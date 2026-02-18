Василий Смольный об отношениях с Полиной Дибровой на "Тайном миллионере": "Между нами была "физика"

На канале СТС стартовало реалити-шоу "Тайный миллионер". Ведущим проекта является актер Сергей Бурунов.

Правила и участники шоу "Тайный миллионер"

В шоу принимают участие юмористка, актриса Светлана Листова, актер и ведущий, харизматичный Владимир Тишко, актриса и блогер Карина Мурашкина, певица, экс-солистка группы "Тутси" Анастасия Крайнова, юморист Александр Волохов, певица Алина Астровская, комик Михаил Стогниенко, актер и режиссер Александр Касаткин, фитнес-блогер Василий Смольный. А еще звездой программы стала модель Полина Диброва.

По замыслу проекта один из игроков получает в свое ведение золотой слиток. И становится тем самым тайным миллионером. А другие участники должны вычислить этого человека. Он может выдать себя тем, что саботирует наказы авторов испытаний, а также выполняет тайные поручения ведущего.

Поэтому те люди, которые проваливают задания, а также совершают какие-то странные, на взгляд команды, действия, автоматически попадают под подозрение.

С первого же выпуска авторы игры раскрыли, кто именно является тайным обладателем золотого слитка. Им стал юморист Александр Волохов. И в первой серии ему поручили налить немного вина в бокалы всех участников.

Чтобы не вызывать лишних подозрений, Александр объявил своим коллегам, что хотел бы произнести тост в их честь и сказать каждому из них пару ласковых слов. На протяжении пары юмористов отвешивал комплименты другим игрокам.

Самой загадочной участницей реалити Александр назвал Полину Диброву.