Весна-2026: Караулова в легинсах со штрипками, а Бородина в мехах и перьях

Вместе со звездами представляем шесть модных образов на разные случаи жизни - для мартовских прогулок и различных мероприятий.
Татьяна Куртукова оделась во все модное сразу. Чтобы быть стильной, теперь не нужно оголяться, женственность раскрывается через вещи, которые похожи на произведения искусства. Они вызывают эмоции и интерес. Интересные принты, вышивка или узоры из камней, сложные текстуры и формы - все это заставляет рассматривать обновки, любоваться ими. Татьяна демонстрирует сложно-сочиненный наряд уверенной в себе артистки. Ярко! Сложно! Нарядно! Головной убор (кокошник, кепи, шляпка) - актуальный женский аксессуар.
Кокошники в разных вариациях подойдут и к нарядному платью на вечер, как у Куртуковой, и к джинсам - для похода на концерт, девичник, день рождения, в кафе.
Фото: личная страница Юлианны Карауловой в социальной сети
Юлианна Караулова летящей походкой врывается в первую неделю марта в легинсах со штрипками (перемычками). Телеведущая сочетает их с лодочками на шпильке и блузой, стирая любые связи легинсов со спортивным стилем. Изначально похожие брюки предназначались для верховой езды - "перетяжки" удерживали штанины. Теперь эта деталь, зафиксированная на стопе, делает образ ультрамодным. Если раньше перчатки были практичным аксессуаром, то теперь они еще и инструмент для создания стильного образа. Самые актуальные перчатки весны - из красной кожи.
Фото: личная страница Стефании Маликовой в социальной сети
Стефания Маликова нарядилась так, что глаз не отвести. Если учесть, что офис тоже может быть местом знакомств, то иногда и на работу можно приходить такой красивой. Всегда можно найти отговорку в духе героя фильма «Самая обаятельная и привлекательная», который заночевал у друга в Доме колхозника и не успел переодеться, пришел нарядный. Стефания примерила платье-жакет. Это универсальная вещь, которая подойдет на все торжественные случаи: от переговоров до премьеры в Большом театре. Такая актуальная модель платья объединяет строгий крой и женственный силуэт. Ее можно назвать лучшей инвестицией в весенне-осенний гардероб. Модные фишки - акцентные плечи, красный цвет. Также уверенно носят оранжевый, оливковый, фиолетовый, ярко-зеленый, белый.
Фото: личная страница Ксении Бородиной в социальной сети
Ксения Бородина напоминает: мех и перья остаются в тренде не только для вечерних выходов, но и для работы. Этот декоративный элемент может "поселиться" где угодно, но чаще всего - на рукавах, воротнике, по краю изделия. Если решите "опериться", то имейте в виду: на самом пике моды не просто бахрома или перья, а декор в виде пышных астр. А сумочка на весну может быть, например, в виде эко-травы.
Фото: личная страница Екатерины Волковой в социальной сети
Екатерина Волкова знает, что пока рано надевать плащи - самый модный верх нового сезона. Поэтому для длительных пеших прогулок актриса выбирает утепленный вариант. Стильно, удобно, ни единого шанса замерзнуть! Короткая куртка с поясом, экомехом и стеганые брюки из одинаковой плащовки - топ-парочка для длительных пеших прогулок.
Фото: личная страница Ляйсан Утяшевой в социальной сети
Ляйсан Утяшева демонстрирует самые модные брюки весны и лета - баллоны. Теперь носят такие широкие брюки баллоны или алладины. Баллоны - узкие на уровне талии и лодыжек и очень широкие по остальной длине. Алладины - зауженные к низу шаровары. Такие удобные брюки рекомендуем носить с таким же легким верхом - жилетами, топами. Или стилизовать с материалом-антагонистом - курткой или пиджаком из экокожи.