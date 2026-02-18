Василий Смольный об отношениях с Полиной Дибровой на "Тайном миллионере": "Между нами была "физика"

На канале СТС стартовало реалити-шоу "Тайный миллионер". Ведущим проекта является актер Сергей Бурунов.
Правила и участники шоу "Тайный миллионер"
В шоу принимают участие юмористка, актриса Светлана Листова, актер и ведущий, харизматичный Владимир Тишко, актриса и блогер Карина Мурашкина, певица, экс-солистка группы "Тутси" Анастасия Крайнова, юморист Александр Волохов, певица Алина Астровская, комик Михаил Стогниенко, актер и режиссер Александр Касаткин, фитнес-блогер Василий Смольный. А еще звездой программы стала модель Полина Диброва.
По замыслу проекта один из игроков получает в свое ведение золотой слиток. И становится тем самым тайным миллионером. А другие участники должны вычислить этого человека. Он может выдать себя тем, что саботирует наказы авторов испытаний, а также выполняет тайные поручения ведущего.
Поэтому те люди, которые проваливают задания, а также совершают какие-то странные, на взгляд команды, действия, автоматически попадают под подозрение.
С первого же выпуска авторы игры раскрыли, кто именно является тайным обладателем золотого слитка. Им стал юморист Александр Волохов. И в первой серии ему поручили налить немного вина в бокалы всех участников.
Чтобы не вызывать лишних подозрений, Александр объявил своим коллегам, что хотел бы произнести тост в их честь и сказать каждому из них пару ласковых слов. На протяжении пары юмористов отвешивал комплименты другим игрокам.
Самой загадочной участницей реалити Александр назвал Полину Диброву.
Василий Смольный (на фото первый слева), Полина Диброва и другие участники на пресс-завтраке шоу "Тайный миллионер". Фото: телеканал СТС
Что на самом деле происходило между Полиной Дибровой и Василием Смольным
Вообще, в первой серии уже потихоньку начали распределяться роли в шоу. Анастасия Крайнова – интриганка, Светлана Листова – "отличница", которая вынуждена постоянно отбиваться от обвинений окружающих, Александр Волохов – милый весельчак.
Интереснее всего, на мой взгляд, может быть, в этом есть и доля женской симпатии, наблюдать за Владимиром Тишко. Это очень яркий, эксцентричный человек, этакий "энерджайзер", который заряжает всех своей искрометностью и оптимизмом. Неудивительно, что когда-то он крутил романы с такими красотками, как ведущая Анфиса Чехова, модель Эмилия Вишневская, экстрасенс Дарья Миронова.
Но и он же то и дело вступает в конфликты с окружающими, не в силах обуздать свою ту самую неиссякаемую энергию. Кстати, эта эксцентрика и дала повод другим участникам думать, что Владимир и есть тот самый тайный миллионер.
Но самый большой сюрприз для зрителей организаторы шоу подготовили в эпизодах, связанных с Полиной Дибровой. Еще перед стартом реалити в Сеть утекли кадры (а может, намеренно?), где Полина флиртовала с фитнес-блогером Василием Смольным.
"Полиночка, выглядишь божественно. Выйдешь за меня замуж?", - с игривой интонацией спрашивал Полину Василий.
Роман Товстик, узнав об этой истории, конечно, ревновал Полину. Ведь повод-то есть...Тем более оба мужчины одного типажа - лысые и брутальные. Как говорится, чем канал СТС не шутит...
"Роман уже напрягся, когда я сказала, что мне тут роман пророчат", — призналась Полина изданию "Стархит".
Возможно, искра между ними действительно пробежала... На эти мысли автора этих строк натолкнуло и общение между Полиной и Василием на пресс-завтраке, посвященном выходу шоу "Тайный миллионер". Как-то загадочно они улыбались друг другу...
Василий Смольный на пресс-завтраке реалити-шоу "Тайный миллионер". Фото: телеканал СТС
В ходе мероприятия юморист Владимир Маркони задавал участникам вопросы, посвященные их участию в проекте.
-Полина, говорят, между тобой и Василием была особенная химия?
- Василий, это теперь навсегда закрепится за нами, - обратилась Полина к Василию Смольному. А потом добавила: "Но вообще, Василий - замечательный человек".
"Между нами "физика" была, не "химия", - подчеркнул Василий. - Мы вместе стояли в планке. Это было самое близкое, что было между нами".
"На самом деле мы хорошо смотримся, но только на канале СТС, в рамках шоу", - уточнила Полина.
Также Василий добавил еще немного комплиментов в адрес Полины Дибровой, назвав ее умной, красивой, замечательной женщиной.
Так что пока интрига сохраняется. Будем наблюдать за этой парой в реалити-шоу "Тайный миллионер" на канале СТС.
А вы смотрите этот проект? Делитесь в комментариях!