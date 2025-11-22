Вдова и дети Градского лишатся части имущества: последние новости громкого дела

Этой осенью случился прецедент, который, вероятно, в будущем будут использовать в качестве судебной практики. 63-летняя Ольга Градская (была в браке с артистом с 1980 по 2001 год) решила тоже претендовать на часть имущества бывшего мужа - на половину нажитого за годы брака. Обосновала это так: после развода с Александром Градским совместно нажитое с ним имущество не делила, так как при жизни бывший муж помогал ей финансово.

С Мариной Коташенко маэстро прожил почти 18 лет, они воспитывали двух сыновей. Александр Градский зарегистрировал брак с матерью младших детей чуть более чем за месяц до своей смерти. Артист тогда уже плохо себя чувствовал, решил позаботиться, чтобы мать его детей стала официально его женой. При этом Градский почти до самой смерти снимался в шоу "Голос" 12+: Александра Борисовича привозили на медицинских носилках, перекладывали в кресло, снимали выпуск и снова погружали обратно. Ноги у Градского болели после перенесенного ковида. Тогда и женился - церемония заключения брака была выездной.

Все заново

При жизни артист обеспечил всех детей квартирами, помогал всем наследникам деньгами. Причина смерти Александра Борисовича - осложнения после инсульта. Сплетничали, что Градский последнее время жил в квартире в центре Москвы, а Марина с детьми в подмосковном доме, воссоединялась семья в выходные. Так было удобнее - у маэстро в городе была работа.

Первоначально все суды отказывали в иске третьей жене артиста Ольге Градской. Так как срок давности по разделу совместно нажитого имущества супругов - три года после развода.