик его карьеры в Театре Маяковского. В основном это было в 70–80-е годы — расцвет его творчества.
Молодое поколение иногда не знает, кто это и уже не смотрит эти старые фильмы. Но поскольку человек всю жизнь посвятил театру и кино, хотелось бы, чтобы о нем помнили как о великом актере.
— Вам снится Армен Джигарханян?
— Перед тем как Армена Борисовича не стало, он мне приснился. А последнее время — нет. Но это, наверное, и хорошо.
