Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд: красивые, влюбленные и богатые

Юлия от друга старшей дочери в восторге:

"Люблю этого парня не только за его прекрасную музыку и стихи - еще за то, что он сам себя создал".

Ваня участвует в проектах благотворительного фонда Пересильд, и тоже щедр на комплименты в адрес потенциальной тещи.

Дмитриенко сопровождает свою Аню на премьерах, проводит с ней свободное время, но личную жизнь охраняет от посторонних. Говорят, влюблен по уши и надеется на то, что Анна в будущем станет его женой. Осталось подождать годика два.

Недетские доходы

Эту парочку связывает не только роман, но и успешные деловые отношения. Пик востребованности Вани и Ани пришелся на минувший год - после того, как они намекнули на свой роман. Совпадение или спланированная стратегия? Эксперты высказывают предположение, что это тот редкий случай, когда одно другое дополняет.

Безусловно, что ведущая звезда в этой паре - Ваня. "Спрос на выступления Дмитриенко резко вырос в 2025 году. Его летний хит "Шелк" и мегаудачный дуэт "Силуэт" с Аней Пересильд позволили Ване шагнуть еще на одну ступеньку вверх. И теперь гонорары артиста начинаются от 5 млн руб., - рассказал "Телепрограмме" продюсер, основатель музыкальной платформы TopHit Игорь Краев. Еще полгода назад гонорар за частный концерт Дмитриенко был в два раза ниже, стоимость выросла с осени.

Что спровоцировало рост популярности музыканта? Можно выделить три составляющих: полная смена имиджа, интерес к роману с Пересильд, но главное - новый репертуар, вышло сразу несколько хитовых композиций. В итоге сервис Яндекс.Музыка назвал Ваню Дмитриенко артистом 2025 года - его аудитория только на этой платформе превысила 19 млн слушателей. На других стриминговых сервисах у Дмитриенко тоже отличные цифры.

Недавно один из телеграм-каналов сообщил, что именно Ваня Дмитриенко за 2025 год заработал больше всех коллег: за 33 концерта - якобы целых 924 млн руб., получая по 28 млн руб. за концерт. Цифры сильно завышены - в среднем по 20 млн руб. звезды получают за стадионные концерты, а у Дмитриенко не все выступления проходили на крупных площадках. Кроме того, гонорар идет не только артисту, но и на оплату работы большой команды. Применительно к звезде такого уровня более достоверной выглядит сумма в 200 млн руб. за год. Еще как минимум столько же артист зарабатывает за участие в рекламных кампаниях (у Дмитриенко их несколько), частные концерты, съемки на ТВ, на авторских отчислениях.

Но дальше - больше. На 2026 год у Вани Дмитриенко запланирован самый большой гастрольный тур в его карьере. Уже продаются 24 сольных концерта, но афиша еще будет пополняться.

Главный козырь Дмитриенко в том, что он сам пишет тексты своих хитов. Музыку сочиняет тоже сам или в соавторстве с другими композиторами. Также Дмитриенко автор некоторых хитов Григория Лепса - "Завтра", "Бейби" и других. Пишет песни и другим звездам.

В новых хитах Дмитриенко ("Цветаева", "Вишневый", "Настоящая", "Шелк") стало больше чувственности, эмоций. Песни, как и сам Дмитриенко, повзрослели, он сменил имидж - из юнца с осветленными кудряшками превратился в брутального брюнета. Все, как любит более взрослая, а значит, более платежеспособная аудитория. Поэтому и появилась возможность наполнять не только малые, но и большие залы: теперь в них одна половина зрительниц - школьницы и студентки (их привлекает в том числе и роман с Пересильд), а вторая - женская аудитория 30+.

Ванина дама сердца Аня учится в 10-м классе, собирается поступать в театральный. Аня попала на съемочную площадку благодаря своей кинематографической семье: ее папа - режиссер и продюсер Алексей Учитель, мама - «космическая» актриса Юлия Пересильд. Но на родственных связях далеко не уедешь. Режиссеры работы девочки в кино хвалят.

Аня не только снимается в кино, но еще сама пишет песни, поет. Гонорар за съемочной день у юной артистки стартует от 200 тыс. руб. По сравнению с заработками жениха финансовые достижения Ани гораздо скромнее. Но у нее все только начинается. Папа юной артистки Алексей Учитель волнуется:

"Каждую секунду кто-то останавливает, хочет с ней сфотографироваться. Я очень боюсь, чтобы башку не снесло..."

Речь о том, что Аня Пересильд рано стала звездой, а испытание "медными трубами" трудно пройти без потерь для репутации и психики. Ваня Дмитриенко может стать для Анечки компасом на этом пути.

Заработал на квартиру в 17 лет