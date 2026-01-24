Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд: красивые, влюбленные и богатые

Пожалуй, самая обсуждаемая пара в шоу-бизнесе - молодые и успешные Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд. "Телепрограмма" рассказывает о том, что остается за кадром отношений юных музыканта и актрисы.
Искал встречи два года
Молодые, красивые, богатые - в этой паре так можно сказать и про 16-летнюю актрису Анну Пересильд, и про 20-летнего автора и исполнителя Ваню Дмитриенко. Ваня обратил внимание на Аню после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» 18+, где она снялась в роли Айгуль - подруги одного из главных героев. Сериал вышел в конце 2023-го, и весь следующий год Дмитриенко безрезультатно пытался поработать с актрисой, а добился своего только в начале 2025-го.
Пересильд-младшая рассказала, как это было:
"Ваня написал моему директору, что хочет сделать фотосессию с каким-то крутым фотографом. Этот момент прошел мимо меня. Потом Ваня долго-долго искал мой номер и написал мне уже напрямую - предложил снять смешной ролик о сериале "Плакса". Я сказала: нет, я не хочу так шутить. Отказалась. Затем он снова пишет: «У меня есть песня «Цветаева», я очень хочу снять клип, вижу там только тебя..."
Сняться в клипе девушка согласилась, после чего и началась ее дружба с Дмитриенко. Ваня начал красиво ухаживать за Аней с первых минут знакомства: на съемки клипа она заказывала из еды только арбуз, а когда в 7 утра сообщила, что он невкусный, то Дмитриенко лично помчался в круглосуточный супермаркет и привез новый. Так продолжали исполняться все ее пожелания. Аня была впечатлена галантностью кавалера:
"Я не знаю, как он это делает!"
Она - Венера, он - Юпитер... (кадр из клипа на песню «Цветаева»). Фото: личная страница Вани Дмитриенко в социальной сети
Поначалу она говорила о Дмитриенко как о друге:
"Я в восторге от Вани как от человека, в восторге от его команды. Очень рада, что у меня есть такой человек - крутой, надежный, порядочный..."
Но восемь месяцев назад Пересильд исполнилось 16 лет, и она стала смелее в своих высказываниях:
"В 2025 году в моей жизни появился человек, который кардинально изменил ее. Человек, благодаря которому я поняла, что такое настоящая любовь. Спасибо тебе за то, что ты всегда рядом, за то, что любишь меня как-то по-особенному. Я не представляю жизни без тебя. Я буду любить тебя всегда самой сильной любовью..."
Будущая теща только рада
Многие принялись критиковать парочку из-за слишком юного возраста Ани, поэтому влюбленные не делятся подробностями отношений. Но известно, что Ваня и Аня вместе провели ее школьные осенние каникулы - отдыхали на Шри-Ланке. Новогодние каникулы Дмитриенко провел с семьей Пересильд. Ваня с Аней в компании ее младшей сестры Маши, мамы девочек Юлии Пересильд и ее жениха, кинооператора Михаила Милашина, сходили в Большой театр на "Щелкунчика". Пересильд-старшая организовала для близких встречу за кулисами с премьером Большого Антоном Овчаренко (танцует партию Принца) и с другими артистами.
Юлия Пересильд (третья справа) в Большом театре многих знает - вот и устроила для родных встречу с танцовщиками. Ваня (четвертый слева) нежно обнимает Аню. Фото: t.me/juliaperesild_tg
Юлия от друга старшей дочери в восторге:
"Люблю этого парня не только за его прекрасную музыку и стихи - еще за то, что он сам себя создал".
Ваня участвует в проектах благотворительного фонда Пересильд, и тоже щедр на комплименты в адрес потенциальной тещи.
Дмитриенко сопровождает свою Аню на премьерах, проводит с ней свободное время, но личную жизнь охраняет от посторонних. Говорят, влюблен по уши и надеется на то, что Анна в будущем станет его женой. Осталось подождать годика два.
Недетские доходы
Эту парочку связывает не только роман, но и успешные деловые отношения. Пик востребованности Вани и Ани пришелся на минувший год - после того, как они намекнули на свой роман. Совпадение или спланированная стратегия? Эксперты высказывают предположение, что это тот редкий случай, когда одно другое дополняет.
Безусловно, что ведущая звезда в этой паре - Ваня. "Спрос на выступления Дмитриенко резко вырос в 2025 году. Его летний хит "Шелк" и мегаудачный дуэт "Силуэт" с Аней Пересильд позволили Ване шагнуть еще на одну ступеньку вверх. И теперь гонорары артиста начинаются от 5 млн руб., - рассказал "Телепрограмме" продюсер, основатель музыкальной платформы TopHit Игорь Краев. Еще полгода назад гонорар за частный концерт Дмитриенко был в два раза ниже, стоимость выросла с осени.
