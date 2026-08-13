В соцсетях захейтили Тарзана в новом образе: «Похож на бабу Галю»

В комментариях подписчики активно давали советы артисту: предложили сменить прическу и отказаться от халата. Некоторые даже сравнивали его с другими знаменитостями и пошутили над его внешностью.

«Дедушка стал похож на бабушку», «На бабу Галю похож», «Тарзан стал напоминать Леонтьева», — написали недовольны подписчики в соцсетях.

А что вы думаете о новом облике мужа Наташи Королевой? Делитесь в комментариях!