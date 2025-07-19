Василию Ливанову – 90! Чуть не утонул в ледяной воде и как стал Шерлоком Холмсом

Серия фильмов о Шерлоке Холмсе стала визитной карточкой Василия Борисовича - совсем недавно сериалу о приключениях сыщика исполнилось 45 лет. И примерно каждый советский гражданин знает, что именно эта версия экранизации - особенно главная роль Ливанова - считается эталонной (при всем уважении к Бенедикту Камбербэтчу, который, о боги, родился в один день с советским артистом!).

Но мало кто знает, что съемки детектива проходили очень не гладко. Утверждать на главную роль собирались Александра Кайдановского или Сергея Юрского. Но сыграл все же Ливанов, прочитавший цикл Артура Конан Дойла в 14 лет и заболевший идеей стать Шерлоком. Материализовать идею помог режиссер Игорь Масленников, с которым Ливанов впоследствии рассорился из-за чиновников ельцинского аппарата.

- Произошла, считаю, просто безнравственная вещь, - с горечью вспоминал актер. - В то время когда Соломин попал в больницу, сериал был представлен на Госпремию. И если бы Виталий узнал об этом, быть может, это придало бы ему какие-то дополнительные силы. Но тогда волевым решением тогдашнего главы Администрации президента Волошина эта премия почему-то была у нас отобрана и отдана Масленникову. С довольно странной формулировкой: «за вклад в телевидение». Используя служебное положение, Волошин заявил: эта премия государственная, поэтому решать, кто ее достоин, должны чиновники. Думаю, о таком развитии событий Масленников знал, но никому ничего не сказал. После этого наши отношения разладились.

И все же художественное произведение все они создали выдающееся. Памятник Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону в исполнении Василия Ливанова и Виталия Соломина красуется перед зданием британского посольства на Смоленской набережной.