Что спровоцировало рост популярности музыканта? Можно выделить три составляющих: полная смена имиджа, интерес к роману с Пересильд, но главное - новый репертуар, вышло сразу несколько хитовых композиций. В итоге сервис Яндекс.Музыка назвал Ваню Дмитриенко артистом 2025 года - его аудитория только на этой платформе превысила 19 млн слушателей. На других стриминговых сервисах у Дмитриенко тоже отличные цифры.
Недавно один из телеграм-каналов сообщил, что именно Ваня Дмитриенко за 2025 год заработал больше всех коллег: за 33 концерта - якобы целых 924 млн руб., получая по 28 млн руб. за концерт. Цифры сильно завышены - в среднем по 20 млн руб. звезды получают за стадионные концерты, а у Дмитриенко не все выступления проходили на крупных площадках. Кроме того, гонорар идет не только артисту, но и на оплату работы большой команды. Применительно к звезде такого уровня более достоверной выглядит сумма в 200 млн руб. за год. Еще как минимум столько же артист зарабатывает за участие в рекламных кампаниях (у Дмитриенко их несколько), частные концерты, съемки на ТВ, на авторских отчислениях.
Но дальше - больше. На 2026 год у Вани Дмитриенко запланирован самый большой гастрольный тур в его карьере. Уже продаются 24 сольных концерта, но афиша еще будет пополняться.
Главный козырь Дмитриенко в том, что он сам пишет тексты своих хитов. Музыку сочиняет тоже сам или в соавторстве с другими композиторами. Также Дмитриенко автор некоторых хитов Григория Лепса - "Завтра", "Бейби" и других. Пишет песни и другим звездам.
В новых хитах Дмитриенко ("Цветаева", "Вишневый", "Настоящая", "Шелк") стало больше чувственности, эмоций. Песни, как и сам Дмитриенко, повзрослели, он сменил имидж - из юнца с осветленными кудряшками превратился в брутального брюнета. Все, как любит более взрослая, а значит, более платежеспособная аудитория. Поэтому и появилась возможность наполнять не только малые, но и большие залы: теперь в них одна половина зрительниц - школьницы и студентки (их привлекает в том числе и роман с Пересильд), а вторая - женская аудитория 30+.
Ванина дама сердца Аня учится в 10-м классе, собирается поступать в театральный. Аня попала на съемочную площадку благодаря своей кинематографической семье: ее папа - режиссер и продюсер Алексей Учитель, мама - «космическая» актриса Юлия Пересильд. Но на родственных связях далеко не уедешь. Режиссеры работы девочки в кино хвалят.
Аня не только снимается в кино, но еще сама пишет песни, поет. Гонорар за съемочной день у юной артистки стартует от 200 тыс. руб. По сравнению с заработками жениха финансовые достижения Ани гораздо скромнее. Но у нее все только начинается. Папа юной артистки Алексей Учитель волнуется:
"Каждую секунду кто-то останавливает, хочет с ней сфотографироваться. Я очень боюсь, чтобы башку не снесло..."
Речь о том, что Аня Пересильд рано стала звездой, а испытание "медными трубами" трудно пройти без потерь для репутации и психики. Ваня Дмитриенко может стать для Анечки компасом на этом пути.
Заработал на квартиру в 17 лет
Дмитриенко еще в старом образе с мамой Светланой. Фото: личная страница Светланы Павловой в социальной сети
Красноярский парень всего добился своим талантом. Ваня с детства занимался вокалом, после одного из музыкальных конкурсов столичный продюсер рекомендовал маме Дмитриенко переезжать в Москву, где ее талантливому сыну будет проще реализоваться. В 2018 году Светлана Павлова с двумя детьми уволилась с работы и переехала в столицу. К тому моменту она была в разводе.
Ваня пошел в новую школу, посещал творческие студии, на одном из конкурсов его заметили - так Дмитриенко заключил контракт с лейблом. В 2021 году вышла песня "Венера - Юпитер", написанная Дмитриенко в соавторстве с Артемом Шаповаловым. Композиция оказалась в топах музыкальных чартов. Уже тогда парень стал прилично зарабатывать, в 17 лет купил без ипотеки квартиру в Москве площадью 70 кв. м.
От мамы Ваня съехал, но они остались лучшими друзьями. Светлана Павлова продолжает работать психиатром-наркологом, а сын ее балует - купил авто, регулярно отправляет на отдых. Ваня помогает всем родным: бабушке сделал ремонт, сестре оплачивает учебу. Дмитриенко и сам учится - он студент-заочник режиссерского факультета института кино и телевидения.
5 хитов Ивана
- «Венера - Юпитер»
- «Шелк»
- «Настоящая»
- «Силуэт»
- «Цветаева»