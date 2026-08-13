В соцсетях захейтили Тарзана в новом образе: «Похож на бабу Галю»

Актер и стриптизер Сергей Глушко, известный публике под сценическим именем Тарзан, столкнулся с критикой поклонников из-за недавнего изменения образа.
Подписчики социальных сетей отметили, что внешность 56-летнего артиста кардинально поменялась и вынесли ему вердикт в комментариях.
Чем недовольны подписчики Тарзана
Причиной споров стало опубликованное Глушко видео, в котором он появился в халате с длинными кудрявыми волосами. Особенно много негативных отзывов получила именно прическа: если раньше широкие плечи, рельефная мускулатура и длинные волосы считались визитной карточкой Тарзана, то сейчас некоторые поклонники увидели в его образе женственные черты.
Тарзан. Фото: соцсети
В комментариях подписчики активно давали советы артисту: предложили сменить прическу и отказаться от халата. Некоторые даже сравнивали его с другими знаменитостями и пошутили над его внешностью.
«Дедушка стал похож на бабушку», «На бабу Галю похож», «Тарзан стал напоминать Леонтьева», — написали недовольны подписчики в соцсетях.
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