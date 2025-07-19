Василию Ливанову – 90! Чуть не утонул в ледяной воде и как стал Шерлоком Холмсом

Изящество манер, благородство жеста, возведенная в абсолют интеллигентность, меланхоличная лиричность и незабываемый смех - это все он, неповторимый Василий Ливанов, обладатель Почетного ордена Британской империи (конечно, за роль Шерлока Холмса) и стопроцентно узнаваемого каждым советским ребенком хриплого сухого баритона ("А я тебе говорю: нереви!").
19 июля всенародно любимый артист, представитель именитой династии, отмечает 90 лет. И "Телепрограмма", восхищаясь талантом и масштабом личности Василия Борисовича, поздравляет с большой датой народного артиста РСФСР фотоальбомом памяти и благодарности.
Фото: личный архив семьи Ливановых
Отец Василия Ливанова был если не большим актером, то уж точно не уступал нынешней популярности и уровню дарования сына. Борис Ливанов - народный артист СССР, пятикратный (!) обладатель Сталинской премии и лауреат Госпремии СССР, позволявший себе быть беспартийным даже в 30-е и шутить по этому поводу с «вождем народов» в личных разговорах. Мог ли у него родиться другой сын?
Фото: кадр из фильма
До блестящих ролей в кино Василий Борисович вообще-то работал режиссером и сценаристом («Синяя птица») на киностудии "Союзмультфильм" (и виртуозно рисовал карикатуры): например, ставил анимационный мюзикл "По следам бременских музыкантов". А еще в 1960 - 1970-х подарил уникальный и пронзительно добрый голос трем сотням мультипликационных персонажей, в числе которых Громозека, Карлсон, Дядюшка Ау, крокодил Гена, Удав и так далее.
Особый тембр голоса, по легенде, Ливанов заработал на съемках картины "Неотправленное письмо" (1960, см. фото), когда по настоянию режиссера Михаила Калатозова озвучивал зимнюю сцену натурального пожара в тайге на лютом морозе, играя геолога: две недели молчал по наказу врача, а потом как захрипел! На тех же самых съемках чуть не утонул в ледяной воде Иннокентий Смоктуновский. Вот это был реализм кино...
Фото: кадр из фильма
Военный фильм "Мне было 19" (1968, см. фото), где Ливанов сыграл роль парламентера, включен в список 100 важнейших лент немецкого кино. Великую Отечественную маленький москвич Вася провел в эвакуации и на всю оставшуюся жизнь остался ребенком войны.
- Да, я ребенок войны и первые месяцы Великой Отечественной помню, - вспоминал артист. - Мне семь лет, мы с мамой и сестрой плывем на маленьком пароходике по Волге. Семьи артистов МХАТа тогда должны были эвакуировать в Мордовию, но друг отца, поэт и авиатор Василий Каменский, позвал нас к себе - у него был дом в деревне под Пермью (тогда - Молотовом). Наш пароходик бомбил фашист. Хотя я претерпел значительно меньше страданий, чем многие другие дети времен войны. Мы, военное поколение, обладаем важным знанием - что такое справедливость и что такое любовь к Родине.
Фото: Александр Бойко/"КП"
Серия фильмов о Шерлоке Холмсе стала визитной карточкой Василия Борисовича - совсем недавно сериалу о приключениях сыщика исполнилось 45 лет. И примерно каждый советский гражданин знает, что именно эта версия экранизации - особенно главная роль Ливанова - считается эталонной (при всем уважении к Бенедикту Камбербэтчу, который, о боги, родился в один день с советским артистом!).
Но мало кто знает, что съемки детектива проходили очень не гладко. Утверждать на главную роль собирались Александра Кайдановского или Сергея Юрского. Но сыграл все же Ливанов, прочитавший цикл Артура Конан Дойла в 14 лет и заболевший идеей стать Шерлоком. Материализовать идею помог режиссер Игорь Масленников, с которым Ливанов впоследствии рассорился из-за чиновников ельцинского аппарата.
- Произошла, считаю, просто безнравственная вещь, - с горечью вспоминал актер. - В то время когда Соломин попал в больницу, сериал был представлен на Госпремию. И если бы Виталий узнал об этом, быть может, это придало бы ему какие-то дополнительные силы. Но тогда волевым решением тогдашнего главы Администрации президента Волошина эта премия почему-то была у нас отобрана и отдана Масленникову.
С довольно странной формулировкой: «за вклад в телевидение». Используя служебное положение, Волошин заявил: эта премия государственная, поэтому решать, кто ее достоин, должны чиновники. Думаю, о таком развитии событий Масленников знал, но никому ничего не сказал. После этого наши отношения разладились.
И все же художественное произведение все они создали выдающееся. Памятник Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону в исполнении Василия Ливанова и Виталия Соломина красуется перед зданием британского посольства на Смоленской набережной.
Фото: Евгения Гусева/"КП"
В первом браке с Алиной Энгельгардт у артиста родилась дочь Анастасия (62 года), которая стала скульптором. Второй супругой актера стала мультипликатор Елена Балабанова (см. фото), родившая ему двоих сыновей: Бориса (51 год) и Николая (41 год).
А еще у счастливого деда Василия Борисовича растут три внучки и один внук. Несмотря на множество слухов об ухудшении здоровья пожилого артиста в последнее время, Елена продолжает быть рядом с мужем, поддерживать его во всем и опровергать многочисленные слухи, называя их "атакой лживых сведений". Вот и "Телепрограмма", присоединяясь к поздравлениям, искренне желает, чтобы все новости про болячки юбиляра оказались лишь досужими домыслами!