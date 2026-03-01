Весна-2026: Караулова в легинсах со штрипками, а Бородина в мехах и перьях

Вместе со звездами представляем шесть модных образов на разные случаи жизни - для мартовских прогулок и различных мероприятий.

Татьяна Куртукова оделась во все модное сразу. Чтобы быть стильной, теперь не нужно оголяться, женственность раскрывается через вещи, которые похожи на произведения искусства. Они вызывают эмоции и интерес. Интересные принты, вышивка или узоры из камней, сложные текстуры и формы - все это заставляет рассматривать обновки, любоваться ими. Татьяна демонстрирует сложно-сочиненный наряд уверенной в себе артистки. Ярко! Сложно! Нарядно! Головной убор (кокошник, кепи, шляпка) - актуальный женский аксессуар.

Кокошники в разных вариациях подойдут и к нарядному платью на вечер, как у Куртуковой, и к джинсам - для похода на концерт, девичник, день рождения, в кафе.