Вдова и дети Градского лишатся части имущества: последние новости громкого дела

Народный артист России Александр Градский умер 4 года назад. Суды за его наследство все еще продолжаются.
Суд да дело
Год назад суд разделил имущество Александра Градского между пятью наследниками. Наследники первой очереди - вдова артиста 40-летняя Марина Градская (Коташенко) и их с артистом дети - 10-летний Саша и 6-летний Иван, а также дети звезды от третьего брака с Ольгой Градской (Фартышевой) - 44-летний Даниил и 39-летняя Мария. Старшие дети не искали общий язык с четвертой женой отца Мариной Градской при жизни отца. А после его смерти Даниил и Мария остались недовольны, что получили меньше, так как их двое, а других наследников трое - вдова Марина и ее дети.
Старшие дети маэстро Даниил и Мария с родителями. Фото: Евгения Гусева/"КП"
Этой осенью случился прецедент, который, вероятно, в будущем будут использовать в качестве судебной практики. 63-летняя Ольга Градская (была в браке с артистом с 1980 по 2001 год) решила тоже претендовать на часть имущества бывшего мужа - на половину нажитого за годы брака. Обосновала это так: после развода с Александром Градским совместно нажитое с ним имущество не делила, так как при жизни бывший муж помогал ей финансово.
С Мариной Коташенко маэстро прожил почти 18 лет, они воспитывали двух сыновей. Александр Градский зарегистрировал брак с матерью младших детей чуть более чем за месяц до своей смерти. Артист тогда уже плохо себя чувствовал, решил позаботиться, чтобы мать его детей стала официально его женой. При этом Градский почти до самой смерти снимался в шоу "Голос" 12+: Александра Борисовича привозили на медицинских носилках, перекладывали в кресло, снимали выпуск и снова погружали обратно. Ноги у Градского болели после перенесенного ковида. Тогда и женился - церемония заключения брака была выездной.
Все заново
При жизни артист обеспечил всех детей квартирами, помогал всем наследникам деньгами. Причина смерти Александра Борисовича - осложнения после инсульта. Сплетничали, что Градский последнее время жил в квартире в центре Москвы, а Марина с детьми в подмосковном доме, воссоединялась семья в выходные. Так было удобнее - у маэстро в городе была работа.
Первоначально все суды отказывали в иске третьей жене артиста Ольге Градской. Так как срок давности по разделу совместно нажитого имущества супругов - три года после развода.
Бывшая жена Ольга Градская в квартире Александра Борисовича в Козицком переулке. Это одна из квартир маэстро в центре - сколько их всего, не разглашается. Фото: кадр из передачи "Малахов"/канал "Россия 1"
Но этой осенью суд апелляционной инстанции признал право Ольги Градской на ее супружескую долю. Таким образом, Ольга Семеновна получит половину совместно нажитого имущества в браке, а также имущества, купленного за нажитые в браке деньги. И это имущество нельзя делить между другими пятью наследниками - его просто извлекают из наследственной массы и отдают третьей жене маэстро. Юридически Ольга Градская не стала наследницей, но свою супружескую долю получит. Теперь все будут делить заново. И уже очевидно: в итоге у старших детей мэтра с их мамой окажется больше имущества, чем у вдовы с несовершеннолетними детьми.
Тем временем в разгаре еще один суд. Старшие дети Градского обжалуют решение кассационного суда, признавшего украденные у вдовы певца деньги частью наследственной массы. Даниил Градский нередко высказывается негативно о вдове; из свежего ноябрьского:
"Отвечать за уменьшение наследственной массы перед наследниками должен тот человек, который эту массу уменьшил, а именно - Марина Коташенко. А не тот, кто у нее что-то там украл. Украла у нас она".
Речь о ЧП: в 2022 году вдову ограбили - пришлось отдать наличку, хранящуюся в доме, а это почти 100 млн руб. Одного из преступников посадили на 8 лет, деньги и других грабителей пока не нашли.
Что делят?
Год назад имущество поделили так
Вдова Марина Градская и двое несовершеннолетних детей Александра Градского получили:
1. Дом в закрытом элитном поселке Подмосковья в Наро-Фоминском районе площадью 1172 кв. м.
2. Нежилые помещения в центре Москвы площадью 600 кв. м. Александр Градский был худруком государственного театрально-концертного учреждения, поэтому подавал декларации. Там и числились данные объекты недвижимости, обозначенные как «часть здания», - общей площадью 600 кв. м. Речь о недвижимости в центре Москвы в доме, где раньше был магазин «Елисеевский»: там артист выкупил почти этаж - есть квартира и площади, которые сдаются под офисы. И помещение на Никитском бульваре.
3. Участки земли в Подмосковье площадью 4700 кв. м.
Старшие дети артиста Даниил и Мария Градские получили:
Этот дом Градского в Новоглаголеве отошел старшим детям. Фото: Руслан Вороной/Экспресс газета
1. Дом в закрытом элитном поселке Подмосковья в Наро-Фоминском районе площадью 1533 кв. м.
2. Участки земли в Подмосковье площадью около 4000 кв. м.
3. Квартира в Москве. Предположительно, в московской высотке жилого комплекса на Мосфильмовской.
Сколько денег было на счетах Александра Градского, не афишируют, но, вероятно, суммы большие. Кроме того, наследники получают деньги за владение авторскими правами на музыкальные произведения Александра Градского - он написал более двух сотен песен, рок-оперы. Теперь все это наследство будут перераспределять заново.