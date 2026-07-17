Вечная любовь Юрия Николаева и Элеоноры: поездка в ЗАГС на цементовозе, борьба с раком и почему у супругов не было детей

Не стало Элеоноры Николаевой (Гравис). Она покинула этот мир спустя восемь месяцев после ухода мужа – знаменитого телеведущего Юрия Николаева. Причем покинула тайно, словно не привлекая внимания к своей личности.

Элеонора умерла 12 июля, но журналистам никто ничего не сказал. Будто любимая женщина Юрия Николаева не хотела, чтобы представители прессы вновь обсуждали их отношения. (Но это же неизбежно).

А при жизни Элеонора Гравис, смею предположить, хотела только одного – быть всегда рядом с любимым человеком.

Как сказали в окружении этой семьи: «Не смогла жить без своей половинки».

Знакомство Юрия Николаева и его Элеоноры

Элеонора была сестрой друга Юрия Николаева Рональда Грависа, и парень знал ее с детства. В семнадцать лет он, конечно, не замечал четырнадцатилетнюю девочку.

Все переменилось после неожиданной встречи в троллейбусе — как раз когда Элеонора заканчивала школу. Юрия поразили ее тонкая фигура и вьющиеся волосы.

В детстве Элеонора уже была немного влюблена в Николаева, но со временем это чувство угасло. И та случайная встреча в автобусе полностью изменила ее жизнь, разбудив давно забытые эмоции.

Чтобы показать, что их свидание не последнее, молодые люди обменялись часами. Девушка только переживала, как бы ее строгая мать не заметила на руке дочери мужские часы.

Как влюбленные поехали в ЗАГС на цементовозе

Отношения крепли: они стали встречаться, полюбили друг друга и поженились. Не дождавшись от Юрия решительного шага, девушка сама перехватила инициативу: взяла его под руку, остановила первую попавшуюся машину — это оказался цементовоз — и поехала в ЗАГС.

Спустя много лет Николаев с теплотой вспоминал, как Ляля привезла его на цементовозе к той двери, за которой началась их счастливая жизнь.

Как и у многих, их путь не был легким: они переехали из комнаты в общежитии в Бибирево, потом на улицу Кондратюка. Ведущий отмечал, что времена выдались разные, и денег порой не хватало ни на что.

В апреле 1975 года пара сыграла скромную свадьбу. Как вспоминал Николаев, гостям даже пришлось скинуться на шампанское, поскольку у жениха просто не было денег на дорогой напиток. Вскоре все вокруг поняли: Элеонора сделала правильный выбор.

В том же году Юрий Александрович стал диктором Центрального телевидения и начал вести программу «Вперед, мальчишки!», а затем и знаменитую «Утреннюю почту».

Они были полной противоположностью друг друга: вода и камень, цветы и проза, лед и пламень. Пылкий и порой несдержанный Николаев — и спокойная, уравновешенная Гравис.

Когда он выходил из себя, она не спорила, а просто замыкалась в себе. Ее молчание становилось щитом, который она опускала только после того, как страсти утихали.

Тогда она возвращалась к разговору, будто перелистывала страницу. В такие минуты Юрий Николаев сравнивал её то с Феликсом Дзержинским, то с Маргарет Тэтчер.

Элеонора всегда была рядом с мужем — помогала готовить программы и неизменно сопровождала его на съемках.

К его славе она относилась с удивительным спокойствием. Особенно ярко это проявилось, когда одна настойчивая поклонница явилась к ним с чемоданом и потребовала, чтобы ей «уступили» Юрия.

Элеонора же с достоинством ответила: ее муж давно уже обрел свое счастье и ни в ком больше не нуждается.